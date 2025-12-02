У Запорізькому районі після російської атаки без світла залишилися 5000 абонентів
У Запорізькому районі внаслідок атаки російських безпілотників майже п’ять тисяч мешканців залишилися без електропостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація", — зазначив він.
Атака безпілотників
Раніше ми повідомляли, що внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти у кількох регіонах відсутнє світло.
В Міненерго заявили про знеструмлення в таких областях:
- Одеська;
- Донецька;
- Харківська;
- Дніпропетровська.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно.
Увечері вівторка, 2 грудня, Росія знову запустила по Україні ударні БпЛА, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Залишайтеся у безпечних місцях!
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