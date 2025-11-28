РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10703 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ Удары по рф
2 032 4

Поражены Саратовский НПЗ и место хранения БПЛА на аэродроме "Саки", - Генштаб ВСУ

Саратовский НПЗ и аэродром Саки атаковали ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по НПЗ в Саратовской области РФ, месту хранения БПЛА на аэродроме "Саки" и другим объектам оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Саратовский НПЗ

В ночь на 28 ноября атакован НПЗ в Саратовской области РФ. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и т.д. Оно задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

После серии взрывов в районе цели возник пожар. Результаты поражения уточняются.

Смотрите также: Нефтетерминал и системы ПВО поражены дронами СБУ в Новороссийске, - источники. ВИДЕО

Аэродром "Саки"

Атаковано место хранения БПЛА на аэродроме Саки (Новофедоровка, оккупированный Крым).

"По предварительной информации, на аэродроме поражено несколько объектов ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления средств противовоздушной обороны противника, уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост".

Вместе с тем, под удар Сил обороны Украины также попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль "КамАЗ". Степень нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ. ВИДЕО

Удары по ВОТ Донецкой и Луганской областей

Поражены районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов. Последствия уточняются.

Смотрите: В России заявили об атаке 136 БПЛА: взрывы прогремели в Саратовской области и Таганроге. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (7293) НПЗ (377) Саратов (54) Удары по РФ (676)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина та робота-респект...
показать весь комментарий
28.11.2025 11:45 Ответить
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на ************ окупантів!!
показать весь комментарий
28.11.2025 11:56 Ответить
Гарна новина
показать весь комментарий
28.11.2025 12:22 Ответить
Якби туда запустили десяток ракет,а так це укус комара
показать весь комментарий
28.11.2025 12:51 Ответить
 
 