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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Российский ВДК типа "Тапир" забрали на ремонт после атаки дронов СБУ на Новороссийск. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир" попал под обстрел украинских дронов во время атаки ночью 25 ноября на военно-морскую базу в Новороссийске. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые снимки после атаки в соцсети X опубликовал OSINT-исследователь Том Байк.

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Последствия атаки на порт в Новороссийске

"Десантный корабль проекта 1171 типа "Тапир" пострадал во время последней атаки Украины на Новороссийск вчера в точке 44.7145,37.8299. Он был замечен во внутренней части военно-морской базы, где его буксировали два буксира из дока в другое "защищенное" место внутри волнорезов для ремонта", - отметил он.

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Российский ВДК типа "Тапір"
Российский ВДК типа "Тапір"

Удар по Новороссийску 25 ноября

  • Ранее источники Цензор.НЕТ в СБУ сообщили, что в ночь на 25 ноября в Новороссийске Служба безопасности совместно с Силами обороны поразили нефтяной терминал и базу ВМС России.
  • По предварительным данным, поврежден большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

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корабль (2074) россия (97838) Черноморский флот РФ (1536) Удары по РФ (1006) Новороссийск (34)
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Топ комментарии
+4
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26.11.2025 21:20 Ответить
+2
Як навіть знищення кацапських десантних кораблів впливає на ситуацію на фронті? Вже не кажучи що це старезна калоша. Щось не так з пріоритетами.
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26.11.2025 21:47 Ответить
+2
Да-а-а ... Кто видел тапира в живую ...? Свинья свиньёй! Назвать корабЕль свиньёй - верх бестолковости.
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26.11.2025 23:25 Ответить
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26.11.2025 21:20 Ответить
«Тапір» теж чекав на утилізацію як і А-60 з лазером, а грошей на утилізацію не було, тому українські дрони навіть спростили задачу.
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26.11.2025 21:24 Ответить
140 млн кацапів теж чекають на утилізацію, як і А-60 з лазером, а грошей на утилізацію в хутіна немає, тому ЗСУ йому спрощують задачу

.
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27.11.2025 03:59 Ответить
прикиньте час побудови мінімуи 1974р. тобто 51 рік...
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26.11.2025 21:26 Ответить
ту95 взагалі у 50-х почали виробляти ... коли вони запускають х101 по Україні якось пох що за віком їм пора подохнути бо найновіший у 1992 виготовли.
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26.11.2025 22:07 Ответить
P.S. Поміж кацапських калош десь бовтається якщо ЗСУ не потопили ремонтне судно-катамаран виготовлене при царю батюшці .
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26.11.2025 22:09 Ответить
+++
спасательное судно «Коммуна» (до 1922 года - «Волхов»
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26.11.2025 23:07 Ответить
Весла прикрутять і буде як новий!
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26.11.2025 21:26 Ответить
Як навіть знищення кацапських десантних кораблів впливає на ситуацію на фронті? Вже не кажучи що це старезна калоша. Щось не так з пріоритетами.
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26.11.2025 21:47 Ответить
Да-а-а ... Кто видел тапира в живую ...? Свинья свиньёй! Назвать корабЕль свиньёй - верх бестолковости.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:25 Ответить
 
 