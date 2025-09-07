5 097 68
Кадыров заявил, что "мир в Украине" возможен только после ее вхождения в состав РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выдвинул условие так называемого "установления мира в Украине".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Он заявил, что, по его мнению, мир возможен только в случае, если Украина "станет регионом или округом России".
Кадыров также отметил, что прекращать боевые действия сейчас "не выгодно", и назвал цель и задачи войны против Украины "гарантией безопасности России".
