Мадяр оголосив набір до складу Сил безпілотних систем: відкрито 15 тис. нових вакансій. ВIДЕО
Командувач Сил безпілотних систем України майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр") оголосив перший масштабний набір до лав СБС. Відкрито 15 тисяч нових вакансій, зокрема оператори дронів.
Про це повідомила пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Рекрутинг до СБС
Мадяр у відеозверненні наголосив, що Сили безпілотних систем – це 2% від усього українського війська, що забезпечують 35% усіх верифікованих уражень противника.
"СБС – це система, що працює. А все, що працює – слід масштабувати. Нас стане 5%. У нас дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошую набір до складу Сил безпілотних систем. Понад 15 000 вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя, які потрібні тут і зараз на фронті... Досить бігати від армії –– час літати, стираючи окупанта", - додав командувач СБС.
Які вакансії
На сайті зазначено, що у СБС набирають екіпажі БпЛА та спеціалістів із цивільних сфер:
ОПЕРАТОР БПЛА / ОПЕРАТОР НАЗЕМНИХ ДРОНІВ;
ЗОВНІШНІЙ ПІЛОТ;
МАЙСТЕР З РЕМОНТУ БПЛА;
ФЕЛЬДШЕР;
ОПЕРАТОР РЕБ / РЕР;
ЗВʼЯЗКІВЕЦЬ;
ДЕШИФРУВАЛЬНИК;
ВОДІЙ C, E;
ДІЛОВОД;
МЕХАНІК;
КУХАР;
ВОДІЙ;
СТРІЛЕЦЬ РОТИ ОХОРОНИ тощо.
Анкету можна заповнити на сайті usforces.army або за телефоном: 0 800 207 332.
Вважається, що з початку війни загинуло від 60 000 до 100 000 українських військовослужбовців, повідомляє вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень.
Американські і європейські чиновники стурбовані тим, що Київ не зробив достатньо для вирішення проблеми нестачі робочої сили і рекрутів для армії.
У Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 000 до середини вересня.
До жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень, повідомляє баварське новинне видання BR24.
Статистичне управління Канади повідомило, що цей показник з 82,3 року у 2019 році скоротився до 81,3 року у 2022 році.
О жах .....!!!!
П.С. сам з великою роботою перестав вживати це слово (неділь).
Для порівняння, 2022 року до Канади приїхали 78 360 українців, 2023-го - 103 350, а 2024-го - рекордних 111 960.
нажаль, коли багато бійців з бойовим духом втікли до Німетчини та КАНАДИ ... та там нас морально підтримують ......
Але на жаль набір йде дуже слабо і на зарплату в 21 тис. грн багато бажаючих теж не буде.
А буде як завжди, взводи бпла і рубаки в піхотних бригадах зараз порідіють на 50-70%.
Коли йому генерала дали ?
Так от коли ти виконаєш свою важливу частину роботи і прибереш від ворожого приціла операторів, у тебе буде безліч операторів зі всіх куточків світу, і з України звісно теж.
"США провели понад 15 000 дрон-страйків з 2001 р. (Pakistan, Yemen, Somalia, Afghanistan, Syria, Iraq, Libya), ліквідувавши сотні лідерів al-Qaeda, Taliban, ISIS та афілійованих груп."