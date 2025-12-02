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Новости Видео Наземные роботизированные комплексы НРК
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93-я бригада показала, как роботы извлекают дроны с поля боя

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продемонстрировала новый способ использования наземных роботизированных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отныне эти системы помогают не только эвакуировать раненых, но и вывозить поврежденную технику и дорогие грузовые дроны из-под огня, заявили в бригаде.

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Роботы получили новые задачи

Холодднояровцы объяснили, что батальон беспилотных систем "Alter Ego" расширил применение наземных роботов. Ранее они работали преимущественно для доставки боеприпасов и вывоза личного состава. Теперь их используют и для спасения техники, которая остается вблизи линии боестолкновения.

Роботы могут безопасно извлекать из опасных зон:

  • поврежденные наземные роботизированные комплексы;

  • подбитые или выведенные из строя грузовые дроны.

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Спасение дронов под обстрелами

В новом видео, обнародованном подразделением, видно, как один из роботов с "вилами" и специальной сеткой забирает с поля боя подбитый грузовой дрон "Вампир". Такой подход позволяет уменьшить риски для военных и сохранить дорогостоящее оборудование.

"Наши роботы работают там, где человеку находиться опасно. Это позволяет сохранить жизнь и технику", — отметили в 93-й бригаде.

По словам военных, в будущем количество таких операций может возрасти — подразделение продолжает совершенствовать роботизированные решения и применять их в новых задачах.

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эвакуатор (59) эвакуация (2300) 93 отдельная механизированная бригада (328) НРК наземный роботизированный комплекс (135)
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Топ комментарии
+6
Робот "Ляшко" з вилами - креативна назва. ))
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02.12.2025 03:24 Ответить
+4
концепція дронової війни змінюється вкрай динамічно, і якщо два роки тому потужні восьмидвигунні квадрокоптери типу "Фіра" з вантажопідйомністю 100+ кг були актуальні, то зараз через щільне насичення зони бойових дій оптоволоконними fpv-дронами з тепловізіонними камерами, подібні евакуаційні дрони будуть вкрай вразливі, і являти собою легку здобич. А "упустити" пораненого з висоти кілька десятків метрів - це гарантовано його вбити. Тому подібні евакуаційні дрони з'являться тільки хіба що у цивільному застосуванні. А поранених і надалі будуть вивозити НРК , які вже оснащують бронекапсулами від повторних уражень скидами чи fpv-дронами.
Тому застосування подібних коптерів для еавкуації поранених у цій війні ми вже точно не побачимо.
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02.12.2025 02:03 Ответить
+2
https://www.youtube.com/watch?v=k9lINq3aPLE а ось так створюються брацкіє магіли для брацкава народа.
Главно дєло, не пускати сюди років сто усілякі їхні "Меморіали", а то вони і у наступному сторіччі будуть таскати дідів на палках.
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02.12.2025 00:47 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=k9lINq3aPLE а ось так створюються брацкіє магіли для брацкава народа.
Главно дєло, не пускати сюди років сто усілякі їхні "Меморіали", а то вони і у наступному сторіччі будуть таскати дідів на палках.
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02.12.2025 00:47 Ответить
Додаються як мухи на липкій стрічці
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02.12.2025 12:52 Ответить
Доречі де ділися гексакоптери з великою вантажопідйомністю які розроблялись для вивезення поранених повітрям?
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02.12.2025 01:02 Ответить
абсолютно необхідний апарат !

він обов'язково з'явиться!
але вкрай необхідно вже зараз !

.
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02.12.2025 01:05 Ответить
концепція дронової війни змінюється вкрай динамічно, і якщо два роки тому потужні восьмидвигунні квадрокоптери типу "Фіра" з вантажопідйомністю 100+ кг були актуальні, то зараз через щільне насичення зони бойових дій оптоволоконними fpv-дронами з тепловізіонними камерами, подібні евакуаційні дрони будуть вкрай вразливі, і являти собою легку здобич. А "упустити" пораненого з висоти кілька десятків метрів - це гарантовано його вбити. Тому подібні евакуаційні дрони з'являться тільки хіба що у цивільному застосуванні. А поранених і надалі будуть вивозити НРК , які вже оснащують бронекапсулами від повторних уражень скидами чи fpv-дронами.
Тому застосування подібних коптерів для еавкуації поранених у цій війні ми вже точно не побачимо.
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02.12.2025 02:03 Ответить
Який буде ККД у цього гексакоптера, у порівнянні з наземним комплексом? Дві характеристики, в першу чергу - енерговитрати і прихованість пересування... Літальний апарат жере енергії в рази більше від НРК. Та ще в повітрі його далеко видно як візуально, так і в радіодіапазоні. Пропонуєш витрачать кошти, час, ресурси, і розроблять "літаючі мішені"?
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02.12.2025 05:21 Ответить
Недавно було відео де при евакуюванні пораненого витратили п'ять НРК, яких рашисти знищили поки вони повзли дорогою. Є такі місця де дорогами взагалі пересуватися не можливо. От і порахуй що вигідніше
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02.12.2025 09:59 Ответить
"*****"... Скільки було-б збито санітарних БПЛА...
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02.12.2025 10:13 Ответить
Робот "Ляшко" з вилами - креативна назва. ))
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02.12.2025 03:24 Ответить
У роботів теж є свої побратими, яких не лишають.
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02.12.2025 07:46 Ответить
Хай на себе закидає
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02.12.2025 08:13 Ответить
 
 