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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено будинки, заклади спорту й освіти, АЗС та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 5 грудня російські війська продовжували тероризувати населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Чим били росіяни

Окупанти скеровували важку артилерію та FPV-дрони на Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади.

Також дивіться: 12-річний хлопчик загинув внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

Пошкодження

Унаслідок атак пошкоджено 3 багатоповерхівки, 5 приватних осель, будівля, що не експлуатується. Понівечені заклади спорту та освіти. Також зачепило 2 заправки, авто, господарські споруди, лінію електропередач. Вогнем охопило гараж, ще один побило.

Зазначається, що минулося без постраждалих.

Дивіться: Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: у Нікополі є загиблий та постраждалий. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (34564) Нікополь (1567) Дніпропетровська область (5140) Нікопольський район (803)
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Ударів у відповідь не буде взагалі ніяких. На удари по ворогу нема політичного рішення. Нас будуть ще довго вбивати, поки ми нарешті не зрозуміємо, що мир можливий тільки через кров ворога. А поки копайте могили.
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05.12.2025 19:05 Відповісти
 
 