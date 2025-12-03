Украинский снайпер одной пулей ликвидировал двух оккупантов. ВИДЕО

На опубликованных кадрах украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов на открытой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снайпер хладнокровно выжидал идеальный момент для выстрела по захватчикам.

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Подобрав подходящую секунду, когда трое рашистов встали в один ряд, боец нанес удар и одной пулей уничтожил сразу двух военных РФ.

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