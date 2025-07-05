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Новини Евакуація поранених
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Україна та НАТО розробляють вдосконалений алгоритм безпечної евакуації поранених, - Міноборони

евакуація

Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) працює над інноваційними рішеннями для безпечної евакуації поранених з поля бою.

Про повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ураження евакуаційних команд разом з пораненими, є пріоритетом противника, що безпосередньо впливає на морально-психологічний стан підрозділу.

"Тому, ефективна евакуація поранених – один із найскладніших аспектів польової медицини в умовах широкомасштабної агресії", - сказав полковник Валерій Вишнівський, директор з імплементації програм JATEC.

Як розповіли у Міноборони, в експертній зустрічі у форматі онлайн та наживо взяли участь понад 230 учасників із 18 країн НАТО та країн-партнерів.

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"Під час конференції JATEC розглянуто унікальний бойовий досвід України, покращено співробітництво з НАТО для посилення медичних спроможностей Альянсу та України", - заявив командувач JATEC бригадний генерал Войцех Озга.

Повідомляється, що на зустрічі обговорили перспективи інтеграції цивільно-військового планування, впровадження інновацій (включно з БПЛА, телемедициною та штучним інтелектом), а також вдосконалення навчання для підвищення ефективності CASEVAC.

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05.07.2025 01:04 Відповісти
 
 