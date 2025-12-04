На Херсонщине из-за обстрелов 3 человека погибли, из них - 6-летняя девочка, еще 7 человек получили ранения
За минувшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Софиевка, Кизомыс, Днепровское, Никольское, Берислав, Новорайск, Высокое, Чаривное, Бургунка, Дудчаны, Миловое, Ольговка, Червоный Маяк, Веселое, Козацкое и город Херсон.
Повреждения в результате обстрелов
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 частных дома. Также оккупанты повредили админздание и частный автомобиль.
Раненые и погибшие в результате вражеских атак
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, из них - 1 ребенок, еще 7 - получили ранения.
6-летняя девочка, которая вчера пострадала из-за вражеского артобстрела Днепровского района Херсона, умерла в больнице. Медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.
Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 4 человека.
