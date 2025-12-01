Сырский: Из-за увеличения "киллзоны" медицинские подразделения обустраивают рабочие места под землей, эвакуация раненых становится роботизированной

Индустрия дронов

На фронте из-за широкого применения беспилотников увеличивается зона поражения (киллзона). Это затрудняет эвакуацию раненых с поля боя.

Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский по итогам служебного совещания для оперативного решения проблемных вопросов военной медицины, сообщает Цензор.НЕТ.

Киллзона увеличивается

"Из-за широкого применения БПЛА увеличивается зона поражения (киллзона) - эвакуация раненых становится все более сложной. Враг, с нарушением Международного гуманитарного права, беспощадно и коварно бьет по медевакам и стабпунктам", - заявил главком.

Поэтому, по его словам, наши медицинские подразделения боевых частей уходят под землю, а раненых бойцов с передовой вывозят наземные роботизированные комплексы.

Бригады поделились опытом

Отмечается, что во время совещания своим опытом поделились представители боевых бригад, из которых, по мнению Сырского, стоит брать пример, а их решения - развивать и масштабировать.

В частности, качественный и просторный подземный стабилизационный пункт обустроили медики в 151-й ОМБр.

Об особенностях эвакуации раненых под ударами вражеских беспилотников рассказала медслужба 10-й ОГШБр.

Об эффективном применении НРК для эвакуации шла речь в докладе командира роты наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой бригады, которая с начала года вывезла таким образом 147 воинов.

За НРК - большое будущее

"Говорили как о достижениях, так и о проблемных моментах и предложениях по их решению. Ищем пути преодоления дефицита эвакуационной "брони", другого транспорта и оборудования для медицинских подразделений", - рассказал Сырский.

Он выразил убеждение, что у наземных роботизированных комплексов - большое будущее.

"Развиваем это направление, внедряем новые модели. Применяем передовые решения и подходы к осуществлению эвакуации раненых с использованием дронов всех типов. Учитывая содержание докладов, определил основные направления деятельности медицинской службы Вооруженных сил Украины в декабре", - добавил главком.

