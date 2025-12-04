В Херсоне оккупанты обстреляли перинатальный центр: в момент удара врачи принимали роды. ВИДЕО

В Херсоне российские войска снова обстреляли перинатальный центр.

По сообщениям местных властей, в момент удара медики как раз принимали роды. Несмотря на опасную ситуацию, никто из младенцев, пациенток и персонала не пострадал, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали обстрела

Здание получило повреждения, в нескольких помещениях выбиты окна и разрушены части внутренней инфраструктуры. Медики были вынуждены оперативно переместить рожениц в более безопасные зоны учреждения.

В городской администрации отмечают, что это не первый случай обстрела медицинских учреждений в регионе, что создает постоянную угрозу для беременных женщин, новорожденных и врачей, работающих в прифронтовом городе.

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