93-я бригада показала, как роботы извлекают дроны с поля боя
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продемонстрировала новый способ использования наземных роботизированных комплексов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отныне эти системы помогают не только эвакуировать раненых, но и вывозить поврежденную технику и дорогие грузовые дроны из-под огня, заявили в бригаде.
Роботы получили новые задачи
Холодднояровцы объяснили, что батальон беспилотных систем "Alter Ego" расширил применение наземных роботов. Ранее они работали преимущественно для доставки боеприпасов и вывоза личного состава. Теперь их используют и для спасения техники, которая остается вблизи линии боестолкновения.
Роботы могут безопасно извлекать из опасных зон:
-
поврежденные наземные роботизированные комплексы;
-
подбитые или выведенные из строя грузовые дроны.
Спасение дронов под обстрелами
В новом видео, обнародованном подразделением, видно, как один из роботов с "вилами" и специальной сеткой забирает с поля боя подбитый грузовой дрон "Вампир". Такой подход позволяет уменьшить риски для военных и сохранить дорогостоящее оборудование.
"Наши роботы работают там, где человеку находиться опасно. Это позволяет сохранить жизнь и технику", — отметили в 93-й бригаде.
По словам военных, в будущем количество таких операций может возрасти — подразделение продолжает совершенствовать роботизированные решения и применять их в новых задачах.
- Ранее мы сообщали, что холодноярцы из 3-го механизированного батальона успешно отбили очередной накат бронетехники противника, нанеся значительные потери личному составу оккупантов на Юго-Западном Константиновском направлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Главно дєло, не пускати сюди років сто усілякі їхні "Меморіали", а то вони і у наступному сторіччі будуть таскати дідів на палках.
він обов'язково з'явиться!
але вкрай необхідно вже зараз !
.
Тому застосування подібних коптерів для еавкуації поранених у цій війні ми вже точно не побачимо.