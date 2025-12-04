Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 177 370 осіб (+1 140 за добу), 11 396 танків, 34 809 артсистем, 23 685 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 177 370 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб
- танків – 11 396 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 809 (+29) од.
- РСЗВ – 1 556 (+1) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни 68 813 (+125) од.
- спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.
Високі втрати техніки
ЗСУ знищили десятки тисяч одиниць техніки РФ: танків, броньованих машин, артилерії, безпілотників і авіації. Це значно зменшило наступальний потенціал РФ і ускладнило її логістику на фронті. Використання сучасної зброї західного виробництва (HIMARS, M777, NASAMS) та безпілотників підвищило точність ударів і зменшило власні втрати.
Контратаки та мобільна тактика ЗСУ дозволяють знищувати техніку на передовій, блокуючи просування противника. Високі втрати техніки й живої сили негативно впливають на мораль і організацію російських підрозділів. РФ змушена перекидати резерви, часто менш боєздатні або старі, що ще більше підвищує ризики для них.
Україна зміцнила свою обороноздатність і контролює ключові напрямки фронту. Знищення техніки РФ - це не лише тактичний успіх, але й фактор, який впливає на довгострокові бойові можливості противника.
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
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Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×12!!!!!
Published 01.12.2025
161! одиниця знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня норм - 6, арта файно - 30, логістика супер - 125!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 177 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 55000 рил.
Мабуть механічна помилка бо зменшення на 15 000
станом на 2016 рік населення було 1 192 000
Скромні стали, чілішолі?