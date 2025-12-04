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Новости Видео Обстрелы Херсона
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В Херсоне оккупанты обстреляли перинатальный центр: в момент удара врачи принимали роды. ВИДЕО

В Херсоне российские войска снова обстреляли перинатальный центр.

По сообщениям местных властей, в момент удара медики как раз принимали роды. Несмотря на опасную ситуацию, никто из младенцев, пациенток и персонала не пострадал, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали обстрела

Здание получило повреждения, в нескольких помещениях выбиты окна и разрушены части внутренней инфраструктуры. Медики были вынуждены оперативно переместить рожениц в более безопасные зоны учреждения.

В городской администрации отмечают, что это не первый случай обстрела медицинских учреждений в регионе, что создает постоянную угрозу для беременных женщин, новорожденных и врачей, работающих в прифронтовом городе.

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Автор: 

армия РФ (23078) обстрел (33193) Херсон (3338) Херсонская область (5753) Херсонский район (906)
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Це і є варвари воювати з дітьми,жінками ,це дно рашиського злочинного режиму ,допоки не убють рашиського чорта путіна цей терор не припинется .Чому немає відповіді по рашиських казармах і складах на окупованих територіях,земля має горіти у ворога під ногами.
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04.12.2025 16:08 Ответить
..а пісділєру Трумпу нравіца людожерські замашки *****, "друга владіміра".. тупорилий маразматік-антилюдина Трумп - реаніматор агресії Московії, буквально рот у рот підтримує життєдіяльність подихаючої недоімперії *****...
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04.12.2025 16:34 Ответить
 
 