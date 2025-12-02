93-я бригада показала зрелищный отчет боевой работы за ноябрь: лучшие кадры уничтожения врага. ВИДЕО

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" обнародовала видеоотчет за ноябрь, в который вошли самые зрелищные и результативные эпизоды боевой работы подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подборке собраны кадры уничтожения живой силы российских оккупантов, работа расчетов ударных БПЛА, ликвидация вражеской техники и точная работа других боевых направлений бригады. Холодноярцы демонстрируют слаженность действий, точность ударов и эффективность применения дронов и огневых средств.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Зрелищный видеоотчет выполненной боевой работы 93-й отдельной механизированной бригады за ноябрь - только лучшие кадры! В традиционной подборке выполненной боевой работы за месяц Холодноярцы делятся видео с уничтожением живой силы, БПЛА и бронетехники противника", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: 93-я бригада показала, как роботы извлекают дроны с поля боя. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": 93-я бригада "Холодный Яр" отразила штурм на Константиновском направлении. ВИДЕО