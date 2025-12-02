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Новини Відео Наземні роботизовані комплекси НРК
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93-тя бригада показала, як роботи витягують дрони з поля бою. ВIДЕО

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" продемонструвала новий спосіб використання наземних роботизованих комплексів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відтепер ці системи допомагають не лише евакуйовувати поранених, а й вивозити пошкоджену техніку та дорогі вантажні дрони з-під вогню, заявили у бригаді.

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Роботи отримали нові завдання

Холоднноярівці пояснили, що батальйон безпілотних систем "Alter Ego" розширив застосування наземних роботів. Раніше вони працювали переважно для доставки боєприпасів і вивезення особового складу. Тепер їх використовують і для порятунку техніки, що залишається поблизу лінії боєзіткнення.

Роботи можуть безпечно витягати з небезпечних зон:

  • пошкоджені наземні роботизовані комплекси;

  • підбиті або вимкнені вантажні дрони.

Також читайте: Сирський: Через збільшення "кіллзони" медичні підрозділи облаштовують робочі місця під землею, евакуація поранених стає роботизованою

Порятунок дронів під обстрілами

У новому відео, оприлюдненому підрозділом, видно, як один із роботів із "вилами" та спеціальною сіткою забирає з поля бою підбитий вантажний дрон "Вампір". Такий підхід дозволяє зменшити ризики для військових і зберегти дороге обладнання.

"Наші роботи працюють там, де людині перебувати небезпечно. Це дає змогу зберегти життя та техніку", — зазначили у 93-й бригаді.

За словами військових, у майбутньому кількість таких операцій може зрости — підрозділ продовжує вдосконалювати роботизовані рішення та застосовувати їх у нових задачах.

Читайте: Сертифіковано перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів, - Міноборони

Автор: 

евакуатор (37) евакуація (2544) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (329) НРК наземний роботизований комплекс (139)
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Топ коментарі
+6
Робот "Ляшко" з вилами - креативна назва. ))
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02.12.2025 03:24 Відповісти
+4
концепція дронової війни змінюється вкрай динамічно, і якщо два роки тому потужні восьмидвигунні квадрокоптери типу "Фіра" з вантажопідйомністю 100+ кг були актуальні, то зараз через щільне насичення зони бойових дій оптоволоконними fpv-дронами з тепловізіонними камерами, подібні евакуаційні дрони будуть вкрай вразливі, і являти собою легку здобич. А "упустити" пораненого з висоти кілька десятків метрів - це гарантовано його вбити. Тому подібні евакуаційні дрони з'являться тільки хіба що у цивільному застосуванні. А поранених і надалі будуть вивозити НРК , які вже оснащують бронекапсулами від повторних уражень скидами чи fpv-дронами.
Тому застосування подібних коптерів для еавкуації поранених у цій війні ми вже точно не побачимо.
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02.12.2025 02:03 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=k9lINq3aPLE а ось так створюються брацкіє магіли для брацкава народа.
Главно дєло, не пускати сюди років сто усілякі їхні "Меморіали", а то вони і у наступному сторіччі будуть таскати дідів на палках.
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02.12.2025 00:47 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=k9lINq3aPLE а ось так створюються брацкіє магіли для брацкава народа.
Главно дєло, не пускати сюди років сто усілякі їхні "Меморіали", а то вони і у наступному сторіччі будуть таскати дідів на палках.
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02.12.2025 00:47 Відповісти
Додаються як мухи на липкій стрічці
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02.12.2025 12:52 Відповісти
Доречі де ділися гексакоптери з великою вантажопідйомністю які розроблялись для вивезення поранених повітрям?
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02.12.2025 01:02 Відповісти
абсолютно необхідний апарат !

він обов'язково з'явиться!
але вкрай необхідно вже зараз !

.
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02.12.2025 01:05 Відповісти
концепція дронової війни змінюється вкрай динамічно, і якщо два роки тому потужні восьмидвигунні квадрокоптери типу "Фіра" з вантажопідйомністю 100+ кг були актуальні, то зараз через щільне насичення зони бойових дій оптоволоконними fpv-дронами з тепловізіонними камерами, подібні евакуаційні дрони будуть вкрай вразливі, і являти собою легку здобич. А "упустити" пораненого з висоти кілька десятків метрів - це гарантовано його вбити. Тому подібні евакуаційні дрони з'являться тільки хіба що у цивільному застосуванні. А поранених і надалі будуть вивозити НРК , які вже оснащують бронекапсулами від повторних уражень скидами чи fpv-дронами.
Тому застосування подібних коптерів для еавкуації поранених у цій війні ми вже точно не побачимо.
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02.12.2025 02:03 Відповісти
Який буде ККД у цього гексакоптера, у порівнянні з наземним комплексом? Дві характеристики, в першу чергу - енерговитрати і прихованість пересування... Літальний апарат жере енергії в рази більше від НРК. Та ще в повітрі його далеко видно як візуально, так і в радіодіапазоні. Пропонуєш витрачать кошти, час, ресурси, і розроблять "літаючі мішені"?
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02.12.2025 05:21 Відповісти
Недавно було відео де при евакуюванні пораненого витратили п'ять НРК, яких рашисти знищили поки вони повзли дорогою. Є такі місця де дорогами взагалі пересуватися не можливо. От і порахуй що вигідніше
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02.12.2025 09:59 Відповісти
"*****"... Скільки було-б збито санітарних БПЛА...
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02.12.2025 10:13 Відповісти
Робот "Ляшко" з вилами - креативна назва. ))
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02.12.2025 03:24 Відповісти
У роботів теж є свої побратими, яких не лишають.
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02.12.2025 07:46 Відповісти
Хай на себе закидає
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02.12.2025 08:13 Відповісти
 
 