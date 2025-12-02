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Момент влучання по базі кадирівців у Гудермесі. ВIДЕО

У Гудермесі, що в Чечні, вночі було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання по місцю дислокації кадирівців опублікований у соцмережах.

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"У Гудермесі (Чечня) вночі бомбили базу "Ахмата". Неприємна ситуація для кадирівців", - пише у коментарі автор публікації.

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Автор: 

Кадиров Рамзан (542) Чечня (291) атака (1638) дрони (8440)
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Топ коментарі
+22
Щоб заварити "Ахмат-чай" потрібно додати трохи вогнику!
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02.12.2025 09:40 Відповісти
+11
Краще б по дворцам каЛирова. А то головний вівцейоб вважає себе недоторканим. От і показати всім що каДиров всього навсього надуте лайно
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02.12.2025 10:03 Відповісти
+8
Щоб було
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02.12.2025 09:51 Відповісти
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А їх за що ?
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02.12.2025 09:37 Відповісти
За нєнавість к украм.
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02.12.2025 09:45 Відповісти
Щоб було
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02.12.2025 09:51 Відповісти
Підігріли чай?
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02.12.2025 09:38 Відповісти
Щоб заварити "Ахмат-чай" потрібно додати трохи вогнику!
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02.12.2025 09:40 Відповісти
На Кавказі є гора,
Під горою Гудермес,
Дрон заліз на та гора,
На "джігітов" хер поклав.
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02.12.2025 09:54 Відповісти
Краще б по дворцам каЛирова. А то головний вівцейоб вважає себе недоторканим. От і показати всім що каДиров всього навсього надуте лайно
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02.12.2025 10:03 Відповісти
Цікаво, а де ж він сам пропав? така суперзвізда тіктоку була.....
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02.12.2025 10:10 Відповісти
овцы не пострадали???
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02.12.2025 10:11 Відповісти
Кричали якось українські юні покручі в Києві " ахмат сіла",аж їх сбу злапало),Тепер кричатимуть "ахмат амінь"?)))
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02.12.2025 10:11 Відповісти
люди не постраждали
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02.12.2025 10:35 Відповісти
Рамзана нехай спочатку вийме із рота в"ялий ботоксного діда, а після транслює свій спіч із гірського кишлака.
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02.12.2025 10:48 Відповісти
Гарно, прицільно, але мало!
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02.12.2025 11:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k9lINq3aPLE МАДЯР: Історія одного хробачого піт-стопу.Працюють пілоти 414 бригади Птахи Мадяра. (12:27)
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02.12.2025 11:03 Відповісти
Гудронный замес - Гудермес!
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02.12.2025 12:00 Відповісти
 
 