Тела росгвардейцев извлекают из искореженного грузовика после ДТП в Дагестане. ВИДЕО
В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика Росгвардии. Авария случилась в Унцукульском районе, когда водитель не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на месте погибли двое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий15.10.2025 09:49 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Wolfgang17
показать весь комментарий15.10.2025 09:53 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вячеслав Crane
показать весь комментарий15.10.2025 10:00 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Валерий К #448385
показать весь комментарий15.10.2025 10:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий15.10.2025 10:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чермандер
показать весь комментарий15.10.2025 10:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Затока
показать весь комментарий15.10.2025 10:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль