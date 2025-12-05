Росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено будинки, заклади спорту й освіти, АЗС та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 5 грудня російські війська продовжували тероризувати населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Чим били росіяни
Окупанти скеровували важку артилерію та FPV-дрони на Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади.
Пошкодження
Унаслідок атак пошкоджено 3 багатоповерхівки, 5 приватних осель, будівля, що не експлуатується. Понівечені заклади спорту та освіти. Також зачепило 2 заправки, авто, господарські споруди, лінію електропередач. Вогнем охопило гараж, ще один побило.
Зазначається, що минулося без постраждалих.
Наслідки атаки
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Jolli Rabbit
показати весь коментар05.12.2025 19:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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