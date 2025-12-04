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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 177 370 осіб (+1 140 за добу), 11 396 танків, 34 809 артсистем, 23 685 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 177 370 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб
  • танків – 11 396 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 809 (+29) од.
  • РСЗВ – 1 556 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  68 813 (+125) од.
  • спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.

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Втрати ворога

Високі втрати техніки

ЗСУ знищили десятки тисяч одиниць техніки РФ: танків, броньованих машин, артилерії, безпілотників і авіації. Це значно зменшило наступальний потенціал РФ і ускладнило її логістику на фронті. Використання сучасної зброї західного виробництва (HIMARS, M777, NASAMS) та безпілотників підвищило точність ударів і зменшило власні втрати.

Контратаки та мобільна тактика ЗСУ дозволяють знищувати техніку на передовій, блокуючи просування противника. Високі втрати техніки й живої сили негативно впливають на мораль і організацію російських підрозділів. РФ змушена перекидати резерви, часто менш боєздатні або старі, що ще більше підвищує ризики для них.

Україна зміцнила свою обороноздатність і контролює ключові напрямки фронту. Знищення техніки РФ - це не лише тактичний успіх, але й фактор, який впливає на довгострокові бойові можливості противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикинувся мертвим та втратив кінцівки: дрон "Птахів Мадяра" відпрацював по рашисту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) Генштаб ЗС (8502) ліквідація (4796) знищення (10366)
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Топ коментарі
+17
Минув 4306 день москальсько-української війни.
161! одиниця знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня норм - 6, арта файно - 30, логістика супер - 125!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 177 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 55000 рил.
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04.12.2025 08:44 Відповісти
+10
Нормуль (щоб не наврочіть)
300 РСЗВ з початку року - 313 за 24 рік
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04.12.2025 07:27 Відповісти
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.12.2025 08:15 Відповісти
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Нормуль (щоб не наврочіть)
300 РСЗВ з початку року - 313 за 24 рік
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04.12.2025 07:27 Відповісти
Смерть ************ окупантам з московії!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
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04.12.2025 07:33 Відповісти
Ухфу пройшли?
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×12!!!!!
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04.12.2025 08:09 Відповісти
Угу, на разі Челябінськ, правда не надовго, вже майорить Югра і Ярославська область
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04.12.2025 08:36 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.12.2025 08:15 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1pbm6ne/28_russian_soldiers_died_almost_in_the_same_spot/ 414-та бригада СБС виходить на промисловий рівень заготовки тушок для підгодовування здичавілих тваринок.

Published 01.12.2025
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04.12.2025 08:26 Відповісти
Минув 4306 день москальсько-української війни.
161! одиниця знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня норм - 6, арта файно - 30, логістика супер - 125!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 177 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 55000 рил.
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04.12.2025 08:44 Відповісти
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04.12.2025 08:46 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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04.12.2025 09:25 Відповісти
населення якого за 9 років зменшилось на 55000 рил.

Мабуть механічна помилка бо зменшення на 15 000
станом на 2016 рік населення було 1 192 000
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04.12.2025 10:25 Відповісти
Згоден )) Завтра виправлю )) Дякую, недогледів.
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04.12.2025 10:37 Відповісти
Тахіллллл????!
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04.12.2025 21:56 Відповісти
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04.12.2025 09:39 Відповісти
Щось давно про орківське ППО тут не звітували, хоча писали, що днями рознесли щось таке у Криму на ворожих аеродромах.
Скромні стали, чілішолі?
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04.12.2025 09:52 Відповісти
Р-330Ж "Житель" - вчора була зарахована в спецтехніці, до ППО вона не має відношення
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04.12.2025 10:14 Відповісти
Та ні, мова йшла саме про батарею ППО, що прикривала аеродром у Саках. Зараз цю новину швидко не знайшла, часу обмаль. Можливо, спробую знайти ввечері.
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04.12.2025 12:25 Відповісти
 
 