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Военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север" горит в Грозном после атаки БПЛА. ВИДЕО

Место дислокации полка Росгвардии "Ахмат-Север" в Грозном загорелось после атаки ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой столб дыма поднимается над казармами кадыровцев.

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"Ударные БПЛА попали в военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север", который расположен в Байсангуровском районе Грозного", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

Грозный (53) Кадыров Рамзан (805) пожар (6034) Росгвардия (91)
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Топ комментарии
+16
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27.11.2025 15:03 Ответить
+11
Самі себе ********. А нас там нєт!
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27.11.2025 14:55 Ответить
+9
А Чечня це не росія ?
Хіба ці покидьки не воювали проти нас ?
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27.11.2025 15:28 Ответить
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Самі себе ********. А нас там нєт!
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27.11.2025 14:55 Ответить
Та то сам ахметка здійснив наліт, бо ху...ло гроші не дає, а зараз можна вимагати
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27.11.2025 14:58 Ответить
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27.11.2025 15:03 Ответить
Ахмат-чаю меньше курить надо.
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27.11.2025 15:03 Ответить
Ахмат - горить сильно!
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27.11.2025 15:05 Ответить
Чай "Ахмат", бажано вживать гарячим...
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27.11.2025 15:06 Ответить
От на біса блаЗЄнським Чечня? З військовим містечком.

Хіба в росії нема військових містечок? Чи вже всі нафтопереробні заводи знищено?
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27.11.2025 15:09 Ответить
А Чечня це не росія ?
Хіба ці покидьки не воювали проти нас ?
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27.11.2025 15:28 Ответить
Ці "покидьки" поки що не воюють проти нас.

путин боїться надавати їм важке озброєння. Отже, якщо вони були, то виконували лише поліційні функції.

Звісно, що блаЗЄнські можуть лупити по військовому містечку аж у Чечні. А кацапи з важким озброєнням та нафтопереробні заводи нехай функціонують. Такі у блаЗЄнів "пріоритети".
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27.11.2025 15:37 Ответить
Тобто, у Київській області їх не було ?
І зараз у Запорізькій області їх немає ?
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27.11.2025 21:39 Ответить
На Бориспільській трассі з блокпосту тих чучмеків поклали. А їхали, як на парад. Й були здивовані "прийомом"..
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28.11.2025 07:44 Ответить
добре що поклали ... скільки ? 5
А інші у Чечні чи ще десь.
Невже з 300 БПЛ Вам жалко 3-5 для особистого привіту вівцелюбам ??
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28.11.2025 20:46 Ответить
🤦‍♀️чому жалко? Я навіть дуже ЗА! Ви переплутали повідомлення))

Почнете збирати на них, свістіть - долучусь до зборів.
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29.11.2025 02:21 Ответить
аналогічно, але у мене своя схема
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29.11.2025 11:57 Ответить
Були. І зараз є в Запорізькій. Але вони туди не зайдуть для поліційних функцій, якщо цю територію не окупує кацапська армія. Тому знищувати треба армію насамперед. Тепер зрозуміли?
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28.11.2025 08:18 Ответить
єс кеп ... рашиську армію слід знищувати ...
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28.11.2025 20:43 Ответить
А що ти так за кадирівських покидьків хвилюєшся?
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27.11.2025 15:50 Ответить
Дурнику, я про пріоритети.

Якщо в кацапії справи підуть зле, то ці "покидьки" ще зможуть нам допомогти. І вони зараз точно не головна ціль для наших обмежених ресурсів у озброєннях.
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27.11.2025 15:52 Ответить
А нічого, що в цьому містечку кадирівці готують кацапських покидьків для війни в Україні?
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27.11.2025 15:59 Ответить
Що за маячня?
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27.11.2025 18:12 Ответить
А для тебе це новина? Багато кацапських контрактників вже пройшли і проходять війскове навчання на території Чечні.

https://www.youtube.com/watch?v=avf-RKIqmKg
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27.11.2025 18:25 Ответить
і, що хоч один загинув, чи перстануть готувати? якби ядерною, то ок, результативно. ну добре ще хімічною чи бактеріологічною, щоб вони похворіли і подохли в муках.
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27.11.2025 21:55 Ответить
Я - за "подохли в муках"!!!
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29.11.2025 03:32 Ответить
Дурника ти кожного дня в дзеркалі бачиш! Стратег диванний! 🤬
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27.11.2025 16:02 Ответить
Шашличьок із барашкофф будєт.
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27.11.2025 15:30 Ответить
хоч овечок встигли вивести з під удару ...скотина не винна ...
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27.11.2025 15:41 Ответить
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27.11.2025 15:54 Ответить
А ***** потрібні беззаперечні вбивці, а кого вони вбивають, росіян, не росіян, не важливо.
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27.11.2025 16:02 Ответить
горять свинарники кадирова . ***** памагіііі
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27.11.2025 16:04 Ответить
кадирівське ппо може тільки цивільні літаки збивати
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27.11.2025 17:32 Ответить
Я пам"ятаю,як літом 14 року наші взяли в полон 2 переляканих кореспондентів кацапського військового телеканалу Звєзда.вони знаходилися прямо у бойових порядках кацаподобровольців. З Грозного пролунав сердитий рик Кадирова....і наші тодішні полководці і спецслужбісти,боягузливо підібхавши хвости,швиденько віддали журналюг назад...це я до того,що й досі чується скиглення за Аваковим,Наливайченком,Турчином.Сєнєй тощо...
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27.11.2025 17:57 Ответить
разве они не в кошарах ночуют????
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27.11.2025 21:11 Ответить
 
 