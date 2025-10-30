РУС
Мадяр объявил набор в состав Сил беспилотных систем: открыто 15 тыс. новых вакансий. ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем Украины генерал-майор Роберт Бровди (позывной "Мадяр") объявил первый масштабный набор в ряды СБС. Открыто 15 тысяч новых вакансий, в том числе - операторы дронов.

Об этом сообщила пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Рекрутинг в СБС

Мадяр в видеообращении подчеркнул, что Силы беспилотных систем – это 2% от всего украинского войска, обеспечивающие 35% всех верифицированных поражений противника.

"СБС – это система, которая работает. А все, что работает – следует масштабировать. Нас станет 5%. У нас дроны ждут пилотов, а не наоборот. Объявляю набор в состав Сил беспилотных систем. Более 15 000 вакансий, половина из которых – специальности из мирной жизни, которые нужны здесь и сейчас на фронте... Хватит бегать от армии – время летать, стирая оккупанта", – подчеркнул командующий СБС.

Какие вакансии

На сайте указано, что в СБС набирают экипажи БПЛА и специалистов из гражданских сфер:

  • ОПЕРАТОР БПЛА / ОПЕРАТОР НАЗЕМНЫХ ДРОНОВ;

  • ВНЕШНИЙ ПИЛОТ;

  • МАСТЕР ПО РЕМОНТУ БПЛА;

  • ФЕЛЬДШЕР;

  • ОПЕРАТОР РЭБ / РЭР;

  • СВЯЗИСТ;

  • ДЕШИФРОВЩИК;

  • ВОДИТЕЛЬ C, E;

  • ДЕЛОВОД;

  • МЕХАНИК;

  • ПОВАР;

  • ВОДИТЕЛЬ;

  • СТРЕЛЕЦ РОТЫ ОХРАНЫ и т.д.

Анкету можно заполнить на сайте usforces.army или по телефону: 0 800 207 332.

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (63) рекрутинг (154) Силы беспилотных систем (271)
Топ комментарии
+10
30.10.2025 20:24 Ответить
+8
Уникальный человек. Настоящий самородок. Один из тех, кто практически готовый президент Украины. Президент воюющей страны. Но есть большое опасение что его судьба будет как Залужного
30.10.2025 20:13 Ответить
+8
А за останній час випустили молодняк 18-24 під 100000! Хто це зробив?
30.10.2025 20:22 Ответить
Уникальный человек. Настоящий самородок. Один из тех, кто практически готовый президент Украины. Президент воюющей страны. Но есть большое опасение что его судьба будет как Залужного
30.10.2025 20:13 Ответить
В кожній бригаді під 2 тис вакансій
30.10.2025 21:21 Ответить
Яка судьба? Послом у Вашингтоні?
30.10.2025 20:53 Ответить
не всех дурных война убила
30.10.2025 20:55 Ответить
вы уже одного "самородка" выбрали, в 2019м.
31.10.2025 00:08 Ответить
BBC

Вважається, що з початку війни загинуло від 60 000 до 100 000 українських військовослужбовців, повідомляє вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень.

Американські і європейські чиновники стурбовані тим, що Київ не зробив достатньо для вирішення проблеми нестачі робочої сили і рекрутів для армії.

У Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 000 до середини вересня.

До жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень, повідомляє баварське новинне видання BR24.
30.10.2025 20:14 Ответить
30.10.2025 20:24 Ответить
Середня тривалість життя чоловіків українців зменшилася з 66,4 року до 57,3 року за період від 2020 до 2023 років.
30.10.2025 20:29 Ответить
Середня тривалість життя чоловіків у Канаді становить приблизно 79,15 року. Загалом, середня очікувана тривалість життя в країні становить близько 81,76 року, причому жінки живуть довше за чоловіків (84,52 року).

Статистичне управління Канади повідомило, що цей показник з 82,3 року у 2019 році скоротився до 81,3 року у 2022 році.
О жах .....!!!!
30.10.2025 21:33 Ответить
Там и здоровых полно до 220 тыс...
30.10.2025 20:30 Ответить
Тижнів!!!!! Бляха!!! Тижнів...

П.С. сам з великою роботою перестав вживати це слово (неділь).
30.10.2025 20:59 Ответить
https://visitukraine.today/ru/blog/6711/support-for-ukrainian-migrants-in-canada-is-declining-what-opportunities-remain?srsltid=AfmBOoqXKPe9Aq91RjXdIgmH8i2z2K2Za6CYFqeK4Y8Ka6j1TzT0FAAK



Для порівняння, 2022 року до Канади приїхали 78 360 українців, 2023-го - 103 350, а 2024-го - рекордних 111 960.

нажаль, коли багато бійців з бойовим духом втікли до Німетчини та КАНАДИ ... та там нас морально підтримують ......
30.10.2025 21:37 Ответить
Нафронтників-свідків кордонів -91 з Канади ми, звісно, винесемо за лапки, так? Всім крім мене! Хто завгодно аби не я
30.10.2025 21:48 Ответить
не пались, морда
31.10.2025 00:59 Ответить
30.10.2025 20:22 Ответить
федя, не ной, тебе еще в сво трубить максимум недельку...
30.10.2025 20:56 Ответить
Не знайшов, там є вакансії програмістів? Які мови?
30.10.2025 20:26 Ответить
Нема. Теж дивився. Дешифрувальник тільки, але це більш віддалено.
30.10.2025 20:56 Ответить
Думаю що більше потрібні пілоти та механіки.
30.10.2025 21:00 Ответить
Та фактично всі.
Але на жаль набір йде дуже слабо і на зарплату в 21 тис. грн багато бажаючих теж не буде.
30.10.2025 22:50 Ответить
Мадяр красавчик, главное финансовая и организационная поддержка.
30.10.2025 20:34 Ответить
Знавці, поясніть невігласу чим відрізняється посада зовнішній пілот від посади оператор БПЛА?
30.10.2025 20:36 Ответить
Зовнішній сидить на відкритій місцевості, а пілот може сидіти в укритті. Зовнішній пілот може: розгортати антени, обладнання на точці запуску, а пілот сидить в укритті.
30.10.2025 21:02 Ответить
то оператор це внутрішній пілот?
31.10.2025 00:11 Ответить
В 56 років, по ВЛК придатний для служби в тилових підрозділах. Шанси є?
30.10.2025 20:40 Ответить
Звернись, узнай....
30.10.2025 20:44 Ответить
Шанс є завжди. Подавайте кандидатуру а там нехай вирішують. Я навесні до них подавався на хіміка для виробництва вибухівки. Вони на сайті попередили, що прямо відмову вони не надсилають через велику кількість кандидатів. Тому яїх мовчання зрозумів як відмову. Але у мене вік побільше - в грудні буде 59...
30.10.2025 22:46 Ответить
Реально, треба дуже дуже багато операторів безпілотників, невже сирок і держава не розуміє, що в 21 році , окопна війна це гарантована смерть для воїнів? Навчіть кілька десятків тисяч операторів дронів, і люди самі до вас підуть, і не буде оцих цкунів.
30.10.2025 20:40 Ответить
Саме молоді 18-22 найкраще вчаться і як правило дружать з комп'ютером.
30.10.2025 20:57 Ответить
Хтось мусить тримати позиції. Бо поки що дронів не вистачає щоб цілодобово висіти на умовному квадраті, і ще й відбивати штурми кацапів чи їхньої техніки. Але воно йде до того дого.
30.10.2025 21:10 Ответить
🙏
30.10.2025 20:47 Ответить
До верховного ішака звертайся, Мадяр! Це обкурене чмо, згідно Конституції, відповідальне за мобілізацію. Чи, можливо, Геройство треба відробляти?
30.10.2025 20:50 Ответить
Супер💪
30.10.2025 21:12 Ответить
Супер, якщо набере зі сторони.
А буде як завжди, взводи бпла і рубаки в піхотних бригадах зараз порідіють на 50-70%.
30.10.2025 21:23 Ответить
генерал-майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр") Джерело: https://censor.net/ua/v3582565
Коли йому генерала дали ?
30.10.2025 21:30 Ответить
Не когда а кто). Журналисты присвоили дополнительно 4 звания, на недавних фото он все еще майор.
30.10.2025 23:15 Ответить
Якщо б Жека лисий і квартальна ***.а пішла на службу, народ би перестав ховатися. Тут треба приклад ближнього кола Зе.. и.
30.10.2025 21:53 Ответить
Мадяр ти чудово знаєш, що ******* технології дозволяють реалізувати керування дронами в Покровську з Києва. За умови прокладки оптоволокна це буде 5-6мс., ну це сферичний кінь в вакуумі, реально ж буде 12-20мс. Цього більше ніж достатньо для дуже динамічного керування, всі абсолютно завдання можуть бути виконані. Замість цього з операторів зробили гарматне м'ясо, і вони зараз є однією з найбільш небезпечних професій, їх вбивають просто першопріоритетно. На них полюють всі, від FPVшників до снайперів, внаслідок чого доводиться постійно проводити донабір.

Так от коли ти виконаєш свою важливу частину роботи і прибереш від ворожого приціла операторів, у тебе буде безліч операторів зі всіх куточків світу, і з України звісно теж.
30.10.2025 22:34 Ответить
А ставити антену, слідкувати за зв'язком, приносити, споряджати і запускати дрон на позиції ти теж з Києва будеш?
30.10.2025 22:53 Ответить
Ні, але я не підписувався вирішити Всі проблеми ЗСУ, від нестачи набоїв чи снарядів, до браку фінансування. Я лише вказую на ефективний шлях подолання існуючих проблем в одному сегменті, і це буде працювати якщо зробити. Американські пілоти безпілотників не відчували жодних проблем коли виходили на роботу. І так має бути і у нас.

"США провели понад 15 000 дрон-страйків з 2001 р. (Pakistan, Yemen, Somalia, Afghanistan, Syria, Iraq, Libya), ліквідувавши сотні лідерів al-Qaeda, Taliban, ISIS та афілійованих груп."
30.10.2025 23:05 Ответить
вам терміново треба подавати своє резюме, там такі потрібні, з ідеями, там без мізків.
31.10.2025 00:41 Ответить
Хочу бути послом не в британії а в германії якщо що, я вже тут )
30.10.2025 22:41 Ответить
В коли це Роберт встиг "генерала" отримати. Начебто у травні цього року тільки-но "майора" дали?😁
31.10.2025 00:26 Ответить
Пані авторка! Роберт Бровді очолює СБС, маючи військове звання майора. Почавши війну сержантом в підрозділі територіальної оборони, наразі він став старшим офіцером на генеральській посаді. Це унікальний випадок формування народного полководця-самородка.
31.10.2025 00:39 Ответить
Командувач Сил безпілотних систем України майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр")...якось воно не того, не знаю як зараз, а раніше це звання для командира батальйону або учебної роти...
31.10.2025 01:02 Ответить
 
 