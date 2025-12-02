Момент попадания по базе кадыровцев в Гудермесе. ВИДЕО

В Гудермесе, что в Чечне, ночью была атакована одна из баз российского подразделения "Ахмат".

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания по месту дислокации кадыровцев опубликован в соцсетях.

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"В Гудермесе (Чечня) ночью бомбили базу "Ахмата". Неприятная ситуация для кадыровцев", - пишет в комментарии автор публикации.

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