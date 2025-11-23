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93-тя бригада "Холодний Яр" відбила штурм на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО
Холодноярці з 3-го механізованого батальйону успішно відбили черговий накат бронетехніки противника, завдавши значних втрат особовому складу окупантів на Південно-Західному Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спроба штурму окупаційних військ РФ у зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" завершилася фіаско.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили в телеграм-каналі.
До слова, оператори дронів 58-ї ОМПБр розбивають малі групи ворога на Харківщині.
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Luiza
показати весь коментар23.11.2025 13:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Богдан Свереденко
показати весь коментар23.11.2025 15:05 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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