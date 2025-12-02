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Момент попадания по базе кадыровцев в Гудермесе. ВИДЕО

В Гудермесе, что в Чечне, ночью была атакована одна из баз российского подразделения "Ахмат".

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания по месту дислокации кадыровцев опубликован в соцсетях.

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"В Гудермесе (Чечня) ночью бомбили базу "Ахмата". Неприятная ситуация для кадыровцев", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите: Военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север" горит в Грозном после атаки БПЛА. ВИДЕО

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Автор: 

Кадыров Рамзан (806) Чечня (625) атака (1572) дроны (7368)
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Топ комментарии
+22
Щоб заварити "Ахмат-чай" потрібно додати трохи вогнику!
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02.12.2025 09:40 Ответить
+11
Краще б по дворцам каЛирова. А то головний вівцейоб вважає себе недоторканим. От і показати всім що каДиров всього навсього надуте лайно
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02.12.2025 10:03 Ответить
+8
Щоб було
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02.12.2025 09:51 Ответить
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А їх за що ?
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02.12.2025 09:37 Ответить
За нєнавість к украм.
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02.12.2025 09:45 Ответить
Щоб було
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02.12.2025 09:51 Ответить
Підігріли чай?
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02.12.2025 09:38 Ответить
Щоб заварити "Ахмат-чай" потрібно додати трохи вогнику!
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02.12.2025 09:40 Ответить
На Кавказі є гора,
Під горою Гудермес,
Дрон заліз на та гора,
На "джігітов" хер поклав.
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02.12.2025 09:54 Ответить
Краще б по дворцам каЛирова. А то головний вівцейоб вважає себе недоторканим. От і показати всім що каДиров всього навсього надуте лайно
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02.12.2025 10:03 Ответить
Цікаво, а де ж він сам пропав? така суперзвізда тіктоку була.....
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02.12.2025 10:10 Ответить
овцы не пострадали???
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02.12.2025 10:11 Ответить
Кричали якось українські юні покручі в Києві " ахмат сіла",аж їх сбу злапало),Тепер кричатимуть "ахмат амінь"?)))
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02.12.2025 10:11 Ответить
люди не постраждали
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02.12.2025 10:35 Ответить
Рамзана нехай спочатку вийме із рота в"ялий ботоксного діда, а після транслює свій спіч із гірського кишлака.
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02.12.2025 10:48 Ответить
Гарно, прицільно, але мало!
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02.12.2025 11:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k9lINq3aPLE МАДЯР: Історія одного хробачого піт-стопу.Працюють пілоти 414 бригади Птахи Мадяра. (12:27)
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02.12.2025 11:03 Ответить
Гудронный замес - Гудермес!
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02.12.2025 12:00 Ответить
 
 