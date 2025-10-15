Тіла росгвардійців дістають зі знівеченої вантажівки після ДТП у Дагестані. ВIДЕО

У Дагестані сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військової вантажівки Росгвардії. Аварія трапилася в Унцукульському районі, коли водій не впорався з керуванням і зіткнувся з легковим автомобілем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місці загинули двоє військовослужбовців, ще дев’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

