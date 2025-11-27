Дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ. ВИДЕО
В ночь на 27 ноября беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ.
Об этом пишет Astra, передает Цензор.НЕТ.
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Из видео, обнародованных в сети, было установлено, что вспышки после атаки БПЛА возникли непосредственно над местным НПЗ.
Местные власти атаку не комментировали.
"Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" входит в группу "Роснефти".
До этого завод уже атаковали 19 октября и 16 ноября.
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