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Украинский снайпер одной пулей ликвидировал двух оккупантов. ВИДЕО

На опубликованных кадрах украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов на открытой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снайпер хладнокровно выжидал идеальный момент для выстрела по захватчикам.

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Подобрав подходящую секунду, когда трое рашистов встали в один ряд, боец нанес удар и одной пулей уничтожил сразу двух военных РФ.

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Автор: 

армия РФ (23078) уничтожение (10037) снайперы (495) ВСУ (7830)
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Топ комментарии
+19
Вот такие вот украинцы экономные люди.
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03.12.2025 23:24 Ответить
+16
Респект нашому снайперу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.12.2025 23:27 Ответить
+10
"рАвняйсь, смІрно, равнєніє на лєво на снайпера"!
Хлоп! Є!
Але третій трохи не витримав рівняння!
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03.12.2025 23:25 Ответить
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Вот такие вот украинцы экономные люди.
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03.12.2025 23:24 Ответить
Так пуля была на веревочке - он ее вернул!
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04.12.2025 11:16 Ответить
"рАвняйсь, смІрно, равнєніє на лєво на снайпера"!
Хлоп! Є!
Але третій трохи не витримав рівняння!
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03.12.2025 23:25 Ответить
Tote russische schweine
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03.12.2025 23:26 Ответить
Респект нашому снайперу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.12.2025 23:27 Ответить
Джульєта зі своїм хлопцем заздрісно відпочивають. А Віслюк з Їрмаком мріють про такий фінал.
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03.12.2025 23:31 Ответить
Какая-то чудная смазка у этой пули. Солидол, наверное.
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03.12.2025 23:41 Ответить
ти сумніваєшся, що куля може вбити дох ?
Да, снайпер может убить двух человек одной пулей, и такие случаи действительно происходили как в реальной жизни, так и на войне. В снайперском жаргоне такое попадание даже имеет специальное название - "Куигли" (Quigley).

.
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03.12.2025 23:51 Ответить
Давно заметил, что с юмором на этом сайте имеются очень серьёзные проблемы.
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04.12.2025 00:44 Ответить
Там зібралося до купи їх аж три, а впало двоє. Де подівся третій, хтось може помітив?. ..
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03.12.2025 23:50 Ответить
третій втік на відіо видно
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03.12.2025 23:56 Ответить
Пуля пробила два бронежилета, одну тушку и застряла во второй. Третий ******** остался пожить еще чуть-чуть.
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04.12.2025 01:48 Ответить
Єрмака і зеленського... Ехх
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04.12.2025 01:03 Ответить
Становитесь девки в кучу, я вам чучу отчебучу.
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04.12.2025 01:52 Ответить
Ще з часів англо-бурської війни у середовищі англійських військовослужбовців з"явився вислів: "Троє від одної цигарки не прикурюють...". Суть така: коли в темноті один прикурював, затягаючись, снайпер-бур засікав вогник. Коли другий британець нахилявся та прикурював від цигарки товариша, бур наводив зброю на ціль. Коли цигарку прикурював третій, бур стріляв точно в ціль...
А зараз є тепловізійні приціли...
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04.12.2025 04:21 Ответить
в Америці є Капітан Очевидність (КО), а ти комісар очевидність, чи політрук очевидність
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04.12.2025 08:36 Ответить
Indiana Jones: The Last Crusade - наш герой вбив мабуть чотирьох пiд час бiйки на танку. Одним пострiлом. Але то було с Люгеру патроном 9x19 Parabellum...
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04.12.2025 06:29 Ответить
Мабудь вони спригнули в окоп, бо не впали, а ще зробили два кроки
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04.12.2025 07:50 Ответить
І аднею пулєй йон убіл абоіх. ©
Фільма була колись... А в ординцєвь свальный грєх стався схоже...
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04.12.2025 08:18 Ответить
50 mgb калібр це страшна річь. Куля летить на 7800 метрів з гвинтівки Барет 107. Пробиває все, ну окрім танкової броні. Використовується в Україні як санітарний інструмент.
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04.12.2025 08:27 Ответить
🫡🇺🇦
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04.12.2025 11:20 Ответить
 
 