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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, спортивные и образовательные учреждения, АЗС и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 5 декабря российские войска продолжали терроризировать населенные пункты Никопольского района Днепропетровщины, вследствие чего имеются разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Чем били россияне

Оккупанты направили тяжелую артиллерию и FPV-дроны на Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую, Червоногригоровскую громады.

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Повреждения

Вследствие атак повреждены 3 многоэтажки, 5 частных домов, здание, которое не эксплуатируется. Повреждены спортивные и образовательные учреждения. Также задело 2 заправки, автомобили, хозяйственные постройки, линию электропередач. Огнем охватило гараж, еще один побило.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Смотрите: Россияне атаковали три района Днепропетровской области: в Никополе есть погибший и пострадавший. ФОТОрепортаж

Последствия атаки

Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

Автор: 

обстрел (33210) Никополь (1404) Днепропетровская область (5321) Никопольский район (800)
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Ударів у відповідь не буде взагалі ніяких. На удари по ворогу нема політичного рішення. Нас будуть ще довго вбивати, поки ми нарешті не зрозуміємо, що мир можливий тільки через кров ворога. А поки копайте могили.
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05.12.2025 19:05 Ответить
 
 