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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ. ВИДЕО

В ночь на 27 ноября беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ.

Об этом пишет Astra, передает Цензор.НЕТ.

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Внимание! Нецензурная лексика!

Из видео, обнародованных в сети, было установлено, что вспышки после атаки БПЛА возникли непосредственно над местным НПЗ.

Местные власти атаку не комментировали.

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"Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" входит в группу "Роснефти".

До этого завод уже атаковали 19 октября и 16 ноября.

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Автор: 

НПЗ (520) россия (97856) Удары по РФ (1006) Новокуйбышевск (1)
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Топ комментарии
+5
фламінго знову не долетіли
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27.11.2025 08:21 Ответить
+4
Хай горить - шо згорить те не зогниє
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27.11.2025 08:21 Ответить
+2
Це називається "Не расслабляться, суки!".
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27.11.2025 10:31 Ответить
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Хай горить - шо згорить те не зогниє
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27.11.2025 08:21 Ответить
Так ничего там не горит, на видео видна лишь работа ППО
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27.11.2025 13:02 Ответить
фламінго знову не долетіли
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27.11.2025 08:21 Ответить
Фламінго на зиму відлетіли у теплі краї.
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27.11.2025 11:35 Ответить
Якщо "прикольно", то ще не так сильно...
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27.11.2025 08:32 Ответить
Спалить ВСЁ на болотах к чертям собачим ,во славу великой, непобедимой УКРАИНЫ!!!
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27.11.2025 08:33 Ответить
У заголовку "знов" - це ідеологічна диверсія. Підкреслюють, що всі чисельні повторювані зусилля - це "атакуй, не атакуй, все одно одержиш уй".
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27.11.2025 08:37 Ответить
Це називається "Не расслабляться, суки!".
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27.11.2025 10:31 Ответить
великий, могучий русский язык
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27.11.2025 13:22 Ответить
Прикольно!
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27.11.2025 13:50 Ответить
за листопад це п'ятнадцяте ураження НПЗ. Ще трохи. і буде місячна норма, бо у минулому місяці не добрали - тільки тринадцять було.
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27.11.2025 14:10 Ответить
 
 