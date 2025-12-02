93-тя бригада показала, як роботи витягують дрони з поля бою. ВIДЕО
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" продемонструвала новий спосіб використання наземних роботизованих комплексів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відтепер ці системи допомагають не лише евакуйовувати поранених, а й вивозити пошкоджену техніку та дорогі вантажні дрони з-під вогню, заявили у бригаді.
Роботи отримали нові завдання
Холоднноярівці пояснили, що батальйон безпілотних систем "Alter Ego" розширив застосування наземних роботів. Раніше вони працювали переважно для доставки боєприпасів і вивезення особового складу. Тепер їх використовують і для порятунку техніки, що залишається поблизу лінії боєзіткнення.
Роботи можуть безпечно витягати з небезпечних зон:
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пошкоджені наземні роботизовані комплекси;
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підбиті або вимкнені вантажні дрони.
Порятунок дронів під обстрілами
У новому відео, оприлюдненому підрозділом, видно, як один із роботів із "вилами" та спеціальною сіткою забирає з поля бою підбитий вантажний дрон "Вампір". Такий підхід дозволяє зменшити ризики для військових і зберегти дороге обладнання.
"Наші роботи працюють там, де людині перебувати небезпечно. Це дає змогу зберегти життя та техніку", — зазначили у 93-й бригаді.
За словами військових, у майбутньому кількість таких операцій може зрости — підрозділ продовжує вдосконалювати роботизовані рішення та застосовувати їх у нових задачах.
- Раніше ми повідомляли, що холодноярці з 3-го механізованого батальйону успішно відбили черговий накат бронетехніки противника, завдавши значних втрат особовому складу окупантів на Південно-Західному Костянтинівському напрямку.
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Главно дєло, не пускати сюди років сто усілякі їхні "Меморіали", а то вони і у наступному сторіччі будуть таскати дідів на палках.
він обов'язково з'явиться!
але вкрай необхідно вже зараз !
.
Тому застосування подібних коптерів для еавкуації поранених у цій війні ми вже точно не побачимо.