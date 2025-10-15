УКР
Тіла росгвардійців дістають зі знівеченої вантажівки після ДТП у Дагестані. ВIДЕО

У Дагестані сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військової вантажівки Росгвардії. Аварія трапилася в Унцукульському районі, коли водій не впорався з керуванням і зіткнувся з легковим автомобілем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місці загинули двоє військовослужбовців, ще дев’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росгвардія Путіна формує танкові підрозділи, щоб посилити свої можливості в Україні, - розвідка Британії

Яка гарна новина!
15.10.2025 09:49 Відповісти
Даги главные шестерки уросов на Кавказе,после армян,на пару штук таких стало меньше.
15.10.2025 09:53 Відповісти
чому ж так мало, який невмілий водій, не зміг розігнати нормальну "двіжуху"
15.10.2025 10:00 Відповісти
Росгвардєйци - расіянє, хай Кобзон для вас співає.
15.10.2025 10:05 Відповісти
Та можно было и не извлекать, в утиль вместе с железом и все дела... сказали бы что никто не пострадал...
15.10.2025 10:17 Відповісти
Яка радість.
15.10.2025 10:17 Відповісти
Піду всплакну, від радості
15.10.2025 10:22 Відповісти
Фаршмяс - сила!
15.10.2025 10:27 Відповісти
 
 