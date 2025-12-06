Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетами: поранено троє людей, змінено рух низки потягів

У ніч проти 6 грудня російські окупанти атакували Київську область дронами та ракетами. Під ударом опинилися населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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Унаслідок атаки країни-терориста поранено троє людей. У Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років дістала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує", - йдеться в повідомленні.

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Ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Фастова

Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі, повідомили в "Укрзалізниці".

"Низка поїздів сьогодні не матиме можливості проїхати за своїми звичними маршрутами. Зокрема мова про напрямки Славутича, Житомира та столиці. А деякі поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами, зокрема до станції Мотовилівка, Фастів-2 та Кожанка", - повідомили у компанії.

Сьогодні тимчасово не курсуватимуть:

№6851 Чернігів - Славутич

№6854 Славутич - Чернігів

№6853 Чернігів - Славутич

№6856 Славутич - Чернігів

№6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

№6491 Фастів-1 - Житомир

№6491 Фастів-1 - Житомир

№7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)

№7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир

№7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)

№7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

№6540 Фастів-1 - Святошин

Також тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямку Василькова. А саме:

6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

№6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр

№6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

Крім цього, сьогодні не зможемо здійснити рейси:

№6003 Київ-Пас. (Приміський) - Фастів-1

№6005 Київ-Пас. (Приміський) - Фастів-1

№6004 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

Змінено маршрут регіонального потягу №892 Боярка - Славутич (замість Фастів-Славутич).

Також приміські поїзди замість станції Фастів-1 прямуватимуть до/зі станції Мотовилівка:

№6001 Київ-Пас. (Приміський) - Мотовилівка

№6006 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)

№6007 Київ-Пас. (Північна) - Мотовилівка

№6012 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)

до/зі станції Фастів-2:

№6231 Миронівка - Фастів-2

№6234 Фастів-2 - Миронівка

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