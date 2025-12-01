Сирський: Через збільшення "кіллзони" медичні підрозділи облаштовують робочі місця під землею, евакуація поранених стає роботизованою

Індустрія дронів

На фронті через широке застосування безпілотників збільшується зона ураження (кіллзона). Це ускладнює евакуацію поранених з поля бою.

Про це заявив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський за підсумками службової наради для оперативного вирішення проблемних питань військової медицини, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кіллзона збільшується

"Через широке застосування БпЛА збільшується зона ураження (кіллзона) - евакуація поранених стає дедалі складнішою. Ворог, із порушенням Міжнародного гуманітарного права, нещадно та підступно б’є по медеваках і стабпунктах", - заявив головком.

Відтак, за його словами, наші медичні підрозділи бойових частин йдуть під землю, а поранених бійців із передової вивозять наземні роботизовані комплекси.

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Бригади поділились досвідом

Зазначається, що під час наради своїм досвідом поділилися представники бойових бригад, із яких, на думку Сирського, варто брати приклад, а їхні рішення - розвивати й масштабувати.

Зокрема, якісний та просторий підземний стабілізаційний пункт облаштували медики в 151-й ОМБр.

Про особливості евакуації поранених під ударами ворожих безпілотників розповіла медслужба 10-ї ОГШБр.

Про ефективне застосування НРК для евакуації йшлося в доповіді командира роти наземних роботизованих комплексів Третьої штурмової бригади , яка з початку року вивезла таким чином 147 воїнів.

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За НРК - велике майбутнє

"Говорили як про здобутки, так і про проблемні моменти та пропозиції щодо їх вирішення. Шукаємо шляхи подолання дефіциту евакуаційної "броні", іншого транспорту та обладнання для медичних підрозділів", - розповів Сирський.

Він висловив переконання, що за наземними роботизованими комплексами - велике майбутнє.

"Розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо нові моделі. Застосовуємо передові рішення та підходи до здійснення евакуації поранених із застосуванням дронів усіх типів. Враховуючи зміст доповідей, визначив основні напрямки діяльності медичної служби Збройних Сил України у грудні", - додав головком.

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