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В Херсоне оккупанты обстреляли перинатальный центр: в момент удара врачи принимали роды. ВИДЕО
В Херсоне российские войска снова обстреляли перинатальный центр.
По сообщениям местных властей, в момент удара медики как раз принимали роды. Несмотря на опасную ситуацию, никто из младенцев, пациенток и персонала не пострадал, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали обстрела
Здание получило повреждения, в нескольких помещениях выбиты окна и разрушены части внутренней инфраструктуры. Медики были вынуждены оперативно переместить рожениц в более безопасные зоны учреждения.
В городской администрации отмечают, что это не первый случай обстрела медицинских учреждений в регионе, что создает постоянную угрозу для беременных женщин, новорожденных и врачей, работающих в прифронтовом городе.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий04.12.2025 16:08 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
igor koval #550777
показать весь комментарий04.12.2025 16:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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