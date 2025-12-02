93-я бригада показала зрелищный отчет боевой работы за ноябрь: лучшие кадры уничтожения врага. ВИДЕО
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" обнародовала видеоотчет за ноябрь, в который вошли самые зрелищные и результативные эпизоды боевой работы подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в подборке собраны кадры уничтожения живой силы российских оккупантов, работа расчетов ударных БПЛА, ликвидация вражеской техники и точная работа других боевых направлений бригады. Холодноярцы демонстрируют слаженность действий, точность ударов и эффективность применения дронов и огневых средств.
"Зрелищный видеоотчет выполненной боевой работы 93-й отдельной механизированной бригады за ноябрь - только лучшие кадры! В традиционной подборке выполненной боевой работы за месяц Холодноярцы делятся видео с уничтожением живой силы, БПЛА и бронетехники противника", - говорится в комментарии к видео.
