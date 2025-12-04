Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 177 370 человек (+1 140 за сутки), 11 396 танков, 34 809 артсистем, 23 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 177 370 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 177 370 (+1 140) человек

танков – 11 396 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 685 (+3) ед.

артиллерийских систем – 34 809 (+29) ед.

РСЗО – 1 556 (+1) ед.

средства ПВО – 1 253 (+0) ед.

самолетов – 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245) ед.

крылатых ракет – 4 024 (+0) ед.

кораблей / катеров – 28 (+0) ед.

подводных лодок – 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 68 813 (+125) ед.

специальной техники – 4 012 (+0) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский снайпер одной пулей ликвидировал двух оккупантов. ВИДЕО

Высокие потери техники

ВСУ уничтожили десятки тысяч единиц техники РФ: танков, бронированных машин, артиллерии, беспилотников и авиации. Это значительно уменьшило наступательный потенциал РФ и осложнило ее логистику на фронте. Использование современного оружия западного производства (HIMARS, M777, NASAMS) и беспилотников повысило точность ударов и уменьшило собственные потери.

Контратаки и мобильная тактика ВСУ позволяют уничтожать технику на передовой, блокируя продвижение противника. Высокие потери техники и живой силы негативно влияют на мораль и организацию российских подразделений. РФ вынуждена перебрасывать резервы, часто менее боеспособные или старые, что еще больше повышает риски для них.

Украина укрепила свою обороноспособность и контролирует ключевые направления фронта. Уничтожение техники РФ - это не только тактический успех, но и фактор, влияющий на долгосрочные боевые возможности противника.

Также читайте: Украинские военные корпуса "Азов" разгромили российские бронированные колонны под Добропольем. ВИДЕО