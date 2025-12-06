РУС
РФ массированно атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 8 областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго

Энергетика под ударом врага

В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Аварийно-восстановительные работы уже проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - добавили в Минэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварийные отключения света применены в шести областях Украины

Применяются почасовые отключения

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - добавили в министерстве.

Читайте также: Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена в результате российских ударов

06.12.2025 10:04 Ответить
Це називаєтся геноцид проти українського народу рашиськими варварами ,чорти хочуть в зимовий період позбавити нещасний народ світла і тепла Але чому немає відповіді по рашистах ,чому Донецьк чи Луганськ з світлом ,адже там перебуває окупаційна армія ?
06.12.2025 10:16 Ответить
Так ми ж їх збираємося "визволяти " в нас же до цих пір існують на папері пропагандистські "кордони 91 року ".
06.12.2025 10:56 Ответить
Зауважив, що кожного разу після анонсу зменшення вимикань світла, як наприклад: "У суботу світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, проте обмежуватимуть на пів черги менше, - "Укренерго" Джерело: https://censor.net/n3588898 вночі прилітає обов'язково. Таке враження, що ворогу надають сигнал - запрошення вдарити, бо ми тут все полагодили, замінили і треба знову все знищити. Що це? 🤔
06.12.2025 10:17 Ответить
Да они каждый день такое пишут. Нужно как-то народ подбадривать
06.12.2025 11:01 Ответить
Так. І у мене така ж думка.
Коли пишуть що світла буде більше, це як стьоб, бо тоді його менше, ніж коли було мало
06.12.2025 11:01 Ответить
А що, мацква вже в блекауті? Що там Грін-поц прогундосить? Чи це ж не Київ?
06.12.2025 10:21 Ответить
Зелена банда зробила все щоб заробити на біді тих хто здурів і урочисто заніс їх у владу
06.12.2025 10:26 Ответить
Надо бы и кацапам пару окон выбить.
06.12.2025 11:07 Ответить
 
 