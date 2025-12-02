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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
6 355 29

Дроны "Птахів Мадяра" попали по рашисту - остались только ноги и рука. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" нанесли удар и ликвидировали рашиста в степной местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант не мог никак починить свое оружие, чтобы начать стрелять по украинскому беспилотнику.

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Вследствие боевой операции ударный дрон попадает в тело захватчика и разрывает его на куски.

На видео видно, как от оккупанта остались только ноги и рука.

Смотрите также: "Хробаколовка": Мадяр показал, как СБС обильно засеяли землю трупами врагов на небольшом участке фронта. ВИДЕО

К слову, "Птахи Мадяра" ликвидировали двух рашистов в противотанковом рву.

Смотрите также: Вечером рашистов поразили дроном, а утром их доедают украинские собаки: боевая работа 225-го полка. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) дроны (7368) 414 Птахи Мадяра (201)
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Топ комментарии
+9
Залишились ріжки й ніжки
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02.12.2025 22:21 Ответить
+8
От- так ... Хвилину тому жив... Когось любив... Чогось хотів... Про щось мріяв... Когось чи щось згадував...
А залишився безформений "шматок м"яса з кістками"...
Питається: І ВОНО ЙОМУ БУЛО ТРЕБА?...
Ідіот...
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02.12.2025 22:29 Ответить
+5
це ви так міркуєте бо є цивілізованою людиною, а московит це істоти породженні сатаною і там зовсім інші цінності , на першому місті бажань у них вбивати ,геноцидити і розширювати свою мерзенну колонію , жоден орк нічого не вартий
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02.12.2025 23:24 Ответить
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Залишились ріжки й ніжки
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02.12.2025 22:21 Ответить
Тютіна з вітькоффим, радіють результатам орка!!
****** в ступорі, пам'ятає марш кухаря пригожина на мацкву!!
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02.12.2025 23:15 Ответить
І надідька йому тепер ноги ?
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03.12.2025 01:10 Ответить
От- так ... Хвилину тому жив... Когось любив... Чогось хотів... Про щось мріяв... Когось чи щось згадував...
А залишився безформений "шматок м"яса з кістками"...
Питається: І ВОНО ЙОМУ БУЛО ТРЕБА?...
Ідіот...
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02.12.2025 22:29 Ответить
це ви так міркуєте бо є цивілізованою людиною, а московит це істоти породженні сатаною і там зовсім інші цінності , на першому місті бажань у них вбивати ,геноцидити і розширювати свою мерзенну колонію , жоден орк нічого не вартий
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02.12.2025 23:24 Ответить
Писать подібні "красивості" людині, що вчила криміналістику та судову психологію - смішно... Цей допис - не за адресою...
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02.12.2025 23:34 Ответить
Це не залежить від криміналістики і судової психології ...
московити звірі нелюди
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02.12.2025 23:52 Ответить
Ну - тобі "видніше"...
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03.12.2025 03:32 Ответить
Кацап тільки може любити, хотіти і мріяти про рюмку водки на столе, а потім трахнути кацапську пелотку
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03.12.2025 05:17 Ответить
Ти маєш право на свою думку і свою суб"єктивну оцінку...
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03.12.2025 05:27 Ответить
Для комп'ютерних ігор потрібно натиснути "RESET" і вибрати "ще одне життя" - але тут не той варіант, кнопки такої немає...
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02.12.2025 22:29 Ответить
В жодній грі нема кнопки "RESET" хіба може в допотопних на Бейсіку і т.д., є кнопки "почати нову гру" або "збереження". Видно що до ігор ви не бачили, то нахіба писати єрунду.

Відео насправді страшне і перегляд таких відео впливає на психіку. Потім ще треба буде наших військових реабілітувати не один рік.
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02.12.2025 23:35 Ответить
Якщо і впливає на псіхіку то тільки позитивно.
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03.12.2025 07:29 Ответить
я навіть такі відео передивляюся під час ранкової кави - гарний настрій на весь день гарантований!
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03.12.2025 09:45 Ответить
Вже робили досліди, і для переважної більшості звичайних людей такі відео впливать різко негативно, навіть коли основна психіка наче в нормі, то на рівні підсвідомості організм починає виробляти адреналін і кортизол, і якщо його рівень зранку підвищений, а тим паче постійно, то це вже дуже погано в довгу і викликає нервові розлади на вірні підсвідомості, які потім впливають на свідомість і адекватну роботу мозку.
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03.12.2025 22:59 Ответить
Можливо навіть не на Бейсіку, а ще на Фортрані, так як збирався комп із деталей придбаних на радіоринку ще в 90-х роках.
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03.12.2025 09:42 Ответить
Ви б ще перфокарти сюди записали. Якось ви так написали, аби написати, що трохи казкар. У Фортрані нема спеціального оператора RESET, як і в іграх.
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03.12.2025 23:12 Ответить
Я оператор "Go To" запустив через цикл "1-100" на кнопку "Пробіл"... Отримав RESET!
А замість монітора компа в мене йде розпайка на екран телевізора!
Це я ще мовчу як я через аналоговий магнітофон оперативку загружаю...
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03.12.2025 23:20 Ответить
Хотів написати "і єму прішьют новиє ножкі,і он апять пабєжит па дарожкє"))але пришивати ні дочого)))
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02.12.2025 22:36 Ответить
Таке враження що тільки кінець війни може бути тоді коли по нашій землі проти кацапів будуть термінатори ходити і їх просто тупо в ближньому бої розривати на частини
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02.12.2025 22:37 Ответить
Главное, чтобы их синоматки не успевали рожать быстрее
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02.12.2025 22:46 Ответить
Побольше бы таких хороших русских парней
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02.12.2025 22:42 Ответить
Фразеологизм «ноги в руки» означает спешить, быстро уходить или убегать куда-либо. Он подразумевает, что нужно немедленно отправляться, покинув место пребывания, и делать это очень быстро. Дуже влучно сказано й неспроста.
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02.12.2025 22:53 Ответить
До печінки, як Прометею?
Злі Птахи у Мадяра....
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03.12.2025 01:49 Ответить
Може то вже д'Єрмак долучився до роботи?
Скрізь пишуть, що Мадяр погодився взяти його до себе. Ото навоює...
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03.12.2025 08:50 Ответить
Ну Є. падло, але ж не дурень! Писарчуком хіба до СБСу...
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03.12.2025 17:57 Ответить
Добро пожаловать в АД )))))))
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03.12.2025 08:42 Ответить
Врьйош нє возмйош .
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03.12.2025 09:00 Ответить
свіжина, ще й парує
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03.12.2025 12:34 Ответить
 
 