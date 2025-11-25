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Нефтетерминал и системы ПВО поражены дронами СБУ в Новороссийске, - источники. ВИДЕО

В Новороссийске СБУ, совместно с Силами обороны, нанесли удар по нефтяному терминалу и базе ВМС России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

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Подробности

Дальнобойными БПЛА была поражена инфраструктура нефтетерминала, а именно - нефтеналивные стендеры и манифольды.

Под ударом также системы ПВО С-300/С-400.

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Последствия

Предварительно, поврежден большой десантный корабль проекта 1171, находившийся у причала военно-морской базы.

СБУ провела операцию совместно с ГУР МО, ССО, Силами беспилотных систем, ГПСУ и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС ВСУ.

Отмечается, что российская ПВО во время атаки била по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На одном из видео видно попадание ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома.

Порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в РФ и главной базой ЧФ РФ.

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Что предшествовало?

В ночь на 25 ноября подразделения Сил обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешный удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ, подтвердил Генштаб.

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Автор: 

СБУ (20744) Удары по РФ (1002) Новороссийск (33)
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Додавлювати цапоімперію зашморгом економічно-енергичної безвиході, поки світова гнилотна політична тусовка просинаються , як ведмеді після зимової сплчки
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25.11.2025 16:37 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ - невпинним й незламним героям України!
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25.11.2025 16:39 Ответить
А мають бути уражені носії калібрів
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25.11.2025 16:39 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/uTW5XxUg_90

прекрасне відео з зе + Алібаба
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25.11.2025 16:46 Ответить
координати?
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25.11.2025 16:48 Ответить
Треба з супутника дивитись де саме зараз стоять кораблі та підводні човни.
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25.11.2025 17:19 Ответить
Найбільше супутників мають газові гіганти: Сатурн (145) та Юпітер (95). Інші планети мають меншу кількість супутників: Уран (28), Нептун (16), Марс (2) та Земля (1, Місяць).
З якого дивитись ?
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25.11.2025 20:48 Ответить
 
 