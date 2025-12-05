Аварийные отключения света применены в шести областях Украины
В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и части Кировоградской области в настоящее время применяются аварийные отключения электроэнергии. Ранее обнародованные графики отключений электроэнергии в этих регионах временно не действуют.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пресс-службы Минэнерго и Укрэнерго, отмечая, что отключения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Из-за ночных российских обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро без электричества остаются жители Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. На поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.
По всей Украине 5 декабря действуют почасовые графики отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса - объемом от 0,5 до 3 очередей.
"Время применения отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах вашего облэнерго", - отмечают в Укрэнерго.
Компания также просит украинцев по возможности переносить "энергоемкие процессы" на ночные часы, после 22:00, и отмечает, что ситуация в энергосистеме может меняться.
