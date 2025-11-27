Військове містечко полку Росгвардії "Ахмат-Північ" горить у Грозному після атаки БПЛА. ВIДЕО
Місце дислокації полку Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному загорілося після атаки ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому стовп диму здіймається над казармами кадирівців.
"Ударні БПЛА поцілили у військове містечко полку Росгвардії "Ахмат-Північ", яке розташоване у Байсангурівському районі Грозного", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+16 Muni
показати весь коментар27.11.2025 15:03 Відповісти Посилання
+11 Погрібний Олександр
показати весь коментар27.11.2025 14:55 Відповісти Посилання
+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар27.11.2025 15:28 Відповісти Посилання
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Хіба в росії нема військових містечок? Чи вже всі нафтопереробні заводи знищено?
Хіба ці покидьки не воювали проти нас ?
путин боїться надавати їм важке озброєння. Отже, якщо вони були, то виконували лише поліційні функції.
Звісно, що блаЗЄнські можуть лупити по військовому містечку аж у Чечні. А кацапи з важким озброєнням та нафтопереробні заводи нехай функціонують. Такі у блаЗЄнів "пріоритети".
І зараз у Запорізькій області їх немає ?
А інші у Чечні чи ще десь.
Невже з 300 БПЛ Вам жалко 3-5 для особистого привіту вівцелюбам ??
Почнете збирати на них, свістіть - долучусь до зборів.
Якщо в кацапії справи підуть зле, то ці "покидьки" ще зможуть нам допомогти. І вони зараз точно не головна ціль для наших обмежених ресурсів у озброєннях.
https://www.youtube.com/watch?v=avf-RKIqmKg