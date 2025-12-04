На Херсонщині через обстріли 3 людини загинули, з них 6-річна дівчинка, ще 7 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Комишани, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Микільське, Берислав, Новорайськ, Високе, Чарівне, Бургунка, Дудчани, Милове, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Пошкодження через обстріли

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватний автомобіль.

Поранені та загиблі внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 3 людини загинули, з них - 1 дитина, ще 7 - дістали поранення.

6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.









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