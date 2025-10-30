Мадяр оголосив набір до складу Сил безпілотних систем: відкрито 15 тис. нових вакансій. ВIДЕО

Командувач Сил безпілотних систем України майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр") оголосив перший масштабний набір до лав СБС. Відкрито 15 тисяч нових вакансій, зокрема оператори дронів.

Рекрутинг до СБС

Мадяр у відеозверненні наголосив, що Сили безпілотних систем – це 2% від усього українського війська, що забезпечують 35% усіх верифікованих уражень противника.

"СБС – це система, що працює. А все, що працює – слід масштабувати. Нас стане 5%. У нас дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошую набір до складу Сил безпілотних систем. Понад 15 000 вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя, які потрібні тут і зараз на фронті... Досить бігати від армії –– час літати, стираючи окупанта", - додав командувач СБС.

Які вакансії

На сайті зазначено, що у СБС набирають екіпажі БпЛА та спеціалістів із цивільних сфер:

ОПЕРАТОР БПЛА / ОПЕРАТОР НАЗЕМНИХ ДРОНІВ;

ЗОВНІШНІЙ ПІЛОТ;

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ БПЛА;

ФЕЛЬДШЕР;

ОПЕРАТОР РЕБ / РЕР;

ЗВʼЯЗКІВЕЦЬ;

ДЕШИФРУВАЛЬНИК;

ВОДІЙ C, E;

ДІЛОВОД;

МЕХАНІК;

КУХАР;

ВОДІЙ;

СТРІЛЕЦЬ РОТИ ОХОРОНИ тощо.

Анкету можна заповнити на сайті usforces.army або за телефоном: 0 800 207 332.

