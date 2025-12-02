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Момент попадания по базе кадыровцев в Гудермесе. ВИДЕО
В Гудермесе, что в Чечне, ночью была атакована одна из баз российского подразделения "Ахмат".
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания по месту дислокации кадыровцев опубликован в соцсетях.
"В Гудермесе (Чечня) ночью бомбили базу "Ахмата". Неприятная ситуация для кадыровцев", - пишет в комментарии автор публикации.
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+22 Luk Viktor
показать весь комментарий02.12.2025 09:40 Ответить Ссылка
+11 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий02.12.2025 10:03 Ответить Ссылка
+8 tit sveet
показать весь комментарий02.12.2025 09:51 Ответить Ссылка
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Під горою Гудермес,
Дрон заліз на та гора,
На "джігітов" хер поклав.