"Хробаколовка": Мадяр показал, как СБС обильно засеяли землю трупами врагов на небольшом участке фронта. ВИДЕО

Ранее в интернете разошлось фото с участка фронта, который полностью усеян трупами врагов. Как оказалось, это кадр, снятый с дрона Сил беспилотных систем, который фиксировал результаты работы пилотов 414-й бригады "Птахи Мадяра".

Об этом написал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди и опубликовал подробное видео уничтожения десятков российских солдат в одном месте, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Хробаколовка

"Норм разошлось то фото интернетом. Сейчас я покажу вам, как это было на самом деле. Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" ту хробаколовку взяли под тотальную опеку. Приготовьте попкорн", - написал "Мадяр".

В ролике показано, как в одном месте россияне много раз пытаются преодолеть небольшой участок фронта, но их снова и снова уничтожают украинские дроны, и днем, и ночью. На последних минутах видно, что павших врагов так много, что новым штурмовикам приходится идти по их трупам.

Видео без блюра можно посмотреть в телеграм-канале "Мадяра" по ссылке - https://t.me/robert_magyar/1661

Результаты работы СБС в ноябре

Кроме того, "Мадяр" опубликовал ссылку на онлайн-табло СБС "ПОДСЧЕТ", где указано, что только за ноябрь они уничтожили 8448 российских солдат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88 объектов РФ поражены Силами беспилотных систем в ноябре. ПЕРЕЧЕНЬ

Набор в ряды СБС

Напомним, недавно "Мадяр" заявил о расширении СБС до 5% от количества Сил обороны и безопасности Украины и объявил масштабный набор рекрутов. 12 подразделений открыли более 15 тысяч вакансий, половина из которых – специальности из мирной жизни. На сегодняшний день СБС составляют лишь 2% от войска, однако каждая третья уничтоженная вражеская цель – на их счету.

Ознакомиться с вакансиями и присоединиться к СБС можно по ссылке - https://usforces.army

Или оставить заявку по телефону: 0 800 207 332

Смотрите также: Мадяр рассказал, как проходит набор в СБС: "Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров". ВИДЕО