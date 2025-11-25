Нефтетерминал и системы ПВО поражены дронами СБУ в Новороссийске, - источники. ВИДЕО

В Новороссийске СБУ, совместно с Силами обороны, нанесли удар по нефтяному терминалу и базе ВМС России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

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Подробности

Дальнобойными БПЛА была поражена инфраструктура нефтетерминала, а именно - нефтеналивные стендеры и манифольды.

Под ударом также системы ПВО С-300/С-400.

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Последствия

Предварительно, поврежден большой десантный корабль проекта 1171, находившийся у причала военно-морской базы.

СБУ провела операцию совместно с ГУР МО, ССО, Силами беспилотных систем, ГПСУ и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС ВСУ.

Отмечается, что российская ПВО во время атаки била по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На одном из видео видно попадание ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома.

Порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в РФ и главной базой ЧФ РФ.

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Что предшествовало?

В ночь на 25 ноября подразделения Сил обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешный удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ, подтвердил Генштаб.

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