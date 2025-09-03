Великобритания ввела санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей: среди них мама Кадырова
Великобритания ввела санкции против лиц, которые принудительно депортируют, индоктринируют и милитаризируют украинских детей. Среди них восемь человек и три организации, связанные с российским государством.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении правительства.
"Великобритания ввела санкции против виновных в мерзкой политике России по депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей", - отметили там.
В перечень входит организация Фонд Ахмата Кадырова, который "проводит программы перевоспитания для украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке".
Президент Фонда Аймани Кадырова - мама Рамзана Кадырова - также попала под санкции.
Санкции введены также против Валерия Майорова - руководителя Центра подростковых программ. Это российская организация, целью которой является "настраивать детей на временно оккупированных территориях Украины против Украины и взамен становиться патриотами России и российских ценностей".
Под санкции также попала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования РФ Анастасия Павловна Аккуратова за свою роль в организованной государством индоктринации и русификации украинских детей.
"Это заявление появилось на фоне данных военной разведки о том, что Россия проводит длительную политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь искоренить украинскую культурную идентичность и государственность", - отметили в правительстве Великобритании.
Там отметили, что согласно отчетам ООН, РФ ввела российскую учебную программу в школах на временно оккупированных территориях и внедрила обучение, которое готовит детей к службе в российской армии.
"На сегодня более 19 500 украинских детей были принудительно перемещены или депортированы российскими властями в Россию и на временно оккупированные территории Украины. Из них около 6000 украинских детей были перемещены в сеть лагерей перевоспитания.
Попав туда, они подвергаются индоктринационным мероприятиям, направленным на подрыв их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений, что берет свое начало со времен незаконной аннексии Крыма Россией более 10 лет назад. Эти лагеря перевоспитания имеют целью распространять российскую пропаганду, поощрять пророссийский патриотизм и готовить молодежь к военной службе в российских вооруженных силах", - отметили в правительстве.
