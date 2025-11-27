Военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север" горит в Грозном после атаки БПЛА. ВИДЕО
Место дислокации полка Росгвардии "Ахмат-Север" в Грозном загорелось после атаки ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой столб дыма поднимается над казармами кадыровцев.
"Ударные БПЛА попали в военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север", который расположен в Байсангуровском районе Грозного", - говорится в комментарии к записи.
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+16 Muni
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+11 Погрібний Олександр
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+9 AbOriginal_UA
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Хіба в росії нема військових містечок? Чи вже всі нафтопереробні заводи знищено?
Хіба ці покидьки не воювали проти нас ?
путин боїться надавати їм важке озброєння. Отже, якщо вони були, то виконували лише поліційні функції.
Звісно, що блаЗЄнські можуть лупити по військовому містечку аж у Чечні. А кацапи з важким озброєнням та нафтопереробні заводи нехай функціонують. Такі у блаЗЄнів "пріоритети".
І зараз у Запорізькій області їх немає ?
А інші у Чечні чи ще десь.
Невже з 300 БПЛ Вам жалко 3-5 для особистого привіту вівцелюбам ??
Почнете збирати на них, свістіть - долучусь до зборів.
Якщо в кацапії справи підуть зле, то ці "покидьки" ще зможуть нам допомогти. І вони зараз точно не головна ціль для наших обмежених ресурсів у озброєннях.
https://www.youtube.com/watch?v=avf-RKIqmKg