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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Відбиття штурму Костянтинівський напрямок
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93-тя бригада "Холодний Яр" відбила штурм на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Холодноярці з 3-го механізованого батальйону успішно відбили черговий накат бронетехніки противника, завдавши значних втрат особовому складу окупантів на Південно-Західному Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спроба штурму окупаційних військ РФ у зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" завершилася фіаско.

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Відео бойової роботи бійці оприлюднили в телеграм-каналі.

До слова, оператори дронів 58-ї ОМПБр розбивають малі групи ворога на Харківщині.

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Автор: 

армія рф (21196) знищення (10289) Донецька область (11279) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (329) дрони (8348) Покровський район (1776) Костянтинівка (83)
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23.11.2025 13:14 Відповісти
Дякую !
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23.11.2025 15:05 Відповісти
 
 