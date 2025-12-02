РУС
88 объектов РФ поражены Силами беспилотных систем в ноябре. СПИСОК

Индустрия дронов

Работа Сил беспилотных систем: поражено 88 объектов РФ

В течение ноября Силы беспилотных систем ВСУ осуществили 108 боевых миссий, поразив 88 объектов российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

"Существенно увеличили визиты вежливости Птицы СБС по червячным наливайкам-НПЗ, объектам критической, энергетической и военной инфраструктуры противника", - подчеркнул он.

Смотрите также: "Птахи Мадяра" ликвидировали двух рашистов в противотанковом рву. ВИДЕО

Пораженные объекты

  • Саратовский НПЗ
  • Борисоглебская НБ
  • Нижегородский НПЗ
  • Волгоградский НПЗ
  • База ГСМ, Запорожская обл.
  • НПС "Унеча"
  • Морской нефтяной терминал
  • Рязанский НПЗ
  • Новокуйбышевский НПЗ
  • ГАТ "Черноморнефтегаз"
  • Сызранский НПЗ
  • Туапсинский НПЗ
  • НТ "Шесхарис", Новороссийск
  • Газопровод, … обл.
  • Афипский НПЗ
  • Стоянка вертолетов и БПЛА "Орион", АР Крым
  • ХК "Бром", АР Крым
  • Авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г. М. Бериева", Таганрог
  • "ВНИИР-Прогресс", Чебоксары
  • ПС "Балашовская", Волгоградская обл.
  • ПС "ЧЕРКАССКАЯ", ТОТ
  • ПС "Победа", ТОТ
  • ПС "КОММУНАРСКАЯ", ТОТ
  • ПС "Новодонбасская", ТОТ
  • ПС "Липецкая", Липецкий рэс.
  • ПС "Владимирская", Волод. обл.
  • Луганская ТЭС
  • Старобешевская ТЭС
  • Зуевская ТЭС
  • ПС "Нижнедуванка", ТОТ
  • ПС "Северодонецкая", ТОТ
  • ПС "Старобельская", ТОТ
  • ПС "Белоречье", ТОТ
  • ПС "Новоайдарская", ТОТ
  • ПС "Металлургическая", Белгородская обл.
  • ПС "Шахты", Ростовская обл.

Ряд объектов из перечня поражен вместе с другими составляющими Сил обороны.

Удары нанесены "птицами" 1-го отдельного Центра СБС (трансформированный 14-й полк СБС), 9-го батальона "Кайрос" 414-й ОБр "Птахи Мадяра" и подразделения "Граф" Сил Беспилотных Систем.

Смотрите также: Беспилотники атаковали Орловскую область: горит нефтебаза в Ливнях. ВИДЕО

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (69) Силы беспилотных систем (314) Удары по РФ (681)
