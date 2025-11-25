Мадяр рассказал, как проходит набор в СБС: "Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров". ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди ищет видеооператоров для создания "взрывных блокбастеров". За первые 25 суток рекрутинговой кампании в СБС поступило уже 10 000 заявок.

Об этом Мадяр сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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"Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров в жанре "джага-джага". Присоединяйся к Силам беспилотных систем. Глаза и жало – червячный ужас. Первые 10 000 заявок в СБС получены в течение 25 суток набора. 35% заявок – от гражданских лиц (3493 единицы), все остальные – военные и в/с в СЗЧ", – сообщил Мадяр.

Он отметил, что на данный момент обработано 8015 заявок. С 1828 лицами проводится первичная коммуникация, а 1449 заявок передано в военные подразделения.

Мадяр напомнил, что набор в СБС продолжается.

"Для тех, кто вдруг осознал, что готов идти в армию, – все 15 000 вакансий в СБС здесь. Пиши. Звони – 0 800 207 332. Хватит бегать от армии. Летай!" - призвал Мадяр.

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Ранее сообщалось, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди объявил о масштабном наборе в СБС и выложил в сеть 15 000 вакансий. Длина интернет-страницы с этим списком составила 640 метров. Значительная часть вакансий – для экипажей БПЛА и наземных роботизированных комплексов, мастеров по ремонту и обслуживанию дронов, специалистов по обеспечению. Многие вакансии открыты для гражданских специалистов.

Также сообщалось, что Силы беспилотных систем составляют 2% от всего войска, и при этом на их счету – 35% всех верифицированных поражений целей противника. Цель СБС – после рекрутинговой кампании увеличить численность до 5%, а результативность – до 50% всех поражений.

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