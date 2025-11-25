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Новини Відео Мадяр командувач Сил безпілотних систем
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Мадяр розповів, як триває набір до СБС: "Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів". ВIДЕО

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді шукає відео операторів для створення "вибухових блокбастерів". За перші 25 діб рекрутингової кампанії до СБС надійшло вже 10 000 заявок.

Про це Мадяр повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі "джага-джага". Приєднуйся до Сил безпілотних систем. Очі та жало – хробачий жах. Перших 10 000 заявок до СБС отримано протягом 25 діб набору. 35%- заявки від цивільних осіб (3493 одиниці), усі інші - військові та в/с у СЗЧ", - повідомив Мадяр.

Він зазначив, що наразі опрацьовано 8015 заявок. З 1828 особами проводиться первинна комунікація, а 1449 заявок передано у військові підрозділи.

Мадяр нагадав, що набір до СБС продовжується.

"Для тих, хто раптом усвідомив, що готовий йти у військо, усі 15 000 вакансій до СБС тут. Пиши. Дзвони – 0 800 207 332. Досить бігати від армії. Літай!" - закликав Мадяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр оголосив набір до складу Сил безпілотних систем: відкрито 15 тис. нових вакансій. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про масштабний набір до СБС і виклав у мережу 15 000 вакансій. Довжина інтернет-сторінки з цим списком склала 640 метрів. Значна частина вакансій – для екіпажів БпЛА та наземних роботизованих комплексів, майстрів з ремонту та обслуговування дронів, фахівців із забезпечення. Багато вакансій відкрито для цивільних спеціалістів.

Також повідомлялося, що Сили безпілотних систем складають 2% від усього війська, і при цьому на їхньому рахунку - 35% усіх верифікованих уражень цілей противника. Мета СБС - після рекрутингової компанії збільшити чисельність до 5%, а результативність - до 50% усіх уражень.

Також дивіться: "Шукаємо ботанів, а не тигрів", - Мадяр виклав оригінальний мотивуючий ролик СБС. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3438) Бровді Роберт Мадяр (131) Рекрутинг (169) Сили безпілотних систем (518)
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Топ коментарі
+11
Саме так.
Приїхали мадяри - горизонт не той, позиції нікудишні, ліс, підарів не видно. Ми тут працювати не будемо.
А напрямок закрити треба.
Не розпіарений підрозділ, не такий упакований працюйте.
І працюють, нормально працюють в умовах далеких від сприятливих, але відосиків гарних нема.
Оці відосики тільки для диванних хом'ячків.
Вони більше шкоди спричиняють, бо в гонитві за красивим відосиком, за є-балами забивається болт на загальну задачу.
Поки всі мавіки знімають як добиває купа бортів напівдохлого кацапа, задля гарної картинки, підари тим часом непомітно прослизнули та зайняли чергову посадку.
90 відсотків тримають фронт нікому не відомі, не розпіарені підрозділи.
З бортами, які всі потрібно доводити до прийнятного стану, з хріновими ретріками, наземками і з особовим складом який дали і який ще треба навчити.
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25.11.2025 19:41 Відповісти
+5
Божої Помочі Захисникам.
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25.11.2025 19:06 Відповісти
+4
креативный чувак!
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25.11.2025 19:08 Відповісти
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Божої Помочі Захисникам.
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25.11.2025 19:06 Відповісти
креативный чувак!
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25.11.2025 19:08 Відповісти
Слишком
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25.11.2025 19:17 Відповісти
креативный.надо отдать должное.и дико эффективен.и его реклама в америкосском стиле.но-работает.респект Мадьяру
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25.11.2025 19:38 Відповісти
кацапы от него воют.найдите интервью Рогозина,что он говорит о Мадьяре
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25.11.2025 19:40 Відповісти
Ну если вы увидели эффективность, то вам таки в трамвайное депо.
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25.11.2025 23:02 Відповісти
тоже не взяли((пойду управдомом
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25.11.2025 23:28 Відповісти
я думаю,вам с Америки виднее,что в Украине происходит))
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25.11.2025 23:29 Відповісти
Не знаю как там из Америки, не был там никогда.
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25.11.2025 23:41 Відповісти
а меня не взяли..порекомендовали обратиться в трамвайное депо.обидно..
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25.11.2025 19:11 Відповісти
"Девушки любят молодых, длинноногих и политически грамотных!" (С)))
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25.11.2025 19:37 Відповісти
Краще-створення і набір в укр."рубікон",аніж редактори відеороликів.
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25.11.2025 19:19 Відповісти
Саме так.
Приїхали мадяри - горизонт не той, позиції нікудишні, ліс, підарів не видно. Ми тут працювати не будемо.
А напрямок закрити треба.
Не розпіарений підрозділ, не такий упакований працюйте.
І працюють, нормально працюють в умовах далеких від сприятливих, але відосиків гарних нема.
Оці відосики тільки для диванних хом'ячків.
Вони більше шкоди спричиняють, бо в гонитві за красивим відосиком, за є-балами забивається болт на загальну задачу.
Поки всі мавіки знімають як добиває купа бортів напівдохлого кацапа, задля гарної картинки, підари тим часом непомітно прослизнули та зайняли чергову посадку.
90 відсотків тримають фронт нікому не відомі, не розпіарені підрозділи.
З бортами, які всі потрібно доводити до прийнятного стану, з хріновими ретріками, наземками і з особовим складом який дали і який ще треба навчити.
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25.11.2025 19:41 Відповісти
Так,так.
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25.11.2025 19:48 Відповісти
В этом и вся суть этой войны. Пока одни просят глаза и несут потери из-за их отсутствия, другие нанимают операторов для съемки блокбастеров. Касается не только дронов. И не надо тут про эффективность, которая напрямую зависит от обеспечения и нарезки задач. Хитросделанные бездари превратили страну в бесконечное шоу. Есть еще одно наблюдение: честные и справедливые командиры получают меньше...
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26.11.2025 00:48 Відповісти
Так і я про те ж. Просто тут було про дрони, тому і написав.
У кацапів ефективний рубікон, а ми натомість маємо купу відосиків та шкідливі є-бали.
А так повсюди.
110 бригада тримала Авдіівку майже два роки без ротацій і про неї майже нічого.
Третя штурмова зайшла на три дні на коксохім і вони герої.
Задовбало це перманентне шоу і показуха.
І до речі першими на Кринки заходила Херсонська ТРО, а вже потім ССО, але ми ж проце і не чули.
В Балаклію першим заходив розвідпідрозділ "Злидні", але і про нього ніхто нічого не писав.
Зате існують визначені розпіарені підрозділи.
Таке складається враження, що тільки вони і воюють.
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26.11.2025 08:26 Відповісти
Є багато питань і до мадярів і бачив у їхньому виконанні кілька разів і дружній вогонь, наглість і відсутність комунікації з підрозділами просто забрала,постійно перебивають картинку.Ну є і за що похвалити...
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27.11.2025 02:05 Відповісти
А чего операторов не хватает? В дронщики все готовы идти, а их всё не хватает.
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25.11.2025 19:20 Відповісти
сейчас дронщики- это не дронщики 3 года назад
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25.11.2025 19:32 Відповісти
А что поменялось?
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25.11.2025 23:46 Відповісти
Блокбастеры снимать надо кроме всего прочего.
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26.11.2025 00:49 Відповісти
это скорее сериал
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26.11.2025 12:04 Відповісти
У Польщі потрібно шукати, у Німеччині. Аж у Львові ресторани закриваються, офіціантів нема. Бички 22 річні побігли пиво розносити ..
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25.11.2025 19:20 Відповісти
Два рази подавав заявку до Мадяра
Самостійно пройшов навчання на базі трійки НРК ,за свої кошти.
Був на курсах fpv ,навчався збирати сімки.Бігав крос 5 кілометрів з перешкодами.
Кол центр Мадяра каже ,Не ПОТРІБНІ.
Мати проживає в ТОТ .
Слава Богу ще є підрозділи де буду потрібен.
Подаю рапорт через Армію + , перевід в Азов з ТрО.
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26.11.2025 10:44 Відповісти
ви нічого не втратили
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26.11.2025 12:07 Відповісти
 
 