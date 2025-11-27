Военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север" горит в Грозном после атаки БПЛА. ВИДЕО

Место дислокации полка Росгвардии "Ахмат-Север" в Грозном загорелось после атаки ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой столб дыма поднимается над казармами кадыровцев.

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"Ударные БПЛА попали в военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север", который расположен в Байсангуровском районе Грозного", - говорится в комментарии к записи.

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