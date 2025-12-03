Притворился мертвым и потерял конечности: дрон "Птахів Мадяра" отработал по рашисту. ВИДЕО

Операторы дронов "Птахи Мадяра" разорвали оккупанта на куски во время одного из патрулирований местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время подлета украинского беспилотника рашист сразу упал на землю и притворился мертвым.

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Бойцы 414-й бригады попали прямо в тело оккупанта и ликвидировали его.

Вследствие взрыва мертвый захватчик облокотился на свой рюкзак, с открытым ртом и отсутствующими конечностями, которые лежат рядом.

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Также сообщалось, что дроны "Птахів Мадяра" попали в рашиста - остались только ноги и рука.

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