УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео
10 116 32

Військове містечко полку Росгвардії "Ахмат-Північ" горить у Грозному після атаки БПЛА. ВIДЕО

Місце дислокації полку Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному загорілося після атаки ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому стовп диму здіймається над казармами кадирівців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кадиров заявив, що "мир в Україні" можливий лише після її входження до складу РФ

"Ударні БПЛА поцілили у військове містечко полку Росгвардії "Ахмат-Північ", яке розташоване у Байсангурівському районі Грозного", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР ліквідувало підполковника та ще двох росгвардійців у Ставропольському краї. ВIДЕО

Автор: 

Грозний (29) Кадиров Рамзан (541) пожежа (4480) Росгвардія (105)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
27.11.2025 15:03 Відповісти
+11
Самі себе ********. А нас там нєт!
показати весь коментар
27.11.2025 14:55 Відповісти
+9
А Чечня це не росія ?
Хіба ці покидьки не воювали проти нас ?
показати весь коментар
27.11.2025 15:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самі себе ********. А нас там нєт!
показати весь коментар
27.11.2025 14:55 Відповісти
Та то сам ахметка здійснив наліт, бо ху...ло гроші не дає, а зараз можна вимагати
показати весь коментар
27.11.2025 14:58 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 15:03 Відповісти
Ахмат-чаю меньше курить надо.
показати весь коментар
27.11.2025 15:03 Відповісти
Ахмат - горить сильно!
показати весь коментар
27.11.2025 15:05 Відповісти
Чай "Ахмат", бажано вживать гарячим...
показати весь коментар
27.11.2025 15:06 Відповісти
От на біса блаЗЄнським Чечня? З військовим містечком.

Хіба в росії нема військових містечок? Чи вже всі нафтопереробні заводи знищено?
показати весь коментар
27.11.2025 15:09 Відповісти
А Чечня це не росія ?
Хіба ці покидьки не воювали проти нас ?
показати весь коментар
27.11.2025 15:28 Відповісти
Ці "покидьки" поки що не воюють проти нас.

путин боїться надавати їм важке озброєння. Отже, якщо вони були, то виконували лише поліційні функції.

Звісно, що блаЗЄнські можуть лупити по військовому містечку аж у Чечні. А кацапи з важким озброєнням та нафтопереробні заводи нехай функціонують. Такі у блаЗЄнів "пріоритети".
показати весь коментар
27.11.2025 15:37 Відповісти
Тобто, у Київській області їх не було ?
І зараз у Запорізькій області їх немає ?
показати весь коментар
27.11.2025 21:39 Відповісти
На Бориспільській трассі з блокпосту тих чучмеків поклали. А їхали, як на парад. Й були здивовані "прийомом"..
показати весь коментар
28.11.2025 07:44 Відповісти
добре що поклали ... скільки ? 5
А інші у Чечні чи ще десь.
Невже з 300 БПЛ Вам жалко 3-5 для особистого привіту вівцелюбам ??
показати весь коментар
28.11.2025 20:46 Відповісти
🤦‍♀️чому жалко? Я навіть дуже ЗА! Ви переплутали повідомлення))

Почнете збирати на них, свістіть - долучусь до зборів.
показати весь коментар
29.11.2025 02:21 Відповісти
аналогічно, але у мене своя схема
показати весь коментар
29.11.2025 11:57 Відповісти
Були. І зараз є в Запорізькій. Але вони туди не зайдуть для поліційних функцій, якщо цю територію не окупує кацапська армія. Тому знищувати треба армію насамперед. Тепер зрозуміли?
показати весь коментар
28.11.2025 08:18 Відповісти
єс кеп ... рашиську армію слід знищувати ...
показати весь коментар
28.11.2025 20:43 Відповісти
А що ти так за кадирівських покидьків хвилюєшся?
показати весь коментар
27.11.2025 15:50 Відповісти
Дурнику, я про пріоритети.

Якщо в кацапії справи підуть зле, то ці "покидьки" ще зможуть нам допомогти. І вони зараз точно не головна ціль для наших обмежених ресурсів у озброєннях.
показати весь коментар
27.11.2025 15:52 Відповісти
А нічого, що в цьому містечку кадирівці готують кацапських покидьків для війни в Україні?
показати весь коментар
27.11.2025 15:59 Відповісти
Що за маячня?
показати весь коментар
27.11.2025 18:12 Відповісти
А для тебе це новина? Багато кацапських контрактників вже пройшли і проходять війскове навчання на території Чечні.

https://www.youtube.com/watch?v=avf-RKIqmKg
показати весь коментар
27.11.2025 18:25 Відповісти
і, що хоч один загинув, чи перстануть готувати? якби ядерною, то ок, результативно. ну добре ще хімічною чи бактеріологічною, щоб вони похворіли і подохли в муках.
показати весь коментар
27.11.2025 21:55 Відповісти
Я - за "подохли в муках"!!!
показати весь коментар
29.11.2025 03:32 Відповісти
Дурника ти кожного дня в дзеркалі бачиш! Стратег диванний! 🤬
показати весь коментар
27.11.2025 16:02 Відповісти
Шашличьок із барашкофф будєт.
показати весь коментар
27.11.2025 15:30 Відповісти
хоч овечок встигли вивести з під удару ...скотина не винна ...
показати весь коментар
27.11.2025 15:41 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 15:54 Відповісти
А ***** потрібні беззаперечні вбивці, а кого вони вбивають, росіян, не росіян, не важливо.
показати весь коментар
27.11.2025 16:02 Відповісти
горять свинарники кадирова . ***** памагіііі
показати весь коментар
27.11.2025 16:04 Відповісти
кадирівське ппо може тільки цивільні літаки збивати
показати весь коментар
27.11.2025 17:32 Відповісти
Я пам"ятаю,як літом 14 року наші взяли в полон 2 переляканих кореспондентів кацапського військового телеканалу Звєзда.вони знаходилися прямо у бойових порядках кацаподобровольців. З Грозного пролунав сердитий рик Кадирова....і наші тодішні полководці і спецслужбісти,боягузливо підібхавши хвости,швиденько віддали журналюг назад...це я до того,що й досі чується скиглення за Аваковим,Наливайченком,Турчином.Сєнєй тощо...
показати весь коментар
27.11.2025 17:57 Відповісти
разве они не в кошарах ночуют????
показати весь коментар
27.11.2025 21:11 Відповісти
 
 