Тела росгвардейцев извлекают из искореженного грузовика после ДТП в Дагестане. ВИДЕО

В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика Росгвардии. Авария случилась в Унцукульском районе, когда водитель не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на месте погибли двое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

