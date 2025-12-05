Россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, спортивные и образовательные учреждения, АЗС и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 5 декабря российские войска продолжали терроризировать населенные пункты Никопольского района Днепропетровщины, вследствие чего имеются разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Чем били россияне
Оккупанты направили тяжелую артиллерию и FPV-дроны на Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую, Червоногригоровскую громады.
Повреждения
Вследствие атак повреждены 3 многоэтажки, 5 частных домов, здание, которое не эксплуатируется. Повреждены спортивные и образовательные учреждения. Также задело 2 заправки, автомобили, хозяйственные постройки, линию электропередач. Огнем охватило гараж, еще один побило.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Последствия атаки
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий05.12.2025 19:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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