Кадиров заявив, що "мир в Україні" можливий лише після її входження до складу РФ

кадиров

Очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров висунув умову так званого "встановлення миру в Україні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Він заявив, що, на його думку, мир можливий лише у разі, якщо Україна "стане регіоном чи округом Росії".

Кадиров також наголосив, що припиняти бойові дії зараз "не вигідно", і назвав мету та завдання війни проти України "гарантією безпеки Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей: серед них матір Кадирова

Кадиров Рамзан (532) війна в Україні (6047)
+13
Бажаю ка диркіну злитися скажімо з турком, щоб якийсь умовний абрек увійшов частиною у ка диркіна. Це буде не просто мир - це буде любов! 😊
07.09.2025 15:13 Відповісти
+12
Щоб я з цим віслюкойобом тай в одній країні жив??????
07.09.2025 15:16 Відповісти
+10
ОВЦЕ КОГЗЛО ** ПРОСНУЛСЯ!ОТДЫХАЛ НА МАЛЬДИВАХ!!!ФУ ГИВНО!
07.09.2025 15:12 Відповісти
Ото ви закрутили. Двічі довелося читати
07.09.2025 15:34 Відповісти
Незабаром ця свиня сдохне і политить до гурій з 14 ціцьками кожна, яки підхрюкують кобзону на концерті, і ось тоді його ******** адама чеченці пустять по колу і посадять на пляшку, а потім на шабру. Посадять при всіх його орденах та медалях на жирній груди. А потім наградять його почесною медалю "Мать героїня" і орденом "3,14дорас Першого ступеню".
07.09.2025 15:52 Відповісти
КаДиркіна старші сини розумніші, живуть в Дубаї, а Адамушка-дурачок в спадкоємці готується . Повісять його на берьозкє.
07.09.2025 16:03 Відповісти
Немає Дурням Спокою...
07.09.2025 15:18 Відповісти
Ти дон-гандон не є представником волелюбного народу,ти продажна шестьорка.
07.09.2025 15:18 Відповісти
Показово що в цій темі жодної маминої квіточки не буде. Вони в сусідній темі про кацапських контрактників воюють з мобілізацією в Україні.
07.09.2025 15:22 Відповісти
А я думала, що воно вже здохло блн...
07.09.2025 15:26 Відповісти
Ви про що, пані?
07.09.2025 15:39 Відповісти
Про шайтана, котрий зрадив свій народ.
07.09.2025 15:50 Відповісти
Дякую, Ви розвернуто, в той ж момент стисло пояснили))
07.09.2025 15:52 Відповісти
Про кадирку, вибачте. - ак що вище знову забанили. Мб перманент.
07.09.2025 15:51 Відповісти
Ну і якого хера ще й цього виродка випускати на Цензор?
07.09.2025 15:24 Відповісти
не розумію навіщо це лайно вкидати?
07.09.2025 15:26 Відповісти
Відволікання..
07.09.2025 15:27 Відповісти
Невже його попустило? У мого пса таке за три дні до смерті було.
07.09.2025 15:27 Відповісти
Барадата чмирота знову обдовбалась якимось свинячим гівном?
07.09.2025 15:31 Відповісти
Цей син шелудівой собаки та чумной свині разом зі своім татом ПРОДАВ та зрадив свій народ а намтаку зуйню пропонує, свинособаче гівно дон.
07.09.2025 15:32 Відповісти
Нащо публікувати цього вівцейоба?
07.09.2025 15:34 Відповісти
Доречі. Ідеальна ціль для випробування Фламінго на велику дальність. Чечню і ппо не сильно прикриваю кацапстан. Треба наступне бойове випробування пульнути туди.
07.09.2025 15:35 Відповісти
Гівно в голові...
07.09.2025 15:37 Відповісти
Це він у заповіті написав?
07.09.2025 15:38 Відповісти
В Чечні буде міжвидова боротьба і ще невідомо хто переможе.Маю на увазі ,по клани.
07.09.2025 15:53 Відповісти
зрадив свою Ічкерію і поспішае зрадити весь світ
07.09.2025 15:44 Відповісти
Всіх дітей і онуків цього ібліса треба зробити трансвеститами ,шоб не могли народжувати
07.09.2025 15:46 Відповісти
Україна ніколи не повинна опинитися в днищенській квазі-державі )(уйловській передасії де терорист на кшалт кадирки (він був офіційно визнаний терористом в *********), який кинув школу в 13 років і вбивав кацапів з 16 років, може бути академіком, доктором наук і главою республіки. Воно й зрозуміло, адже кацапи це реальні звіролюди, тому й державу будують таку ж варварську і нам не по дорозі з цими орками. Так що, пшов ішаку нах таварісч кадірка.
07.09.2025 15:47 Відповісти
Как только сдохнет так весь Кавказ полыхнет если Алиев с Эрдоганом помогут и сынка-орденоносца свои же на кинжал посадят.
07.09.2025 15:48 Відповісти
Варто тільки подивитись на морду ліца цього коз..ое..ба, і на його козлину борідку. Не розумію, чому наша преса звертає увагу на його висери. Як може впливати мекання козла кака.дирова в його хліву? Ніяк. Нехай і мої вислови також публікують, в яких я називаю фюрера кацапського свинорейху ******. Різниці нема ніякої.
07.09.2025 15:50 Відповісти
цапа..
07.09.2025 15:54 Відповісти
Правду каже - кацапи не відчепляться, поки дихатимуть.
07.09.2025 15:50 Відповісти
Послан на кол
07.09.2025 15:50 Відповісти
Панове! Зверніть увагу на бороду цього посміховиська,в нього ж замість підборіддя баранячі яйця
07.09.2025 15:51 Відповісти
07.09.2025 15:52 Відповісти
Де ж ті обєспокоєні санкційні наТ-овці?
07.09.2025 15:56 Відповісти
Коли нарешті здохне кадирка - почнеться смута у Чечні,і це буде початок кінця підерації...
07.09.2025 15:56 Відповісти
Який мир з таким уродом
07.09.2025 15:58 Відповісти
Тут всі ображають цього путінського окодеміка. А один потужний перед ним вибачався
07.09.2025 15:59 Відповісти
Та всім вже посрати шо каже цей опухший труп. Там більш цікаві питання - стане замість батяні його ******** на царство чи хтось з "друзів" його обійде.
07.09.2025 15:59 Відповісти
О ,ще один ванька руський вигулькнув, йди жуй щі цапе і протирай какошнік, українці без цієї рваної російської портянки знають що потрібно робити.
07.09.2025 16:00 Відповісти
 
 