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Новости Видео Мадяр командующий Силами беспилотных систем
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Мадяр рассказал, как проходит набор в СБС: "Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров". ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди ищет видеооператоров для создания "взрывных блокбастеров". За первые 25 суток рекрутинговой кампании в СБС поступило уже 10 000 заявок.

Об этом Мадяр сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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"Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров в жанре "джага-джага". Присоединяйся к Силам беспилотных систем. Глаза и жало – червячный ужас. Первые 10 000 заявок в СБС получены в течение 25 суток набора. 35% заявок – от гражданских лиц (3493 единицы), все остальные – военные и в/с в СЗЧ", – сообщил Мадяр.

Он отметил, что на данный момент обработано 8015 заявок. С 1828 лицами проводится первичная коммуникация, а 1449 заявок передано в военные подразделения.

Мадяр напомнил, что набор в СБС продолжается.

"Для тех, кто вдруг осознал, что готов идти в армию, –  все 15 000 вакансий в СБС здесь. Пиши. Звони – 0 800 207 332. Хватит бегать от армии. Летай!" - призвал Мадяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр объявил набор в состав Сил беспилотных систем: открыто 15 тыс. новых вакансий. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди объявил о масштабном наборе в СБС и выложил в сеть 15 000 вакансий. Длина интернет-страницы с этим списком составила 640 метров. Значительная часть вакансий – для экипажей БПЛА и наземных роботизированных комплексов, мастеров по ремонту и обслуживанию дронов, специалистов по обеспечению. Многие вакансии открыты для гражданских специалистов.

Также сообщалось, что Силы беспилотных систем составляют 2% от всего войска, и при этом на их счету – 35% всех верифицированных поражений целей противника. Цель СБС – после рекрутинговой кампании увеличить численность до 5%, а результативность – до 50% всех поражений.

Смотрите также: "Ищем ботаников, а не тигров", – Мадяр выложил оригинальный мотивирующий ролик СБС. ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (3090) Бровди Роберт Мадяр (131) рекрутинг (159) Силы беспилотных систем (513)
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Топ комментарии
+11
Саме так.
Приїхали мадяри - горизонт не той, позиції нікудишні, ліс, підарів не видно. Ми тут працювати не будемо.
А напрямок закрити треба.
Не розпіарений підрозділ, не такий упакований працюйте.
І працюють, нормально працюють в умовах далеких від сприятливих, але відосиків гарних нема.
Оці відосики тільки для диванних хом'ячків.
Вони більше шкоди спричиняють, бо в гонитві за красивим відосиком, за є-балами забивається болт на загальну задачу.
Поки всі мавіки знімають як добиває купа бортів напівдохлого кацапа, задля гарної картинки, підари тим часом непомітно прослизнули та зайняли чергову посадку.
90 відсотків тримають фронт нікому не відомі, не розпіарені підрозділи.
З бортами, які всі потрібно доводити до прийнятного стану, з хріновими ретріками, наземками і з особовим складом який дали і який ще треба навчити.
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25.11.2025 19:41 Ответить
+5
Божої Помочі Захисникам.
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25.11.2025 19:06 Ответить
+4
креативный чувак!
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25.11.2025 19:08 Ответить
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Божої Помочі Захисникам.
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25.11.2025 19:06 Ответить
креативный чувак!
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25.11.2025 19:08 Ответить
Слишком
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25.11.2025 19:17 Ответить
креативный.надо отдать должное.и дико эффективен.и его реклама в америкосском стиле.но-работает.респект Мадьяру
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25.11.2025 19:38 Ответить
кацапы от него воют.найдите интервью Рогозина,что он говорит о Мадьяре
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25.11.2025 19:40 Ответить
Ну если вы увидели эффективность, то вам таки в трамвайное депо.
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25.11.2025 23:02 Ответить
тоже не взяли((пойду управдомом
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25.11.2025 23:28 Ответить
я думаю,вам с Америки виднее,что в Украине происходит))
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25.11.2025 23:29 Ответить
Не знаю как там из Америки, не был там никогда.
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25.11.2025 23:41 Ответить
а меня не взяли..порекомендовали обратиться в трамвайное депо.обидно..
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25.11.2025 19:11 Ответить
"Девушки любят молодых, длинноногих и политически грамотных!" (С)))
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25.11.2025 19:37 Ответить
Краще-створення і набір в укр."рубікон",аніж редактори відеороликів.
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25.11.2025 19:19 Ответить
Саме так.
Приїхали мадяри - горизонт не той, позиції нікудишні, ліс, підарів не видно. Ми тут працювати не будемо.
А напрямок закрити треба.
Не розпіарений підрозділ, не такий упакований працюйте.
І працюють, нормально працюють в умовах далеких від сприятливих, але відосиків гарних нема.
Оці відосики тільки для диванних хом'ячків.
Вони більше шкоди спричиняють, бо в гонитві за красивим відосиком, за є-балами забивається болт на загальну задачу.
Поки всі мавіки знімають як добиває купа бортів напівдохлого кацапа, задля гарної картинки, підари тим часом непомітно прослизнули та зайняли чергову посадку.
90 відсотків тримають фронт нікому не відомі, не розпіарені підрозділи.
З бортами, які всі потрібно доводити до прийнятного стану, з хріновими ретріками, наземками і з особовим складом який дали і який ще треба навчити.
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25.11.2025 19:41 Ответить
Так,так.
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25.11.2025 19:48 Ответить
В этом и вся суть этой войны. Пока одни просят глаза и несут потери из-за их отсутствия, другие нанимают операторов для съемки блокбастеров. Касается не только дронов. И не надо тут про эффективность, которая напрямую зависит от обеспечения и нарезки задач. Хитросделанные бездари превратили страну в бесконечное шоу. Есть еще одно наблюдение: честные и справедливые командиры получают меньше...
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26.11.2025 00:48 Ответить
Так і я про те ж. Просто тут було про дрони, тому і написав.
У кацапів ефективний рубікон, а ми натомість маємо купу відосиків та шкідливі є-бали.
А так повсюди.
110 бригада тримала Авдіівку майже два роки без ротацій і про неї майже нічого.
Третя штурмова зайшла на три дні на коксохім і вони герої.
Задовбало це перманентне шоу і показуха.
І до речі першими на Кринки заходила Херсонська ТРО, а вже потім ССО, але ми ж проце і не чули.
В Балаклію першим заходив розвідпідрозділ "Злидні", але і про нього ніхто нічого не писав.
Зате існують визначені розпіарені підрозділи.
Таке складається враження, що тільки вони і воюють.
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26.11.2025 08:26 Ответить
Є багато питань і до мадярів і бачив у їхньому виконанні кілька разів і дружній вогонь, наглість і відсутність комунікації з підрозділами просто забрала,постійно перебивають картинку.Ну є і за що похвалити...
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27.11.2025 02:05 Ответить
А чего операторов не хватает? В дронщики все готовы идти, а их всё не хватает.
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25.11.2025 19:20 Ответить
сейчас дронщики- это не дронщики 3 года назад
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25.11.2025 19:32 Ответить
А что поменялось?
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25.11.2025 23:46 Ответить
Блокбастеры снимать надо кроме всего прочего.
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26.11.2025 00:49 Ответить
это скорее сериал
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26.11.2025 12:04 Ответить
У Польщі потрібно шукати, у Німеччині. Аж у Львові ресторани закриваються, офіціантів нема. Бички 22 річні побігли пиво розносити ..
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25.11.2025 19:20 Ответить
Два рази подавав заявку до Мадяра
Самостійно пройшов навчання на базі трійки НРК ,за свої кошти.
Був на курсах fpv ,навчався збирати сімки.Бігав крос 5 кілометрів з перешкодами.
Кол центр Мадяра каже ,Не ПОТРІБНІ.
Мати проживає в ТОТ .
Слава Богу ще є підрозділи де буду потрібен.
Подаю рапорт через Армію + , перевід в Азов з ТрО.
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26.11.2025 10:44 Ответить
ви нічого не втратили
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26.11.2025 12:07 Ответить
 
 