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Новини Атака безпілотників на Київщину Пошкоджено залізницю на Київщині
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Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетами: поранено троє людей, змінено рух низки потягів

Атака дронами та ракетами на Київщині

У ніч проти 6 грудня російські окупанти атакували Київську область дронами та ракетами. Під ударом опинилися населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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Унаслідок атаки країни-терориста поранено троє людей. У Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років дістала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує", - йдеться в повідомленні.

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Ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Фастова

Через  масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі, повідомили в "Укрзалізниці".

"Низка поїздів сьогодні не матиме можливості проїхати за своїми звичними маршрутами. Зокрема мова про напрямки Славутича, Житомира та столиці. А деякі поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами, зокрема до станції Мотовилівка, Фастів-2 та Кожанка", - повідомили у компанії.

Сьогодні тимчасово не курсуватимуть:

  • №6851 Чернігів - Славутич
  • №6854 Славутич - Чернігів
  • №6853 Чернігів - Славутич
  • №6856 Славутич - Чернігів
  • №6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
  • №6491 Фастів-1 - Житомир
  • №6491 Фастів-1 - Житомир
  • №7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)
  • №7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир
  • №7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)
  • №7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
  • №6540 Фастів-1 - Святошин

Також тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямку Василькова. А саме:

  • 6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)
  • №6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр
  • №6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

Крім цього, сьогодні не зможемо здійснити рейси:

  • №6003 Київ-Пас. (Приміський) - Фастів-1
  • №6005 Київ-Пас. (Приміський) - Фастів-1
  • №6004 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

Змінено маршрут регіонального потягу №892 Боярка - Славутич (замість Фастів-Славутич).

Також  приміські поїзди замість станції Фастів-1 прямуватимуть до/зі станції Мотовилівка:

  • №6001 Київ-Пас. (Приміський) - Мотовилівка
  • №6006 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)
  • №6007 Київ-Пас. (Північна) - Мотовилівка
  • №6012 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)

до/зі станції Фастів-2:

  • №6231 Миронівка - Фастів-2
  • №6234 Фастів-2 - Миронівка

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує столицю та область безпілотниками

Автор: 

Київська область (4639) обстріл (34578) Укрзалізниця (7200) Фастів (46) Вишгородський район (85) Фастівський район (77)
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Топ коментарі
+7
Знову питання, де удари по маскві? Де фламіндічі? Де власні балістичні ракети? Де дрони, які долають московське ППО? Тут же на цензорі Ігор Луценко писав, що ми можемо зупинити авіасполучення москви відносно недорогим способом, а цього не робиться. Для економіки це буде удар не менше, ніж по нпз.
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06.12.2025 09:50 Відповісти
+3
Що далі війна, то більше таких прикрих руйнувань буде - все закономірно. Такий гарний вокзал був...
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06.12.2025 10:09 Відповісти
+2
Z-еля, б*я!
Де твої й*ані "фламінги", де максковія у блекауті, де знищений у труху пітер, про які ти так палко трендів по всіх своїх z-елено-поносних каналах?!
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06.12.2025 16:28 Відповісти

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