"Хробаколовка": Мадяр показал, как СБС обильно засеяли землю трупами врагов на небольшом участке фронта. ВИДЕО
Ранее в интернете разошлось фото с участка фронта, который полностью усеян трупами врагов. Как оказалось, это кадр, снятый с дрона Сил беспилотных систем, который фиксировал результаты работы пилотов 414-й бригады "Птахи Мадяра".
Об этом написал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди и опубликовал подробное видео уничтожения десятков российских солдат в одном месте, информирует Цензор.НЕТ.
Хробаколовка
"Норм разошлось то фото интернетом. Сейчас я покажу вам, как это было на самом деле. Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" ту хробаколовку взяли под тотальную опеку. Приготовьте попкорн", - написал "Мадяр".
В ролике показано, как в одном месте россияне много раз пытаются преодолеть небольшой участок фронта, но их снова и снова уничтожают украинские дроны, и днем, и ночью. На последних минутах видно, что павших врагов так много, что новым штурмовикам приходится идти по их трупам.
Видео без блюра можно посмотреть в телеграм-канале "Мадяра" по ссылке - https://t.me/robert_magyar/1661
Результаты работы СБС в ноябре
Кроме того, "Мадяр" опубликовал ссылку на онлайн-табло СБС "ПОДСЧЕТ", где указано, что только за ноябрь они уничтожили 8448 российских солдат.
Набор в ряды СБС
Напомним, недавно "Мадяр" заявил о расширении СБС до 5% от количества Сил обороны и безопасности Украины и объявил масштабный набор рекрутов. 12 подразделений открыли более 15 тысяч вакансий, половина из которых – специальности из мирной жизни. На сегодняшний день СБС составляют лишь 2% от войска, однако каждая третья уничтоженная вражеская цель – на их счету.
Ознакомиться с вакансиями и присоединиться к СБС можно по ссылке - https://usforces.army
Или оставить заявку по телефону: 0 800 207 332
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Такє враження,що,якась невидима сила, їх туди направляє в одне і теж саме місце,Наче якийсь фатум кличе рашистів,мав там капище.
/Капище- Зазвичай це був відкритий майданчик на підвищенні,дерев'яна або кам'яна споруда з центральним місцем для ідола, яке могло бути огороджене валом або ровом.для жертвоприношення, та для шанування богів./
Нещодавно розмовляв із двоюрідним братом з Набережних Човнів, з яким не спілкувався декілька років.
Перше запитання, яке йому задав, чи ******** "Камаз"?
- Ні, сюди ще не прилітало. По Казані, по Елабузі прилітають дрони, а тут тихо.
- Нічого -"заспокоїв" його я - "Камаз" на всі 146% є військовим об'єктом, так що чекайте подарунки від "Мадяра"!
Далі питаю, чи знає він ідіотів, які поїхали за "долгим рублём" "на заробітки" в Україну?
Він трохи зам'явся, а потім відповів:
- Є такий один, верніше був - старший зять. Ні з того, ні з сього, весною раптом підписав контракт і за три місяці пропав без вісті під Херсоном. 6-го червня його і ще двісті таких ж йолупів накрили ЗСУ, да так, що всі згоріли дотла, навіть жменьки попілу не лишилось.
Залишив жінку з трьома дітьми і якийсь китайський "паркетник" в кредиті.
Єдине, що тішить - гірко посміхнувся він - списали кредит, а також признали загиблим, але виплати будуть тільки через півроку.