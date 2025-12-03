Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері вівторка, 2 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 18:50 - повідомлялося про БпЛА з Луганщини на Харківщину.
О 18:55 - "Шахеди" курсом на Ізюм.
О 18:56 - БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.
О 18:57 - БпЛА курсом на Охтирку.
О 19:14 - група БпЛА з Луганщини на Харківщину.
О 19:18 - група БпЛА на півдні Харківщини, в районі Балаклії, Ізюма курсом на Лозову.
Оновлена інформація
О 19:36 - група БпЛА зі сходу рухається на північ Донеччини.
О 19:46 - група БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград.
Оновлена інформація
О 20:51 - група БпЛА на Дніпропетровщині (Васильківка), курсом на північ.
Оновлена інформація
О 21:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух дронів:
- з Бєлгородської обл., РФ - на південь Сумщини;
- на півдні Харківщини курсом на Ізюм, Барвінкове, Балаклію;
- на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину.
О 21:53 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
Оновлена інформація
О 22:32 - БпЛА в центрі Харківщини курсом на захід.
О 22:33 - повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
Оновлена інформація
О 23:39 - повідомляється про рух ворожих БпЛА:
- на сході Полтавщини курсом на південний захід;
- на Дніпропетровщині курсом на Павлоград;
- на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 00:13 - загроза застосування балістичного озброєння з Курська.
О 00:17 - група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
О 00:24 - група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Південне, Чорноморське).
Оновлена інформація
О 00:47 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 01:10 - БпЛА на Сумщині (Липова Долина) курсом на захід.
О 01:24 - БпЛА на Харківщині (Кегичівка) курсом на захід.
О 01:34 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 01:53 - БпЛА на південному сході Чернігівщини курсом на захід.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше повідомлялося, що у ніч на 2 грудня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА, понад 35 із яких були "шахеди". ППО та підрозділи РЕБ збили 39 дронів.
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Це був фактично санкціонований з Москви остаточний розвал збройних сил України. До всього, міністри оборони 2012-2013 років Дмитро Саламатін і Павло Лебедєв мали в кишенях паспорти громадян Росії.
Плани були далекоглядні, і до 2015 року Україні взагалі не було б чим захищатися. Так, за короткий час було скорочено п'ять зенітних ракетних бригад, три бригади переформовано у полки, розформовано 12 зенітних ракетних полків.
Так в 12-ом году в Украине было ЕВРО, и войной совсем не пахло.
Канцлер Меркель підписала бюджет країни на 13 рік, де на потреби оборони були передбачені видатки менше 1,3% (!) ВВП.
Дураку зрозуміло що ні одну,ні другу сторону по різним пунктам план не задовольнить,тому треба вернутись до українсько-російських і міжнародних договорів і виконувати їх.Є країна агресор і є країна жертва нападу. З цього треба робити висновки: агресора примушувати до закінчення війни Санкції і зброю Україні.ЗСУ буде найкращим переговірником!