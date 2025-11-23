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93-я бригада "Холодный Яр" отразила штурм на Константиновском направлении. ВИДЕО
Холодноярцы из 3-го механизированного батальона успешно отбили очередной накат бронетехники противника, нанеся значительные потери личному составу оккупантов на Юго-Западном Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, попытка штурма оккупационных войск РФ в зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" завершилась фиаско.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
К слову, операторы дронов 58-й ОМПБр разбивают малые группы врага в Харьковской области.
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Luiza
показать весь комментарий23.11.2025 13:14 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Богдан Свереденко
показать весь комментарий23.11.2025 15:05 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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