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Новости Эвакуация раненых
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Украина и НАТО разрабатывают усовершенствованный алгоритм безопасной эвакуации раненых, - Минобороны

евакуація

Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) работает над инновационными решениями для безопасной эвакуации раненых с поля боя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поражение эвакуационных команд вместе с ранеными, является приоритетом противника, что непосредственно влияет на морально-психологическое состояние подразделения.

"Поэтому, эффективная эвакуация раненых - один из самых сложных аспектов полевой медицины в условиях широкомасштабной агрессии", - сказал полковник Валерий Вишневский, директор по имплементации программ JATEC.

Как рассказали в Минобороны, в экспертной встрече в формате онлайн и вживую приняли участие более 230 участников из 18 стран НАТО и стран-партнеров.

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"Во время конференции JATEC рассмотрен уникальный боевой опыт Украины, улучшено сотрудничество с НАТО для усиления медицинских возможностей Альянса и Украины", - заявил командующий JATEC бригадный генерал Войцех Озга.

Сообщается, что на встрече обсудили перспективы интеграции гражданско-военного планирования, внедрение инноваций (включая БПЛА, телемедицину и искусственный интеллект), а также совершенствование обучения для повышения эффективности CASEVAC.

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Минобороны (9463) НАТО (10187) эвакуация (2121)


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05.07.2025 01:04 Ответить
 
 