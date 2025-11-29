Поражены Афипский НПЗ, авиаремонтный завод в Таганроге и другие объекты оккупантов, - Генштаб
В ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким важным объектам российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Таганрогу
Так, в частности, в г. Таганрог Ростовской области РФ были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50. По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Результаты уточняются.
Удар по Краснодарскому краю
Также, как отмечается, Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
"Кроме того, подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае РФ", - говорится в сообщении.
"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины", - добавили в Генштабе.
