Кадыров заявил, что "мир в Украине" возможен только после ее вхождения в состав РФ

кадиров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выдвинул условие так называемого "установления мира в Украине".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он заявил, что, по его мнению, мир возможен только в случае, если Украина "станет регионом или округом России".

Кадыров также отметил, что прекращать боевые действия сейчас "не выгодно", и назвал цель и задачи войны против Украины "гарантией безопасности России".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия ввела санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей: среди них мама Кадырова

Кадыров Рамзан (806) война в Украине (6003)
Щоб я з цим віслюкойобом тай в одній країні жив??????
07.09.2025 15:16 Ответить
Бажаю ка диркіну злитися скажімо з турком, щоб якийсь умовний абрек увійшов частиною у ка диркіна. Це буде не просто мир - це буде любов! 😊
07.09.2025 15:13 Ответить
ОВЦЕ КОГЗЛО ** ПРОСНУЛСЯ!ОТДЫХАЛ НА МАЛЬДИВАХ!!!ФУ ГИВНО!
07.09.2025 15:12 Ответить
Прийдеться змінювати владу в Чечні. Де там чеченські батальйони?
07.09.2025 16:24 Ответить
Ай-яй-яй ка-Дирка! Не гарно так заздрити Україні! Бо ви свої сраки кацапам за півтора року підставили - здали Чечню всю з потрохами плєшивому! Хочете, щоб і ми стали вам братами по нещастю? Викусіть. Смокчіть тихенько без нас, бо прилетить ще й по ваших НПЗ...
07.09.2025 16:57 Ответить
Ото ви закрутили. Двічі довелося читати
07.09.2025 15:34 Ответить
Незабаром ця свиня сдохне і политить до гурій з 14 ціцьками кожна, яки підхрюкують кобзону на концерті, і ось тоді його ******** адама чеченці пустять по колу і посадять на пляшку, а потім на шабру. Посадять при всіх його орденах та медалях на жирній груди. А потім наградять його почесною медалю "Мать героїня" і орденом "3,14дорас Першого ступеню".
07.09.2025 15:52 Ответить
КаДиркіна старші сини розумніші, живуть в Дубаї, а Адамушка-дурачок в спадкоємці готується . Повісять його на берьозкє.
07.09.2025 16:03 Ответить
Сумніваюся. Про бєрьозку. 🤔 У тих східних країнах модно вішати на будіведьних кранах.
07.09.2025 16:57 Ответить
Абреками, ще за давніх часів, кацапи називали тих горців, що чинили спротив російській окупації.
07.09.2025 17:48 Ответить
Немає Дурням Спокою...
07.09.2025 15:18 Ответить
Ти дон-гандон не є представником волелюбного народу,ти продажна шестьорка.
07.09.2025 15:18 Ответить
Показово що в цій темі жодної маминої квіточки не буде. Вони в сусідній темі про кацапських контрактників воюють з мобілізацією в Україні.
07.09.2025 15:22 Ответить
А я думала, що воно вже здохло блн...
07.09.2025 15:26 Ответить
Ви про що, пані?
07.09.2025 15:39 Ответить
Про шайтана, котрий зрадив свій народ.
07.09.2025 15:50 Ответить
Дякую, Ви розвернуто, в той ж момент стисло пояснили))
07.09.2025 15:52 Ответить
Про кадирку, вибачте. - ак що вище знову забанили. Мб перманент.
07.09.2025 15:51 Ответить
Ну і якого хера ще й цього виродка випускати на Цензор?
07.09.2025 15:24 Ответить
не розумію навіщо це лайно вкидати?
07.09.2025 15:26 Ответить
Відволікання..
07.09.2025 15:27 Ответить
Невже його попустило? У мого пса таке за три дні до смерті було.
07.09.2025 15:27 Ответить
Барадата чмирота знову обдовбалась якимось свинячим гівном?
07.09.2025 15:31 Ответить
Цей син шелудівой собаки та чумной свині разом зі своім татом ПРОДАВ та зрадив свій народ а намтаку зуйню пропонує, свинособаче гівно дон.
07.09.2025 15:32 Ответить
Нащо публікувати цього вівцейоба?
07.09.2025 15:34 Ответить
Доречі. Ідеальна ціль для випробування Фламінго на велику дальність. Чечню і ппо не сильно прикриваю кацапстан. Треба наступне бойове випробування пульнути туди.
07.09.2025 15:35 Ответить
Гівно в голові...
07.09.2025 15:37 Ответить
Це він у заповіті написав?
07.09.2025 15:38 Ответить
В Чечні буде міжвидова боротьба і ще невідомо хто переможе.Маю на увазі ,по клани.
07.09.2025 15:53 Ответить
зрадив свою Ічкерію і поспішае зрадити весь світ
07.09.2025 15:44 Ответить
Всіх дітей і онуків цього ібліса треба зробити трансвеститами ,шоб не могли народжувати
07.09.2025 15:46 Ответить
Прийде (сподіваюсь, що скоро) час і ічкерійці це зроблять
07.09.2025 16:36 Ответить
Україна ніколи не повинна опинитися в днищенській квазі-державі )(уйловській передасії де терорист на кшалт кадирки (він був офіційно визнаний терористом в *********), який кинув школу в 13 років і вбивав кацапів з 16 років, може бути академіком, доктором наук і главою республіки. Воно й зрозуміло, адже кацапи це реальні звіролюди, тому й державу будують таку ж варварську і нам не по дорозі з цими орками. Так що, пшов ішаку нах таварісч кадірка.
07.09.2025 15:47 Ответить
Как только сдохнет так весь Кавказ полыхнет если Алиев с Эрдоганом помогут и сынка-орденоносца свои же на кинжал посадят.
07.09.2025 15:48 Ответить
Варто тільки подивитись на морду ліца цього коз..ое..ба, і на його козлину борідку. Не розумію, чому наша преса звертає увагу на його висери. Як може впливати мекання козла кака.дирова в його хліву? Ніяк. Нехай і мої вислови також публікують, в яких я називаю фюрера кацапського свинорейху ******. Різниці нема ніякої.
07.09.2025 15:50 Ответить
цапа..
07.09.2025 15:54 Ответить
Правду каже - кацапи не відчепляться, поки дихатимуть.
07.09.2025 15:50 Ответить
Послан на кол
07.09.2025 15:50 Ответить
Панове! Зверніть увагу на бороду цього посміховиська,в нього ж замість підборіддя баранячі яйця
07.09.2025 15:51 Ответить
07.09.2025 15:52 Ответить
07.09.2025 17:23 Ответить
Писля пятиминутки бо вже не стойть)
07.09.2025 17:32 Ответить
Де ж ті обєспокоєні санкційні наТ-овці?
07.09.2025 15:56 Ответить
Коли нарешті здохне кадирка - почнеться смута у Чечні,і це буде початок кінця підерації...
07.09.2025 15:56 Ответить
Який мир з таким уродом
07.09.2025 15:58 Ответить
Тут всі ображають цього путінського окодеміка. А один потужний перед ним вибачався
07.09.2025 15:59 Ответить
Та всім вже посрати шо каже цей опухший труп. Там більш цікаві питання - стане замість батяні його ******** на царство чи хтось з "друзів" його обійде.
07.09.2025 15:59 Ответить
О ,ще один ванька руський вигулькнув, йди жуй щі цапе і протирай какошнік, українці без цієї рваної російської портянки знають що потрібно робити.
07.09.2025 16:00 Ответить
цензор, ну якусь самоповагу треба мати, а не цитувати ішаків
07.09.2025 16:19 Ответить
кадырову рога приделать, ну вылитый дявал-чёрт

07.09.2025 16:20 Ответить
Юля, овцееэб вылез. Пошел *****, выродок.
07.09.2025 16:20 Ответить
У Відні багато чеченців - біженців від чеченської війни. Треба домовитись та вбити цього Кадирова
07.09.2025 16:24 Ответить
Хто знає про кланову систему ночхі -- зрозуміє жарт 😉
07.09.2025 16:27 Ответить
Мир в Україні буде можливий коли буде знищено кілька мільйоінв кацапів і визволено усі українські території!
07.09.2025 16:30 Ответить
Нафіга Цензор публікує що сказало це у-бище ,це нікчемна мерзота ,яка зрадила свій народ, яка служить криваому терористу ,воно мало б давно здохнути згинь паскуда.
07.09.2025 16:35 Ответить
Мразота, яка зрадила свій народ і підклала його під кацапню за бабло. Чому це лайно досі живе?
07.09.2025 16:43 Ответить
Маладєц Дон, візьми собі в стайні овечку.
07.09.2025 16:50 Ответить
Чечению предал,если сам продажный думает что все такие,предавший один раз предаст и второй раз ,
07.09.2025 16:52 Ответить
Брати по розуму
07.09.2025 17:16 Ответить
Так воно ще й не тильки овцеЙоб тайще МавпоЙоб)))вау крутий крутий!!!
07.09.2025 17:29 Ответить
Ганьба ічкерського народу.
07.09.2025 17:25 Ответить
О! Знову вівцейоба витягли щось гавкнути. То зека відкопали щоб шось висрав, то цього ублюдка. Тільки ж зека прийшлось місяць з запою виводити, а цього препаратами накачувати, щоб на камеру шось перднуло.
07.09.2025 17:39 Ответить
Там вже в пеклі цьому уйобку прогули ставлять, а воно все про Україну мріє. А попроси його на мапі показати - ще *** знайде, акадємік.
07.09.2025 17:51 Ответить
******* цапойоб, увійди в дупу осла.
07.09.2025 17:52 Ответить
...навряд чи когось з притомних людей цікавить хвороблива думка подихаючої тварюки..
07.09.2025 18:02 Ответить
 
 