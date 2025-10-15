РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12073 посетителя онлайн
Новости Видео
2 310 7

Тела росгвардейцев извлекают из искореженного грузовика после ДТП в Дагестане. ВИДЕО

В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика Росгвардии. Авария случилась в Унцукульском районе, когда водитель не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на месте погибли двое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Росгвардия Путина формирует танковые подразделения, чтобы усилить свои возможности в Украине, - разведка Британии

Автор: 

Дагестан (146) ДТП (7751) Росгвардия (89)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка гарна новина!
показать весь комментарий
15.10.2025 09:49 Ответить
Даги главные шестерки уросов на Кавказе,после армян,на пару штук таких стало меньше.
показать весь комментарий
15.10.2025 09:53 Ответить
чому ж так мало, який невмілий водій, не зміг розігнати нормальну "двіжуху"
показать весь комментарий
15.10.2025 10:00 Ответить
Росгвардєйци - расіянє, хай Кобзон для вас співає.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:05 Ответить
Та можно было и не извлекать, в утиль вместе с железом и все дела... сказали бы что никто не пострадал...
показать весь комментарий
15.10.2025 10:17 Ответить
Яка радість.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:17 Ответить
Піду всплакну, від радості
показать весь комментарий
15.10.2025 10:22 Ответить
 
 