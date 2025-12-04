Рашисти атакували об’єкт енергетики на Одещині, - ДТЕК

Вночі російські окупанти атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Знеструмлення

"9 500 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 51 800 - тимчасово без світла.



Енергетики вже працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

У ніч на 3 грудня російські окупанти вдарили по енергооб'єкту на Одещині. Дістав поранення працівник підприємства.

4 грудня загарбники знову атакували Одесу, постраждали 7 осіб.

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