Ціни на нафту падають після відновлення експорту російської нафти через Новоросійськ

Світові ціни на нафту впали після того, як Росії вдалося відновити завантаження танкерів у своєму ключовому експортному центрі Новоросійську після дводенної зупинки, спричиненої атакою українських дронів.

Вранці у понеділок ф'ючерси на нафту марки Brent падають на 0,68% – до $63,95 за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) дешевшала на 0,8% – до $59,61 за барель, передає Reuters.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці світові ціни на нафту підскочили приблизно на 2% через побоювання щодо стабільності постачань після того, як російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських безпілотників.

Однак вже в неділю Новоросійський порт відновив завантаження російської нафти на експорт.

Втім, атаки України на російську нафтову інфраструктуру залишаються в центрі уваги інвесторів з точки зору подальших можливих збоїв.

"Інвестори намагаються оцінити, як атаки України вплинуть на експорт російської нафти в довгостроковій перспективі, а також фіксують прибутки після зростання минулої п'ятниці", – зауважив аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на російські постачання та торговельні потоки. Запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа санкції забороняють угоди з російськими нафтовими компаніями "Лукойл" та "Роснєфть" після 21 листопада.

У неділю Трамп також заявив, що республіканці працюють над законодавством, яке запровадить санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. За його словами, до цього переліку можуть додати Іран.