На Херсонщине из-за обстрелов 3 человека погибли, из них - 6-летняя девочка, еще 7 человек получили ранения

За минувшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Софиевка, Кизомыс, Днепровское, Никольское, Берислав, Новорайск, Высокое, Чаривное, Бургунка, Дудчаны, Миловое, Ольговка, Червоный Маяк, Веселое, Козацкое и город Херсон.

Повреждения в результате обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 частных дома. Также оккупанты повредили админздание и частный автомобиль.

Раненые и погибшие в результате вражеских атак

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, из них - 1 ребенок, еще 7 - получили ранения.

6-летняя девочка, которая вчера пострадала из-за вражеского артобстрела Днепровского района Херсона, умерла в больнице. Медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 4 человека.

