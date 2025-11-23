РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9390 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Отражение штурма Константиновское направление
4 251 2

93-я бригада "Холодный Яр" отразила штурм на Константиновском направлении. ВИДЕО

Холодноярцы из 3-го механизированного батальона успешно отбили очередной накат бронетехники противника, нанеся значительные потери личному составу оккупантов на Юго-Западном Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, попытка штурма оккупационных войск РФ в зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" завершилась фиаско.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

К слову, операторы дронов 58-й ОМПБр разбивают малые группы врага в Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов на подступах к Константиновке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22980) уничтожение (9973) Донецкая область (12404) 93 отдельная механизированная бригада (328) дроны (7287) Покровский район (1760) Константиновка (80)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...
показать весь комментарий
23.11.2025 13:14 Ответить
Дякую !
показать весь комментарий
23.11.2025 15:05 Ответить
 
 