1 570 8

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 177 370 человек (+1 140 за сутки), 11 396 танков, 34 809 артсистем, 23 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 177 370 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 177 370 (+1 140) человек
  • танков – 11 396 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 685 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 34 809 (+29) ед.
  • РСЗО – 1 556 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
  • самолетов – 430 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245) ед.
  • крылатых ракет – 4 024 (+0) ед.
  • кораблей / катеров – 28 (+0) ед.
  • подводных лодок – 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 813 (+125) ед.
  • специальной техники – 4 012 (+0) ед.

Потери врага

Высокие потери техники

ВСУ уничтожили десятки тысяч единиц техники РФ: танков, бронированных машин, артиллерии, беспилотников и авиации. Это значительно уменьшило наступательный потенциал РФ и осложнило ее логистику на фронте. Использование современного оружия западного производства (HIMARS, M777, NASAMS) и беспилотников повысило точность ударов и уменьшило собственные потери.

Контратаки и мобильная тактика ВСУ позволяют уничтожать технику на передовой, блокируя продвижение противника. Высокие потери техники и живой силы негативно влияют на мораль и организацию российских подразделений. РФ вынуждена перебрасывать резервы, часто менее боеспособные или старые, что еще больше повышает риски для них.

Украина укрепила свою обороноспособность и контролирует ключевые направления фронта. Уничтожение техники РФ - это не только тактический успех, но и фактор, влияющий на долгосрочные боевые возможности противника.

Нормуль (щоб не наврочіть)
300 РСЗВ з початку року - 313 за 24 рік
Смерть ************ окупантам з московії!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
Ухфу пройшли?
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×12!!!!!
Угу, на разі Челябінськ, правда не надовго, вже майорить Югра і Ярославська область
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1pbm6ne/28_russian_soldiers_died_almost_in_the_same_spot/ 414-та бригада СБС виходить на промисловий рівень заготовки тушок для підгодовування здичавілих тваринок.

Published 01.12.2025
Минув 4306 день москальсько-української війни.
161! одиниця знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня норм - 6, арта файно - 30, логістика супер - 125!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 177 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 55000 рил.
