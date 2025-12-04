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Новини Обстріли Херсонщини
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На Херсонщині через обстріли 3 людини загинули, з них 6-річна дівчинка, ще 7 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Комишани, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Микільське, Берислав, Новорайськ, Високе, Чарівне, Бургунка, Дудчани, Милове, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Пошкодження через обстріли

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватний автомобіль.

Поранені та загиблі внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 3 людини загинули, з них - 1 дитина, ще 7 - дістали поранення.

6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

обстріл
обстріл
обстріл
обстріл

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Автор: 

армія рф (21297) обстріл (34547) Херсонська область (6740)
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Ще ніхто в Україні не добився таких результатів по її знищенню, як нинішня влада, хоч і попередні старалися як могли. Нинішня ж просто ас ганебної справи і злуки з ****** в цьому плані, і не тільки з ним, а з усіма стервятниками які роздирають країну на шматки. Карма вас накриє мідним тазом паскудні створіння, не піднімете
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04.12.2025 08:24 Відповісти
Рашисти тврят геноцид проти українського народу ,убивають дітей все руйнують ,ну а депутати підвищоють собі зарплати коли ви вже людьми станете ?,вивезіт дітей з Херсона ,Нікополя та інших прифронтових міст ,Президент корчить дурника мирні перемовини коли ворог знищує Україну,доносьте до світу про злочини рашизму. .
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04.12.2025 08:32 Відповісти
Так не хочуть, дітей вивозити, ні самі виїджати. То хто винен?
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04.12.2025 08:41 Відповісти
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04.12.2025 08:40 Відповісти
 
 