93-я бригада показала, как роботы извлекают дроны с поля боя

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продемонстрировала новый способ использования наземных роботизированных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отныне эти системы помогают не только эвакуировать раненых, но и вывозить поврежденную технику и дорогие грузовые дроны из-под огня, заявили в бригаде.

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Роботы получили новые задачи

Холодднояровцы объяснили, что батальон беспилотных систем "Alter Ego" расширил применение наземных роботов. Ранее они работали преимущественно для доставки боеприпасов и вывоза личного состава. Теперь их используют и для спасения техники, которая остается вблизи линии боестолкновения.

Роботы могут безопасно извлекать из опасных зон:

поврежденные наземные роботизированные комплексы;

подбитые или выведенные из строя грузовые дроны.

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Спасение дронов под обстрелами

В новом видео, обнародованном подразделением, видно, как один из роботов с "вилами" и специальной сеткой забирает с поля боя подбитый грузовой дрон "Вампир". Такой подход позволяет уменьшить риски для военных и сохранить дорогостоящее оборудование.

"Наши роботы работают там, где человеку находиться опасно. Это позволяет сохранить жизнь и технику", — отметили в 93-й бригаде.

По словам военных, в будущем количество таких операций может возрасти — подразделение продолжает совершенствовать роботизированные решения и применять их в новых задачах.

Ранее мы сообщали, что холодноярцы из 3-го механизированного батальона успешно отбили очередной накат бронетехники противника, нанеся значительные потери личному составу оккупантов на Юго-Западном Константиновском направлении.

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