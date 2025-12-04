Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 177 370 осіб (+1 140 за добу), 11 396 танків, 34 809 артсистем, 23 685 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 177 370 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб

танків – 11 396 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од.

артилерійських систем – 34 809 (+29) од.

РСЗВ – 1 556 (+1) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 430 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од.

крилаті ракети – 4 024 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни 68 813 (+125) од.

спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.

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Високі втрати техніки

ЗСУ знищили десятки тисяч одиниць техніки РФ: танків, броньованих машин, артилерії, безпілотників і авіації. Це значно зменшило наступальний потенціал РФ і ускладнило її логістику на фронті. Використання сучасної зброї західного виробництва (HIMARS, M777, NASAMS) та безпілотників підвищило точність ударів і зменшило власні втрати.

Контратаки та мобільна тактика ЗСУ дозволяють знищувати техніку на передовій, блокуючи просування противника. Високі втрати техніки й живої сили негативно впливають на мораль і організацію російських підрозділів. РФ змушена перекидати резерви, часто менш боєздатні або старі, що ще більше підвищує ризики для них.

Україна зміцнила свою обороноздатність і контролює ключові напрямки фронту. Знищення техніки РФ - це не лише тактичний успіх, але й фактор, який впливає на довгострокові бойові можливості противника.

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