Момент влучання по базі кадирівців у Гудермесі. ВIДЕО

У Гудермесі, що в Чечні, вночі було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання по місцю дислокації кадирівців опублікований у соцмережах.

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"У Гудермесі (Чечня) вночі бомбили базу "Ахмата". Неприємна ситуація для кадирівців", - пише у коментарі автор публікації.

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