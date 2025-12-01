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Новини Евакуація поранених Індустрія дронів
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Сирський: Через збільшення "кіллзони" медичні підрозділи облаштовують робочі місця під землею, евакуація поранених стає роботизованою

Індустрія дронів

Сирський

На фронті через широке застосування безпілотників збільшується зона ураження (кіллзона). Це ускладнює евакуацію поранених з поля бою.

Про це заявив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський за підсумками службової наради для оперативного вирішення проблемних питань військової медицини, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кіллзона збільшується

"Через широке застосування БпЛА збільшується зона ураження (кіллзона) - евакуація поранених стає дедалі складнішою. Ворог, із порушенням Міжнародного гуманітарного права, нещадно та підступно б’є по медеваках і стабпунктах", - заявив головком. 

Відтак, за його словами, наші медичні підрозділи бойових частин йдуть під землю, а поранених бійців із передової вивозять наземні роботизовані комплекси.

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Бригади поділились досвідом

Зазначається, що під час наради своїм досвідом поділилися представники бойових бригад, із яких, на думку Сирського, варто брати приклад, а їхні рішення - розвивати й масштабувати.

  • Зокрема, якісний та просторий підземний стабілізаційний пункт облаштували медики в 151-й ОМБр.
  • Про особливості евакуації поранених під ударами ворожих безпілотників розповіла медслужба 10-ї ОГШБр.
  • Про ефективне застосування НРК для евакуації йшлося в доповіді командира роти наземних роботизованих комплексів Третьої штурмової бригади , яка з початку року вивезла таким чином 147 воїнів.

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За НРК - велике майбутнє

"Говорили як про здобутки, так і про проблемні моменти та пропозиції щодо їх вирішення. Шукаємо шляхи подолання дефіциту евакуаційної "броні", іншого транспорту та обладнання для медичних підрозділів", - розповів Сирський.

Він висловив переконання, що за наземними роботизованими комплексами - велике майбутнє.

"Розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо нові моделі. Застосовуємо передові рішення та підходи до здійснення евакуації поранених із застосуванням дронів усіх типів. Враховуючи зміст доповідей, визначив основні напрямки діяльності медичної служби Збройних Сил України у грудні", - додав головком.

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медицина (2213) евакуація (2544) Сирський Олександр (952) дрони (8433)
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Переклад: через постійні пройоби вищої влади життя бійців і медиків стає більш нестерпним
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01.12.2025 21:12 Відповісти
Точніший переклад - 75% населення під час війни обрали собі Головкомом циркового клоуна, а коли почалася велика війна, дезертували за кордон і пишуть будь-яку херню на Цензорі під чужими прапорами.
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01.12.2025 21:16 Відповісти
75 % від тієї половини яка прийшла на "вибори". ( Точніше на виставу "Держпереворот руками олігархів, змі та блогерів "
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01.12.2025 21:21 Відповісти
А ти заздрив, що на їхньому місці мав бути ти? Чи які психологічні проблеми тебе мучать?
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01.12.2025 22:43 Відповісти
І над усім світом рясніє корона Лідора з анаграмою П.О.Ц.

👑
П.О.Ц.
Потужний Оплот Цивілізації
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01.12.2025 21:13 Відповісти
Нафіг про це бухтеть.... Проводь собі наради, що за балабольство....Е
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01.12.2025 21:20 Відповісти
Скоро буде в академії слухачам про це розповідати - ще років 10...
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01.12.2025 22:14 Відповісти
день ото дня растьот процент жиров у маслє
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01.12.2025 22:56 Відповісти
Маразм крепчает
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02.12.2025 05:38 Відповісти
 
 