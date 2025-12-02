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Момент влучання по базі кадирівців у Гудермесі. ВIДЕО
У Гудермесі, що в Чечні, вночі було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання по місцю дислокації кадирівців опублікований у соцмережах.
"У Гудермесі (Чечня) вночі бомбили базу "Ахмата". Неприємна ситуація для кадирівців", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+22 Luk Viktor
показати весь коментар02.12.2025 09:40 Відповісти Посилання
+11 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар02.12.2025 10:03 Відповісти Посилання
+8 tit sveet
показати весь коментар02.12.2025 09:51 Відповісти Посилання
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Під горою Гудермес,
Дрон заліз на та гора,
На "джігітов" хер поклав.