Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері вівторка, 2 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди рухаються ворожі дрони

О 18:50 - повідомлялося про БпЛА з Луганщини на Харківщину.

О 18:55 - "Шахеди" курсом на Ізюм.

О 18:56 - БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.

О 18:57 - БпЛА курсом на Охтирку.

О 19:14 - група БпЛА з Луганщини на Харківщину.

О 19:18 - група БпЛА на півдні Харківщини, в районі Балаклії, Ізюма курсом на Лозову.

Оновлена інформація

О 19:36 - група БпЛА зі сходу рухається на північ Донеччини.

О 19:46 - група БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 20:51 - група БпЛА на Дніпропетровщині (Васильківка), курсом на північ.

Оновлена інформація

О 21:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух дронів:

з Бєлгородської обл., РФ - на південь Сумщини;

на півдні Харківщини курсом на Ізюм, Барвінкове, Балаклію;

на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

О 21:53 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Оновлена інформація

О 22:32 - БпЛА в центрі Харківщини курсом на захід.

О 22:33 - повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Оновлена інформація

О 23:39 - повідомляється про рух ворожих БпЛА:

на сході Полтавщини курсом на південний захід;

на Дніпропетровщині курсом на Павлоград;

на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 00:13 - загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

О 00:17 - група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

О 00:24 - група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Південне, Чорноморське).

Оновлена інформація

О 00:47 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 01:10 - БпЛА на Сумщині (Липова Долина) курсом на захід.

О 01:24 - БпЛА на Харківщині (Кегичівка) курсом на захід.

О 01:34 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 01:53 - БпЛА на південному сході Чернігівщини курсом на захід.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що у ніч на 2 грудня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА, понад 35 із яких були "шахеди". ППО та підрозділи РЕБ збили 39 дронів.

Також дивіться: Момент влучання по базі кадирівців у Гудермесі. ВIДЕО