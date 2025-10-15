Тіла росгвардійців дістають зі знівеченої вантажівки після ДТП у Дагестані. ВIДЕО
У Дагестані сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військової вантажівки Росгвардії. Аварія трапилася в Унцукульському районі, коли водій не впорався з керуванням і зіткнувся з легковим автомобілем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місці загинули двоє військовослужбовців, ще дев’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар15.10.2025 09:49 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Wolfgang17
показати весь коментар15.10.2025 09:53 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вячеслав Crane
показати весь коментар15.10.2025 10:00 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Валерий К #448385
показати весь коментар15.10.2025 10:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар15.10.2025 10:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чермандер
показати весь коментар15.10.2025 10:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олександр Затока
показати весь коментар15.10.2025 10:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Роман Демченко
показати весь коментар15.10.2025 10:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль