Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей: серед них матір Кадирова

Велика Британія запровадила санкції проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей. Серед них вісім осіб та три організації, пов'язані з російською державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві уряду.

"Велика Британія запровадила санкції проти винних у мерзенній політиці Росії щодо депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей", - зазначили там.

До переліку входить організація Фонд Ахмата Кадирова, який "проводить програми перевиховання для українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці".

Президентка Фонду Аймані Кадирова - мама Рамзана Кадирова - також потрапила під санкції.

Санкції запроваджено також проти Валерія Майорова - керівника Центру підліткових програм. Це російська організація, що має на меті "налаштовувати дітей на тимчасово окупованих територіях України проти України та натомість ставати патріотами Росії та російських цінностей".

Під санкції також потрапила заступниця директора Департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Міністерства освіти РФ Анастасія Павлівна Аккуратова за свою роль в організованій державою індоктринації та русифікації українських дітей.

"Ця заява з'явилася на тлі даних військової розвідки про те, що Росія проводить тривалу політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культурну ідентичність та державність", - зазначили в уряді Великої Британії.

Там наголосили, що згідно зі звітами ООН, РФ запровадила російську навчальну програму в школах на тимчасово окупованих територіях та впровадила навчання, яке готує дітей до служби в російській армії.

"На сьогодні понад 19 500 українських дітей були примусово переміщені або депортовані російською владою до Росії та на тимчасово окуповані території України. З них близько 6000 українських дітей було переміщено до мережі таборів перевиховання.

Потрапивши туди, вони піддаються індоктринаційним заходам, спрямованим на підрив їхньої української ідентичності та прищеплення проросійських настроїв, що бере свій початок з часів незаконної анексії Криму Росією понад 10 років тому. Ці табори перевиховання мають на меті поширювати російську пропаганду, заохочувати проросійський патріотизм та готувати молодь до військової служби в російських збройних силах", - наголосили в уряді.

