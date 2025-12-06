Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетами: поранено троє людей, змінено рух низки потягів
У ніч проти 6 грудня російські окупанти атакували Київську область дронами та ракетами. Під ударом опинилися населені пункти області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
Унаслідок атаки країни-терориста поранено троє людей. У Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.
Ще одна жінка 40 років дістала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.
У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує", - йдеться в повідомленні.
Ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Фастова
Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі, повідомили в "Укрзалізниці".
"Низка поїздів сьогодні не матиме можливості проїхати за своїми звичними маршрутами. Зокрема мова про напрямки Славутича, Житомира та столиці. А деякі поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами, зокрема до станції Мотовилівка, Фастів-2 та Кожанка", - повідомили у компанії.
Сьогодні тимчасово не курсуватимуть:
- №6851 Чернігів - Славутич
- №6854 Славутич - Чернігів
- №6853 Чернігів - Славутич
- №6856 Славутич - Чернігів
- №6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
- №6491 Фастів-1 - Житомир
- №6491 Фастів-1 - Житомир
- №7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)
- №7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир
- №7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)
- №7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
- №6540 Фастів-1 - Святошин
Також тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямку Василькова. А саме:
- 6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)
- №6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр
- №6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)
Крім цього, сьогодні не зможемо здійснити рейси:
- №6003 Київ-Пас. (Приміський) - Фастів-1
- №6005 Київ-Пас. (Приміський) - Фастів-1
- №6004 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
Змінено маршрут регіонального потягу №892 Боярка - Славутич (замість Фастів-Славутич).
Також приміські поїзди замість станції Фастів-1 прямуватимуть до/зі станції Мотовилівка:
- №6001 Київ-Пас. (Приміський) - Мотовилівка
- №6006 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)
- №6007 Київ-Пас. (Північна) - Мотовилівка
- №6012 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)
до/зі станції Фастів-2:
- №6231 Миронівка - Фастів-2
- №6234 Фастів-2 - Миронівка
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Де твої й*ані "фламінги", де максковія у блекауті, де знищений у труху пітер, про які ти так палко трендів по всіх своїх z-елено-поносних каналах?!