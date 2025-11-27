Військове містечко полку Росгвардії "Ахмат-Північ" горить у Грозному після атаки БПЛА. ВIДЕО

Місце дислокації полку Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному загорілося після атаки ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому стовп диму здіймається над казармами кадирівців.

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"Ударні БПЛА поцілили у військове містечко полку Росгвардії "Ахмат-Північ", яке розташоване у Байсангурівському районі Грозного", - йдеться у коментарі до запису.

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