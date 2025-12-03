Украинский снайпер одной пулей ликвидировал двух оккупантов. ВИДЕО
На опубликованных кадрах украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов на открытой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, снайпер хладнокровно выжидал идеальный момент для выстрела по захватчикам.
Подобрав подходящую секунду, когда трое рашистов встали в один ряд, боец нанес удар и одной пулей уничтожил сразу двух военных РФ.
Топ комментарии
+19 pacerhard melina
показать весь комментарий03.12.2025 23:24 Ответить Ссылка
+16 Amber
показать весь комментарий03.12.2025 23:27 Ответить Ссылка
+10 Luk Viktor
показать весь комментарий03.12.2025 23:25 Ответить Ссылка
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на лєвона снайпера"!
Хлоп! Є!
Але третій трохи не витримав рівняння!
Да, снайпер может убить двух человек одной пулей, и такие случаи действительно происходили как в реальной жизни, так и на войне. В снайперском жаргоне такое попадание даже имеет специальное название - "Куигли" (Quigley).
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А зараз є тепловізійні приціли...
Фільма була колись... А в ординцєвь свальный грєх стався схоже...