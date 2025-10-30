УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6929 відвідувачів онлайн
Новини Центр рекрутингу Мадяр командувач Сил безпілотних систем
6 122 50

Мадяр оголосив набір до складу Сил безпілотних систем: відкрито 15 тис. нових вакансій. ВIДЕО

Командувач Сил безпілотних систем України майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр") оголосив перший масштабний набір до лав СБС. Відкрито 15 тисяч нових вакансій, зокрема оператори дронів.

Про це повідомила пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Рекрутинг до СБС

Мадяр у відеозверненні наголосив, що Сили безпілотних систем – це 2% від усього українського війська, що забезпечують 35% усіх верифікованих уражень противника.

"СБС – це система, що працює. А все, що працює – слід масштабувати. Нас стане 5%. У нас дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошую набір до складу Сил безпілотних систем. Понад 15 000 вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя, які потрібні тут і зараз на фронті... Досить бігати від армії –– час літати, стираючи окупанта", - додав командувач СБС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мадяр підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу: рівень води впав на метр

Які вакансії

На сайті зазначено, що у СБС набирають екіпажі БпЛА та спеціалістів із цивільних сфер:

  • ОПЕРАТОР БПЛА / ОПЕРАТОР НАЗЕМНИХ ДРОНІВ;

  • ЗОВНІШНІЙ ПІЛОТ;

  • МАЙСТЕР З РЕМОНТУ БПЛА;

  • ФЕЛЬДШЕР;

  • ОПЕРАТОР РЕБ / РЕР;

  • ЗВʼЯЗКІВЕЦЬ;

  • ДЕШИФРУВАЛЬНИК;

  • ВОДІЙ C, E;

  • ДІЛОВОД;

  • МЕХАНІК;

  • КУХАР;

  • ВОДІЙ;

  • СТРІЛЕЦЬ РОТИ ОХОРОНИ тощо.

Анкету можна заповнити на сайті usforces.army або за телефоном: 0 800 207 332.

Дивіться також: Дрон "Птахів Мадяра" перетворив окупанта на попіл. ВIДЕО

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (62) Рекрутинг (164) Сили безпілотних систем (277)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Відкриті Мадяром 15 тис. нових вакансій можна булоб заповнити вже за 10 неділь лише за рахунок 18-22 з Германії.
показати весь коментар
30.10.2025 20:24 Відповісти
+8
Уникальный человек. Настоящий самородок. Один из тех, кто практически готовый президент Украины. Президент воюющей страны. Но есть большое опасение что его судьба будет как Залужного
показати весь коментар
30.10.2025 20:13 Відповісти
+8
А за останній час випустили молодняк 18-24 під 100000! Хто це зробив?
показати весь коментар
30.10.2025 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уникальный человек. Настоящий самородок. Один из тех, кто практически готовый президент Украины. Президент воюющей страны. Но есть большое опасение что его судьба будет как Залужного
показати весь коментар
30.10.2025 20:13 Відповісти
В кожній бригаді під 2 тис вакансій
показати весь коментар
30.10.2025 21:21 Відповісти
Яка судьба? Послом у Вашингтоні?
показати весь коментар
30.10.2025 20:53 Відповісти
не всех дурных война убила
показати весь коментар
30.10.2025 20:55 Відповісти
Модяр бери хоть 15 хоть 115 тысяч венгров на щакарпатье мы за ними плакать не будем!
показати весь коментар
30.10.2025 22:17 Відповісти
вы уже одного "самородка" выбрали, в 2019м.
показати весь коментар
31.10.2025 00:08 Відповісти
BBC

Вважається, що з початку війни загинуло від 60 000 до 100 000 українських військовослужбовців, повідомляє вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень.

Американські і європейські чиновники стурбовані тим, що Київ не зробив достатньо для вирішення проблеми нестачі робочої сили і рекрутів для армії.

У Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 000 до середини вересня.

До жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень, повідомляє баварське новинне видання BR24.
показати весь коментар
30.10.2025 20:14 Відповісти
Відкриті Мадяром 15 тис. нових вакансій можна булоб заповнити вже за 10 неділь лише за рахунок 18-22 з Германії.
показати весь коментар
30.10.2025 20:24 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіків українців зменшилася з 66,4 року до 57,3 року за період від 2020 до 2023 років.
показати весь коментар
30.10.2025 20:29 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіків у Канаді становить приблизно 79,15 року. Загалом, середня очікувана тривалість життя в країні становить близько 81,76 року, причому жінки живуть довше за чоловіків (84,52 року).

Статистичне управління Канади повідомило, що цей показник з 82,3 року у 2019 році скоротився до 81,3 року у 2022 році.
О жах .....!!!!
показати весь коментар
30.10.2025 21:33 Відповісти
Там и здоровых полно до 220 тыс...
показати весь коментар
30.10.2025 20:30 Відповісти
Тижнів!!!!! Бляха!!! Тижнів...

П.С. сам з великою роботою перестав вживати це слово (неділь).
показати весь коментар
30.10.2025 20:59 Відповісти
https://visitukraine.today/ru/blog/6711/support-for-ukrainian-migrants-in-canada-is-declining-what-opportunities-remain?srsltid=AfmBOoqXKPe9Aq91RjXdIgmH8i2z2K2Za6CYFqeK4Y8Ka6j1TzT0FAAK



Для порівняння, 2022 року до Канади приїхали 78 360 українців, 2023-го - 103 350, а 2024-го - рекордних 111 960.

нажаль, коли багато бійців з бойовим духом втікли до Німетчини та КАНАДИ ... та там нас морально підтримують ......
показати весь коментар
30.10.2025 21:37 Відповісти
Нафронтників-свідків кордонів -91 з Канади ми, звісно, винесемо за лапки, так? Всім крім мене! Хто завгодно аби не я
показати весь коментар
30.10.2025 21:48 Відповісти
не пались, морда
показати весь коментар
31.10.2025 00:59 Відповісти
А за останній час випустили молодняк 18-24 під 100000! Хто це зробив?
показати весь коментар
30.10.2025 20:22 Відповісти
федя, не ной, тебе еще в сво трубить максимум недельку...
показати весь коментар
30.10.2025 20:56 Відповісти
Не знайшов, там є вакансії програмістів? Які мови?
показати весь коментар
30.10.2025 20:26 Відповісти
Нема. Теж дивився. Дешифрувальник тільки, але це більш віддалено.
показати весь коментар
30.10.2025 20:56 Відповісти
Думаю що більше потрібні пілоти та механіки.
показати весь коментар
30.10.2025 21:00 Відповісти
Та фактично всі.
Але на жаль набір йде дуже слабо і на зарплату в 21 тис. грн багато бажаючих теж не буде.
показати весь коментар
30.10.2025 22:50 Відповісти
Мадяр красавчик, главное финансовая и организационная поддержка.
показати весь коментар
30.10.2025 20:34 Відповісти
Знавці, поясніть невігласу чим відрізняється посада зовнішній пілот від посади оператор БПЛА?
показати весь коментар
30.10.2025 20:36 Відповісти
Зовнішній сидить на відкритій місцевості, а пілот може сидіти в укритті. Зовнішній пілот може: розгортати антени, обладнання на точці запуску, а пілот сидить в укритті.
показати весь коментар
30.10.2025 21:02 Відповісти
то оператор це внутрішній пілот?
показати весь коментар
31.10.2025 00:11 Відповісти
В 56 років, по ВЛК придатний для служби в тилових підрозділах. Шанси є?
показати весь коментар
30.10.2025 20:40 Відповісти
Звернись, узнай....
показати весь коментар
30.10.2025 20:44 Відповісти
Шанс є завжди. Подавайте кандидатуру а там нехай вирішують. Я навесні до них подавався на хіміка для виробництва вибухівки. Вони на сайті попередили, що прямо відмову вони не надсилають через велику кількість кандидатів. Тому яїх мовчання зрозумів як відмову. Але у мене вік побільше - в грудні буде 59...
показати весь коментар
30.10.2025 22:46 Відповісти
Реально, треба дуже дуже багато операторів безпілотників, невже сирок і держава не розуміє, що в 21 році , окопна війна це гарантована смерть для воїнів? Навчіть кілька десятків тисяч операторів дронів, і люди самі до вас підуть, і не буде оцих цкунів.
показати весь коментар
30.10.2025 20:40 Відповісти
Саме молоді 18-22 найкраще вчаться і як правило дружать з комп'ютером.
показати весь коментар
30.10.2025 20:57 Відповісти
Хтось мусить тримати позиції. Бо поки що дронів не вистачає щоб цілодобово висіти на умовному квадраті, і ще й відбивати штурми кацапів чи їхньої техніки. Але воно йде до того дого.
показати весь коментар
30.10.2025 21:10 Відповісти
🙏
показати весь коментар
30.10.2025 20:47 Відповісти
До верховного ішака звертайся, Мадяр! Це обкурене чмо, згідно Конституції, відповідальне за мобілізацію. Чи, можливо, Геройство треба відробляти?
показати весь коментар
30.10.2025 20:50 Відповісти
Супер💪
показати весь коментар
30.10.2025 21:12 Відповісти
Супер, якщо набере зі сторони.
А буде як завжди, взводи бпла і рубаки в піхотних бригадах зараз порідіють на 50-70%.
показати весь коментар
30.10.2025 21:23 Відповісти
генерал-майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр") Джерело: https://censor.net/ua/v3582565
Коли йому генерала дали ?
показати весь коментар
30.10.2025 21:30 Відповісти
Не когда а кто). Журналисты присвоили дополнительно 4 звания, на недавних фото он все еще майор.
показати весь коментар
30.10.2025 23:15 Відповісти
Якщо б Жека лисий і квартальна ***.а пішла на службу, народ би перестав ховатися. Тут треба приклад ближнього кола Зе.. и.
показати весь коментар
30.10.2025 21:53 Відповісти
Мадяр ти чудово знаєш, що ******* технології дозволяють реалізувати керування дронами в Покровську з Києва. За умови прокладки оптоволокна це буде 5-6мс., ну це сферичний кінь в вакуумі, реально ж буде 12-20мс. Цього більше ніж достатньо для дуже динамічного керування, всі абсолютно завдання можуть бути виконані. Замість цього з операторів зробили гарматне м'ясо, і вони зараз є однією з найбільш небезпечних професій, їх вбивають просто першопріоритетно. На них полюють всі, від FPVшників до снайперів, внаслідок чого доводиться постійно проводити донабір.

Так от коли ти виконаєш свою важливу частину роботи і прибереш від ворожого приціла операторів, у тебе буде безліч операторів зі всіх куточків світу, і з України звісно теж.
показати весь коментар
30.10.2025 22:34 Відповісти
А ставити антену, слідкувати за зв'язком, приносити, споряджати і запускати дрон на позиції ти теж з Києва будеш?
показати весь коментар
30.10.2025 22:53 Відповісти
Ні, але я не підписувався вирішити Всі проблеми ЗСУ, від нестачи набоїв чи снарядів, до браку фінансування. Я лише вказую на ефективний шлях подолання існуючих проблем в одному сегменті, і це буде працювати якщо зробити. Американські пілоти безпілотників не відчували жодних проблем коли виходили на роботу. І так має бути і у нас.

"США провели понад 15 000 дрон-страйків з 2001 р. (Pakistan, Yemen, Somalia, Afghanistan, Syria, Iraq, Libya), ліквідувавши сотні лідерів al-Qaeda, Taliban, ISIS та афілійованих груп."
показати весь коментар
30.10.2025 23:05 Відповісти
вам терміново треба подавати своє резюме, там такі потрібні, з ідеями, там без мізків.
показати весь коментар
31.10.2025 00:41 Відповісти
Хочу бути послом не в британії а в германії якщо що, я вже тут )
показати весь коментар
30.10.2025 22:41 Відповісти
В коли це Роберт встиг "генерала" отримати. Начебто у травні цього року тільки-но "майора" дали?😁
показати весь коментар
31.10.2025 00:26 Відповісти
Пані авторка! Роберт Бровді очолює СБС, маючи військове звання майора. Почавши війну сержантом в підрозділі територіальної оборони, наразі він став старшим офіцером на генеральській посаді. Це унікальний випадок формування народного полководця-самородка.
показати весь коментар
31.10.2025 00:39 Відповісти
Командувач Сил безпілотних систем України майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр")...якось воно не того, не знаю як зараз, а раніше це звання для командира батальйону або учебної роти...
показати весь коментар
31.10.2025 01:02 Відповісти
 
 