Кадиров заявив, що "мир в Україні" можливий лише після її входження до складу РФ
Очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров висунув умову так званого "встановлення миру в Україні".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Він заявив, що, на його думку, мир можливий лише у разі, якщо Україна "стане регіоном чи округом Росії".
Кадиров також наголосив, що припиняти бойові дії зараз "не вигідно", і назвав мету та завдання війни проти України "гарантією безпеки Росії".
