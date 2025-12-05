Аварійні відключення світла застосовані у шести областях України
У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частині Кіровоградської області наразі застосовуються аварійні відключення електроенергії. Раніше оприлюднені графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби Міненерго та Укренерго, зазначаючи, що відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Через нічні російські обстріли енергетичної інфраструктури станом на ранок без електрики залишаються жителі Вінницької, Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. На пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.
По всій Україні 5 грудня діють погодинні графіки відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу - обсягом від 0,5 до 3 черг.
"Час застосування знеструмлень за вашою адресою можна дізнатися на офіційних сторінках вашого обленерго", - наголошують в Укренерго.
Компанія також просить українців по можливості переносити "енергомісткі процеси" на нічні години, після 22:00, та зауважує, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Обстріли енергетики у листопаді
У ніч на 7-8 листопада 2025 російські загарбники здійснили масований комбінований обстріл об'єктів енергетики. У Міненерго зазначили, що ця атака стала однією з найбільших. Були уражені
- теплові і електростанції;
- підстанції;
- об’єкти генерації та передавання енергії.
Протягом місяця наслідки обстрілів фіксувались у Київській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та інших областях.
Протягом місяця - між жовтнем та початком листопада - за даними Міністерства енергетики, по енергетичних об’єктах випущено понад 150 ракет і понад 2 000 дронів.
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