Дроны "Птахів Мадяра" попали по рашисту - остались только ноги и рука. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" нанесли удар и ликвидировали рашиста в степной местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант не мог никак починить свое оружие, чтобы начать стрелять по украинскому беспилотнику.

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Вследствие боевой операции ударный дрон попадает в тело захватчика и разрывает его на куски.

На видео видно, как от оккупанта остались только ноги и рука.

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К слову, "Птахи Мадяра" ликвидировали двух рашистов в противотанковом рву.

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