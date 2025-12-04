Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 177 370 человек (+1 140 за сутки), 11 396 танков, 34 809 артсистем, 23 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 177 370 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 177 370 (+1 140) человек
- танков – 11 396 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 685 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 34 809 (+29) ед.
- РСЗО – 1 556 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
- самолетов – 430 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245) ед.
- крылатых ракет – 4 024 (+0) ед.
- кораблей / катеров – 28 (+0) ед.
- подводных лодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 813 (+125) ед.
- специальной техники – 4 012 (+0) ед.
Высокие потери техники
ВСУ уничтожили десятки тысяч единиц техники РФ: танков, бронированных машин, артиллерии, беспилотников и авиации. Это значительно уменьшило наступательный потенциал РФ и осложнило ее логистику на фронте. Использование современного оружия западного производства (HIMARS, M777, NASAMS) и беспилотников повысило точность ударов и уменьшило собственные потери.
Контратаки и мобильная тактика ВСУ позволяют уничтожать технику на передовой, блокируя продвижение противника. Высокие потери техники и живой силы негативно влияют на мораль и организацию российских подразделений. РФ вынуждена перебрасывать резервы, часто менее боеспособные или старые, что еще больше повышает риски для них.
Украина укрепила свою обороноспособность и контролирует ключевые направления фронта. Уничтожение техники РФ - это не только тактический успех, но и фактор, влияющий на долгосрочные боевые возможности противника.
300 РСЗВ з початку року - 313 за 24 рік
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×12!!!!!
Published 01.12.2025
161! одиниця знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня норм - 6, арта файно - 30, логістика супер - 125!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 177 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 55000 рил.