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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері вівторка, 2 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 18:50 - повідомлялося про БпЛА з Луганщини на Харківщину. 

О 18:55 - "Шахеди" курсом на Ізюм. 

О 18:56 - БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.

О 18:57 -  БпЛА курсом на Охтирку. 

О 19:14 - група БпЛА з Луганщини на Харківщину.

О 19:18 - група БпЛА на півдні Харківщини, в районі Балаклії, Ізюма курсом на Лозову.

Оновлена інформація

О 19:36 - група БпЛА зі сходу рухається на північ Донеччини.

О 19:46 - група БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 20:51 -  група БпЛА на Дніпропетровщині (Васильківка), курсом на північ.

Оновлена інформація

О 21:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух дронів: 

  • з Бєлгородської обл., РФ - на південь Сумщини;
  • на півдні Харківщини курсом на Ізюм, Барвінкове, Балаклію;
  • на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

О 21:53 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Оновлена інформація

О 22:32 - БпЛА в центрі Харківщини курсом на захід.

О 22:33 - повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Оновлена інформація

О 23:39 - повідомляється про рух ворожих БпЛА:

  • на сході Полтавщини курсом на південний захід;
  • на Дніпропетровщині курсом на Павлоград;
  • на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 00:13 - загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

О 00:17 - група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

О 00:24 - група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Південне, Чорноморське).

Оновлена інформація

О 00:47 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 01:10 - БпЛА на Сумщині (Липова Долина) курсом на захід.

О 01:24 - БпЛА на Харківщині (Кегичівка) курсом на захід.

О 01:34 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 01:53 - БпЛА на південному сході Чернігівщини курсом на захід.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що у ніч на 2 грудня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА, понад 35 із яких були "шахеди". ППО та підрозділи РЕБ збили 39 дронів.

Також дивіться: Момент влучання по базі кадирівців у Гудермесі. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5974) обстріл (34484) атака (1638) Шахед (2267)
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Найбільшого падіння за весь час незалежності армія зазнала у 2013 році. Президент Янукович підписав бюджет країни, де на потреби оборони були передбачені видатки менше 1% (!) ВВП.

Це був фактично санкціонований з Москви остаточний розвал збройних сил України. До всього, міністри оборони 2012-2013 років Дмитро Саламатін і Павло Лебедєв мали в кишенях паспорти громадян Росії.

Плани були далекоглядні, і до 2015 року Україні взагалі не було б чим захищатися. Так, за короткий час було скорочено п'ять зенітних ракетних бригад, три бригади переформовано у полки, розформовано 12 зенітних ракетних полків.
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02.12.2025 20:18 Відповісти
Президент Янукович підписав бюджет країни, де на потреби оборони були передбачені видатки менше 1% (!) ВВП.

Так в 12-ом году в Украине было ЕВРО, и войной совсем не пахло.
Канцлер Меркель підписала бюджет країни на 13 рік, де на потреби оборони були передбачені видатки менше 1,3% (!) ВВП.
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03.12.2025 07:02 Відповісти
А в цей же час в масквє...червона ікра,проститутки...
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02.12.2025 21:27 Відповісти
Зелена ікра краща?
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02.12.2025 22:32 Відповісти
Як я тебе легко!
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02.12.2025 22:56 Відповісти
Індичку на день Подяки відпустили,тоді купіть гусака,відвезіть пуйлу і хай він йому мізки промиває.
Дураку зрозуміло що ні одну,ні другу сторону по різним пунктам план не задовольнить,тому треба вернутись до українсько-російських і міжнародних договорів і виконувати їх.Є країна агресор і є країна жертва нападу. З цього треба робити висновки: агресора примушувати до закінчення війни Санкції і зброю Україні.ЗСУ буде найкращим переговірником!
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03.12.2025 08:05 Відповісти
 
 