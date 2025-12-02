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Дроны "Птахів Мадяра" попали по рашисту - остались только ноги и рука. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" нанесли удар и ликвидировали рашиста в степной местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант не мог никак починить свое оружие, чтобы начать стрелять по украинскому беспилотнику.
Вследствие боевой операции ударный дрон попадает в тело захватчика и разрывает его на куски.
На видео видно, как от оккупанта остались только ноги и рука.
К слову, "Птахи Мадяра" ликвидировали двух рашистов в противотанковом рву.
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+9 Валентин Коваль #587289
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+8 Яр Холодний
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+5 polini orop
показать весь комментарий02.12.2025 23:24 Ответить Ссылка
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