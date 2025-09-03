РУС
Великобритания ввела санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей: среди них мама Кадырова

Похищение украинских детей. Великобритания ввела санкции против РФ

Великобритания ввела санкции против лиц, которые принудительно депортируют, индоктринируют и милитаризируют украинских детей. Среди них восемь человек и три организации, связанные с российским государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении правительства.

"Великобритания ввела санкции против виновных в мерзкой политике России по депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей", - отметили там.

В перечень входит организация Фонд Ахмата Кадырова, который "проводит программы перевоспитания для украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке".

Президент Фонда Аймани Кадырова - мама Рамзана Кадырова - также попала под санкции.

Санкции введены также против Валерия Майорова - руководителя Центра подростковых программ. Это российская организация, целью которой является "настраивать детей на временно оккупированных территориях Украины против Украины и взамен становиться патриотами России и российских ценностей".

Под санкции также попала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования РФ Анастасия Павловна Аккуратова за свою роль в организованной государством индоктринации и русификации украинских детей.

"Это заявление появилось на фоне данных военной разведки о том, что Россия проводит длительную политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь искоренить украинскую культурную идентичность и государственность", - отметили в правительстве Великобритании.

Там отметили, что согласно отчетам ООН, РФ ввела российскую учебную программу в школах на временно оккупированных территориях и внедрила обучение, которое готовит детей к службе в российской армии.

"На сегодня более 19 500 украинских детей были принудительно перемещены или депортированы российскими властями в Россию и на временно оккупированные территории Украины. Из них около 6000 украинских детей были перемещены в сеть лагерей перевоспитания.

Попав туда, они подвергаются индоктринационным мероприятиям, направленным на подрыв их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений, что берет свое начало со времен незаконной аннексии Крыма Россией более 10 лет назад. Эти лагеря перевоспитания имеют целью распространять российскую пропаганду, поощрять пророссийский патриотизм и готовить молодежь к военной службе в российских вооруженных силах", - отметили в правительстве.

Великобритания (5105) депортация (699) дети (6700) Кадыров Рамзан (805) похищение (1700) россия (97049) санкции (11792)
Сортировать:
"мама Кадирова"

так ласково?
показать весь комментарий
03.09.2025 14:04 Ответить
І взагалі, матір - це знахідний відмінок однини, а називний має форму мати.

Але де ті часи, коли люди знали граматику?
показать весь комментарий
03.09.2025 14:30 Ответить
А запретить въезд в Британию
Жене и дочке Пескова - слабо?
Всем этим ********* кацапским запретить учиться в Британии - кишка тонка?
Ну так пусть и дальше путинские вертухаи
Завозят в Лондон полоний
А в Солсбери - новичок
Такое страшное провернул путин!!!
А Британия - утерлась
Черчиллю,небось, на небесах стыдно за своих потомков ..
показать весь комментарий
03.09.2025 14:22 Ответить
Ця стара смердюча свиня мало того шо викинула свою потвору рамзана-барана дон на світ божий, ще і наших діточок краде?
показать весь комментарий
03.09.2025 14:41 Ответить
адамка отримає нову медаль?
показать весь комментарий
03.09.2025 14:53 Ответить
А ця мати хоч знає, де та Британія знаходиться?
показать весь комментарий
03.09.2025 15:55 Ответить
 
 