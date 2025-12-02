Беспилотники атаковали Орловскую область: горит нефтебаза в Ливнах. ВИДЕО

В городе Ливны Орловской области РФ вспыхнул пожар на нефтебазе в результате атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Андрей Кличков и российское Минобороны в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Ночью Орловская область снова подверглась атаке БПЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе", - сообщил Кличков.

По его словам, пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС и проводятся меры по ликвидации последствий.

Местные жители сообщают, что под атакой находилась нефтебаза "Орелнафтопродукт", которую уже атаковали 24 января 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО+ФОТО

Работа российской ПВО

Российское Минобороны заявило, что в ночной атаке беспилотники якобы атаковали 8 регионов России и временно оккупированный Крым, а ПВО якобы сбила 45 украинских дронов.

В частности, 1 БПЛА был сбит над Орловской областью, остальные - над Брянской, Краснодарским краем, Волгоградской областью, Чечней, Ростовской, Липецкой, Тверской областями, акваторией Черного моря и Крымом.

Что известно о нефтебазе в Орловской области?

Нефтебаза "Орелнефтепродукт" - часть логистической инфраструктуры, которая может обеспечивать топливом вооруженные силы РФ и передвижение военной техники на южном/западном направлениях.

По данным, объект мог обеспечивать топливом группировку российских войск в нескольких областях - в частности, в Курской, Брянской, Белгородской, а также для подразделений, действующих на харьковском направлении.

Таким образом, удары по "Орелнефтепродукту" и родственным объектам имеют стратегическое значение: ограничение поставок топлива армии РФ, уменьшение логистической гибкости - что важно в контексте войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены Афипский НПЗ, авиаремонтный завод в Таганроге и другие объекты оккупантов, - Генштаб