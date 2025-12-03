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Притворился мертвым и потерял конечности: дрон "Птахів Мадяра" отработал по рашисту. ВИДЕО

Операторы дронов "Птахи Мадяра" разорвали оккупанта на куски во время одного из патрулирований местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время подлета украинского беспилотника рашист сразу упал на землю и притворился мертвым.

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Бойцы 414-й бригады попали прямо в тело оккупанта и ликвидировали его.

Вследствие взрыва мертвый захватчик облокотился на свой рюкзак, с открытым ртом и отсутствующими конечностями, которые лежат рядом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От попадания оторвало ногу: дроны "Птиц Мадяра" ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Также сообщалось, что дроны "Птахів Мадяра" попали в рашиста - остались только ноги и рука.

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Автор: 

армия РФ (23065) уничтожение (10037) дроны (7376) 414 Птахи Мадяра (202)
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03.12.2025 21:41 Ответить
Вміють наші хлопці перевиховувати - зробили з орка-окупанта файного кацапа!
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03.12.2025 21:41 Ответить
Одразу видно. що театральне ім. щепкіна не закінчував - міг хоча би зеленкою намазатися або "китайський жгут" затягти на ... шиї...
Дрон все бачить!
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03.12.2025 21:43 Ответить
сыр-не сказал....
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03.12.2025 21:49 Ответить
Вечеря готова ...
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03.12.2025 21:50 Ответить
Тульский самовар получился!!😂🤣🤡🤪
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03.12.2025 22:40 Ответить
було б тепло, мух би до рота назалітало. нанесли б яєц, замість відірваних ))
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03.12.2025 23:54 Ответить
 
 