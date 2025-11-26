Российский ВДК типа "Тапир" забрали на ремонт после атаки дронов СБУ на Новороссийск. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир" попал под обстрел украинских дронов во время атаки ночью 25 ноября на военно-морскую базу в Новороссийске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые снимки после атаки в соцсети X опубликовал OSINT-исследователь Том Байк.

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Последствия атаки на порт в Новороссийске

"Десантный корабль проекта 1171 типа "Тапир" пострадал во время последней атаки Украины на Новороссийск вчера в точке 44.7145,37.8299. Он был замечен во внутренней части военно-морской базы, где его буксировали два буксира из дока в другое "защищенное" место внутри волнорезов для ремонта", - отметил он.

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Удар по Новороссийску 25 ноября

Ранее источники Цензор.НЕТ в СБУ сообщили, что в ночь на 25 ноября в Новороссийске Служба безопасности совместно с Силами обороны поразили нефтяной терминал и базу ВМС России.

По предварительным данным, поврежден большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

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