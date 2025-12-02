РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10382 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 109 2

93-я бригада показала зрелищный отчет боевой работы за ноябрь: лучшие кадры уничтожения врага. ВИДЕО

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" обнародовала видеоотчет за ноябрь, в который вошли самые зрелищные и результативные эпизоды боевой работы подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подборке собраны кадры уничтожения живой силы российских оккупантов, работа расчетов ударных БПЛА, ликвидация вражеской техники и точная работа других боевых направлений бригады. Холодноярцы демонстрируют слаженность действий, точность ударов и эффективность применения дронов и огневых средств.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Зрелищный видеоотчет выполненной боевой работы 93-й отдельной механизированной бригады за ноябрь - только лучшие кадры! В традиционной подборке выполненной боевой работы за месяц Холодноярцы делятся видео с уничтожением живой силы, БПЛА и бронетехники противника", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: 93-я бригада показала, как роботы извлекают дроны с поля боя. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": 93-я бригада "Холодный Яр" отразила штурм на Константиновском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21483) уничтожение (8570) 93 отдельная механизированная бригада (317) дроны (5623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3.14дараси! вас же попереджали, що "легкої прогулянки не буде"
Вирішили все таки перевірити?
Ну тоді на концерт кабздона!
Там як раз на новорічні свята буде аншлаг...
показать весь комментарий
02.12.2025 11:12 Ответить
це звичайно прекрасно вбивати московських окупантів але нажаль в цю гру можна грати удвох
показать весь комментарий
02.12.2025 11:17 Ответить
 
 