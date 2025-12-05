РУС
12-летний мальчик погиб в результате удара РФ по Днепропетровщине: пострадали три человека. ФОТОрепортаж

12-летний мальчик погиб в результате атаки РФ в Днепропетровской области, три человека пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о последствиях ударов?

Под ударом врага два района области.

В Васильковской общине Синельниковского района россияне нанесли удар БПЛА по жилому сектору. Погиб мальчик, 2013 г.р. Пострадали его родители - женщина, 1988 г.р. и мужчина 1986 г.р.

Разрушен частный дом, еще один поврежден

В Покровской общине Никопольского района в результате вражеской атаки также пострадал мужчина, 1955 г.р. - он получил минно-взрывную травму.

Мальчик погиб в Днепропетровской области в результате удара РФ
05.12.2025 09:00 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,вчора чорти убили дитину в Херсоні ,сьогодні варвари убили дитину на Дніпровщині ,щож ви за народ такий? ,щоб ви всі виздихали кацапи варвари і коли вже здохне найкривавіший терорист ? Разом з тим жодної інформаційної політики для закордону про злочини рашизму,а хтось і досі думає про збагачення в той час як ворог знищує Україну.
показать весь комментарий
05.12.2025 09:09 Ответить
грьобаний пісділєр Трумп, подєльник терориста-людожера *****, насолоджується процесом знищення українських дітей...
показать весь комментарий
05.12.2025 09:27 Ответить
Свинособаки тварі....
показать весь комментарий
05.12.2025 10:04 Ответить
 
 