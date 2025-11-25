Мадяр рассказал, как проходит набор в СБС: "Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров". ВИДЕО
Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди ищет видеооператоров для создания "взрывных блокбастеров". За первые 25 суток рекрутинговой кампании в СБС поступило уже 10 000 заявок.
Об этом Мадяр сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров в жанре "джага-джага". Присоединяйся к Силам беспилотных систем. Глаза и жало – червячный ужас. Первые 10 000 заявок в СБС получены в течение 25 суток набора. 35% заявок – от гражданских лиц (3493 единицы), все остальные – военные и в/с в СЗЧ", – сообщил Мадяр.
Он отметил, что на данный момент обработано 8015 заявок. С 1828 лицами проводится первичная коммуникация, а 1449 заявок передано в военные подразделения.
Мадяр напомнил, что набор в СБС продолжается.
"Для тех, кто вдруг осознал, что готов идти в армию, – все 15 000 вакансий в СБС здесь. Пиши. Звони – 0 800 207 332. Хватит бегать от армии. Летай!" - призвал Мадяр.
Ранее сообщалось, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди объявил о масштабном наборе в СБС и выложил в сеть 15 000 вакансий. Длина интернет-страницы с этим списком составила 640 метров. Значительная часть вакансий – для экипажей БПЛА и наземных роботизированных комплексов, мастеров по ремонту и обслуживанию дронов, специалистов по обеспечению. Многие вакансии открыты для гражданских специалистов.
Также сообщалось, что Силы беспилотных систем составляют 2% от всего войска, и при этом на их счету – 35% всех верифицированных поражений целей противника. Цель СБС – после рекрутинговой кампании увеличить численность до 5%, а результативность – до 50% всех поражений.
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Приїхали мадяри - горизонт не той, позиції нікудишні, ліс, підарів не видно. Ми тут працювати не будемо.
А напрямок закрити треба.
Не розпіарений підрозділ, не такий упакований працюйте.
І працюють, нормально працюють в умовах далеких від сприятливих, але відосиків гарних нема.
Оці відосики тільки для диванних хом'ячків.
Вони більше шкоди спричиняють, бо в гонитві за красивим відосиком, за є-балами забивається болт на загальну задачу.
Поки всі мавіки знімають як добиває купа бортів напівдохлого кацапа, задля гарної картинки, підари тим часом непомітно прослизнули та зайняли чергову посадку.
90 відсотків тримають фронт нікому не відомі, не розпіарені підрозділи.
З бортами, які всі потрібно доводити до прийнятного стану, з хріновими ретріками, наземками і з особовим складом який дали і який ще треба навчити.
У кацапів ефективний рубікон, а ми натомість маємо купу відосиків та шкідливі є-бали.
А так повсюди.
110 бригада тримала Авдіівку майже два роки без ротацій і про неї майже нічого.
Третя штурмова зайшла на три дні на коксохім і вони герої.
Задовбало це перманентне шоу і показуха.
І до речі першими на Кринки заходила Херсонська ТРО, а вже потім ССО, але ми ж проце і не чули.
В Балаклію першим заходив розвідпідрозділ "Злидні", але і про нього ніхто нічого не писав.
Зате існують визначені розпіарені підрозділи.
Таке складається враження, що тільки вони і воюють.
Самостійно пройшов навчання на базі трійки НРК ,за свої кошти.
Був на курсах fpv ,навчався збирати сімки.Бігав крос 5 кілометрів з перешкодами.
Кол центр Мадяра каже ,Не ПОТРІБНІ.
Мати проживає в ТОТ .
Слава Богу ще є підрозділи де буду потрібен.
Подаю рапорт через Армію + , перевід в Азов з ТрО.